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25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:28

Akçadağ’ın altyapısı 54 yıl sonra ilk defa yenilendi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Akçadağ’ın ilk ve son altyapısının 1964 yılında yapıldığını belirterek, “54 yıldır yenilenmemişti. Biz baştan aşağı yeniledik. Altyapının ardından ilçe merkezimizin bozulan yollarını ve kaldırımlarını yaptık” dedi.

Akçadağ'ın altyapısı 54 yıl sonra ilk defa yenilendi
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Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçadağ ilçesinde devam eden yatırım ve hizmetler başta olmak üzere yeni yapılacak projeler için istişarelerde bulunmak üzere Akçadağ ilçesini ziyaret etti.

Akçadağ gezisine MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu ile bazı daire başkanları da katıldı.

İlk olarak Akçadağ AK Parti ilçe merkezini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat daha sonra Akçadağ Kaymakam Vekili Enver Hakan Zengince ile Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından Akçadağlı Muhtarlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, muhtarlardan mahallelerin sorunlarıyla ilgili bilgiler aldı. Toplantıya Akçadağ Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş da katıldı.

Büyükşehir Belediyesinin Malatya’nın dört bir yanına hizmet verdiğini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Akçadağ’ın Malatya’nın en güzel ilçelerinden biri olduğunu söyledi.

İlçelerde ilk altyapı çalışmasının Akçadağ ilçesinde yapıldığını belirten Polat, “Akçadağ’ın ilk ve son altyapısı 1964 yılında yapılmış. 54 yıldır yenilenmemişti. Biz baştan aşağı yeniledik. Altyapının ardından ilçe merkezimizin bozulan yollarını ve kaldırımlarını yaptık. Var olan eksikleri kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Altyapı yatırımları gözle görülebilen yatırımlar değildir, çabuk unutulur. MASKİ Genel Müdürlüğümüz 4 yılda 400 milyonluk yatırım yaptı. Bunu anlatmak çok kolay olmuyor. Elimizde sihirli değnek yok. Zamanla her şey yerli yerine oturacak. Biz bıkmadan, usanmadan, yılmadan, yorulmak nedir bilmeden çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Akçadağ’a Malatya Büyükşehir Belediyesinin çok önemli yatırım ve hizmetlerde bulunduğunu belirten Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan ise yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür etti.

Akçadağ’a bağlı 77 mahalle 169 mezranın bulunduğunu vurgulayan Kazgan, “Malatya kent merkezine yakın olmamız sebebiyle sürekli göç veren bir ilçeyiz. İlçemizin altyapı ihtiyacı büyük oranda tamamlandı. Bazı mahallelerimizde çalışmalar devam ediyor. Sorunları birlikte yürüyerek çözeceğiz. İlçemizin hak ettiği yere gelmesi el birliğiyle olabilecektir. Bu birliktelik bizi başarıya götürür. Bu anlamda Büyükşehir Belediyemiz bize yol gösterici konumunda” ifadelerini kullandı.

Akçadağ’ın sorunlarıyla ilgili Polat’ı bilgilendiren Akçadağ Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş, “Toplu taşıma, meslek yüksekokulu, asfalt başta olmak üzere birkaç farklı daha sorunlarımız var. Açıkçası bunların çözülmesini bekliyoruz. Birlikte Yürüyeceğiz projelerinizi gördüm. İlçemizde bu projelerden umarım faydalanır. Sorunlarımızla ilgilendiğiniz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.



İHA
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