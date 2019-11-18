Alt Yapı ve Tesisleşmeye ‘Yakınca Spor Adası’ Projesi İle Dev Katkı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Sportif faaliyetlerde kalıcı ve güzel sonuçlar alt ve tesisleşmeyle mümkündür. Bölgemizde örneği olmayan, modern sahaları ve mekânlarıyla yetenekleri sporcularımızın yetişmesine katkı sunacak farklı fonksiyonel alanlara sahip ‘Yakınca Spor Adası’ projemizi Yeşilyurt’umuza kazandırmak adına çok yoğun çalışıyoruz.” diye konuştu.

BAŞKAN ÇINAR’IN BİR VAADİ DAHA GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde ki vaatlerinden olup, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle Yakınca mahallesindeki 30 dönümlük alan üzerine inşa edilecek olan ‘Yakınca Spor Adası’ projesi, ülke sporuna yeni yeteneklerin kazandırılmasına imkân tanıyacak.

BAŞKAN ÇINAR İLE İL MÜDÜRÜ KAYHAN, PROJE ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Yeşilyurt’un sportif hizmetlerde marka ve örnek olmasını sağlayacak ‘Yakınca Spor Adası’ projesinin uygulanacağı alanda incelemelerde bulundular.

“YEŞİLYURT’UMUZ TESİSLERİ VE SPOR ALANLARIYLA MARKA OLACAK”

Yeşilyurt’un çehresini değiştirecek dev yatırımlara bir yenisini daha ekleyecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeşilyurt Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin daha güzel, nezih ve kaliteli alanlarda spor yapmaları ve kendilerini yetiştirmeleri için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ciddi destekleriyle ilçemize her yönüyle modern, nezih ve kaliteli alanlara sahip ‘Yakınca Spor Adası’ gibi eşsiz bir eseri kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yüzmeden futbola, basketboldan tenise, voleyboldan yürüyüş alanlarına kadar farklı spor dallarına ait sahaların yer alacağı projemiz, Yeşilyurt’un sportif yatırımlarda marka olmasını sağlayacaktır. Bu bölgemizdeki Yakınca Spor Salonumuz, Kadın Yaşam ve Spor Merkezimiz ve yeşil alanlarla birlikte yaklaşık 100 dönümlük alanın 30 dönümlük bölümünde hizmete girecek olan projemiz için Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde çok verimli ve güzel görüşmeler yaptık. Projemize ilgi ve alakasını eksik etmeyen Sayın Bakanımıza gerek şahsım gerekse de hemşerilerim adına teşekkürlerimi gönderiyorum. Projenin ihalesini yakın bir zamanda yapacağız. İlçemize bölgemizde başka bir örneği olmayan, farklı fonksiyonellere sahip, tamamen alt yapıya yönelik bu projeyi kazandırmış olacağız. Sportif faaliyetlerde kalıcı başarılara ancak doğru bir alt yapı organizasyonu ve tesisleşmeyle ulaşılabilir. Ülkemizde de son yıllarda alt yapıya yönelik büyük destek sağlanmaktadır. Spor Adamız içerisinde yer vereceğimiz spor alanlarında yetişecek sporcularımızı ülke sporuna kazandırmayı hedefliyoruz. Başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak Milletvekillerimize, Valiliğimize, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve böylesine değerli bir yatırımın Yeşilyurt’a kazandırılmasında katkı ve desteklerini esirgemeyen kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

“PROJEMİZ; SPORTİF FAALİYETLERDE Kİ BAŞARI ÇITAMIZI YÜKSELTECEK”

Yeşilyurt’un daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir ilçe olması için spor, sağlık, eğitim ve kültür tesisleri gibi sosyal donatı alanlarını hizmete sunmaya devam ettiklerini belirten Başkan Çınar, “ Bizler gençlerimizin yeteneklerine güveniyoruz, bu tür yatırımlar da onlara inandığımızın açık bir göstergesidir. Spor Adamızın etrafındaki alanı tamamen yeşillendirip, çevre düzenlemesini yaptıktan sonra dikkat çekici bir görüntüye sahip olmasını sağlayacağız. Gerek mimari yapısı gerekse de hizmet alanlarıyla gelişen ve her geçen büyüyen Yeşilyurt’umuza yakışacak ölçülerde hizmete sunacağımız bu alanımızda bisiklet ve yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları, fıtness aletleri, oturma grupları ve kamelyalar yapacağız.7’den 70’e tüm hemşerilerimizin istifade edeceği alanda mini futbol ve basketbol sahaları, tenis kortu, kaykay alanları, mescid ile otopark alanlarımızda yer alacaktır. İlçemizin sosyal, kültürel, sportif ve eğitim düzeyine büyük kazanımlar sağlayacak olan bu dev yatırım sayesinde Yeşilyurt’un sportif alandaki başarı çıtası da yükselecektir.” dedi.

“GELECEĞE DÖNÜK BÜYÜK BİR YATIRIM, BAŞKANIMIZI VE EKİBİNİ TEBRİK EDERİM”

Yakınca’da 30 dönümlük alanda hizmete girecek ‘Yakınca Spor Adası’ projesinin geleceğe dönük çok büyük bir yatırım olduğunu söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, “Yakınca bölgemize gençlik ve Spor Bakanlığımız, Yeşilyurt Belediyemiz ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile geleceğimize yatırım yapabileceğimiz büyük bir spor alanı kazandırılacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak böylesine güzel ve değerli bir yatırımın hayata geçme noktasında gerek iş ve işlemlerde gerekse de planlamada katkı sağlayacağız. Yeşilyurt Belediyesine bu güzel yatırımdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum, şimdiden hayırlı olsun.” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)