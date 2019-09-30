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30 Eylül 2019 Pazartesi 12:37

Alperen'in Tek Hayali Gerçek Oldu

Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi, doğuştan serebral palsi hastası olan 23 yaşındaki Alperen Arslan'ın sinemaya gitme hayalini gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in desteğiyle sinemaya giden Alperen, hayatının en büyük mutluluğunu yaşadı.

Alperen'in Tek Hayali Gerçek Oldu
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Malatya'da yaşayan ve Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde fizik tedavi gören serebral palsi hastası Alperen'in hayali ne yürümek ne de konuşmak. Onun tek bir hayali vardı sadece sinemaya gitmek. Hastalığı nedeniyle vücudunda ağır düzeyde hareket kaybı bulunan Alperen, Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde fizik tedavi görüyor.

Özel gereksinimli çocuklara bünyesinde eğitim verip, tedavilerini gerçekleştiren Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi, bunun yanında sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem veriyor. Bu kapsamda, öğrenci ve hastaların hayallerini gerçekleştirmek için bir proje gerçekleştiren merkez, Alperen'in tek hayalini gerçekleştirdi.

Tekerlekli sandalyeye bağlı olarak hayatına devam eden Alperen'in yürümek ve koşmaktan önce en büyük hayalinin sinemaya gitmek olduğunu öğrenen kurum yetkilileri, bu hayali gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in desteğiyle Alperen Arslan sinemaya gitmenin mutluluğunu yaşadı. Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Serdar Gündoğdu ve kurum personelleriyle birlikte film izleyen Alperen, en büyük hayalinin gerçekleştirilmesinin mutluluğunu yaşadı.

Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Serdar Gündoğdu, Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi olarak öğrencilerin en büyük hayallerini öğrenmek için bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, bu kapsamda öğrenci ve hastaların hayallerini öğrendiklerini kaydetti.

Gündoğdu, "Biz Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi olarak öğrenci ve hastalarımıza büyük önem veriyoruz. Alperen'de bunlardan sadece birisi. Öğrencilerimizin bazı hayallerini kurum olarak gerçekleştirmek için kolları sıvadığımızda Alperen'im en büyük hayalinin sinemaya gitmek olduğunu öğrendik. Fiziksel bir hastanın yürümek ve koşmaktan önce en büyük hayalinin sinemaya gitmek olduğunu öğrenince bunu gerçekleştirmek için gerekli görüşmeleri yaptık ve Alperen'i hayallerine kavuşturduk. Bu, onun için büyük bir hayaldi. Bu hayalini gerçekleştirmek için Alperen'i sinemaya getirdik. Alperen'in mutluluğu bizleri de ziyadesiyle mutlu etti. Bu anlamda bizden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e kurum olarak teşekkür ediyoruz" dedi.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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