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09 Aralık 2019 Pazartesi 10:14

Amaç: Yaya Önceliğine Dikkat Çekmek

İnsan ve toplum hayatını direk etkileyen sosyal konularda örnek hizmetlerine devam eden Yeşilyurt Belediyesi ile İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Yaya Öncelikli Trafik’ kampanyası kapsamında trafikte yaya önceliğinin yaşam önceliğiyle eş değer olduğunu vurgulamak amacıyla ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ etkinliği gerçekleştirildi.

Amaç: Yaya Önceliğine Dikkat Çekmek
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MİNİKLER FUTBOL MAÇI OYNADI, FARKINDALIK YARATTI

Altın Kayısı Bulvarındaki özel bir kolejin ön tarafında bulunan yol güzergâhında gerçekleşen etkinliğe katılan çocuklar, yaya geçidinde durdukları sürücüleri, yayalara yol vermeleri konusunda bilgilendirmeler yaparken, trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla mini bir futbol maçı yaparak farkındalık yarattılar.

“GÜZEL BİR ETKİNLİK, EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDERİZ”

Yeşilyurt Belediyesi ile İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğünü düzenledikleri dikkat çekici etkinlikten dolayı tebrik eden sürücülerde, trafikte önceliğin yayalara verilmesi noktasında herkesin daha duyarlı davranması gerektiğini ifade ettiler.

“SEVGİLİ BÜYÜKLERİMİZ; ÖNCELİK YAYANINDIR”

Trafik geçişlerinde sürücülerin daha dikkatli olabilmesi için farkındalık yaratmak adına bir araya gelerek hem futbol maçı oynayan hem de yoldan geçen sürücülere uyarılarda bulunan minik öğrenciler ise, yaya geçişi uygulamasının çok güzel olduğunu ve sık sık yapılması gerektiğini ifade ettiler.

“TRAFİKTE YAYA ÖNCELİĞİNİN ÖNEMİNİ GÜZEL BİR ETKİNLİKTE ÖN PLANA ÇIKARDIK”

‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ etkinliğiyle toplumda farkındalık yaratmaya çalıştıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İbrahim Bingöl ise, “ Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın talimatıyla sosyal ve sportif hizmetlerde farkındalık yaratan çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. İçişleri Bakanlığımız tarafından başlatılan ‘Yaya Öncelikli Trafik’ kampanyası kapsamında ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ etkinliği düzenleyerek trafik geçişlerinde sürücülerin daha dikkatli olabilmesi için farkındalık yaratmaya çalıştık. İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğümüzün de katkı sağladığı etkinliğe katılan çocuklarımız yoldan geçen sürücülere daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken kendi aralarında yaptıkları mini futbol maçıyla trafikte yaya önceliğinin yaşam önceliğiyle eş değer olduğunu ön plana çıkardılar. Mevsimsel şartlardan dolayı yollarda görüş mesafesi zaman zaman düşüyor, bundan dolayı sürücülerimizin daha dikkatli olmalarını, yol geçişlerinde yayalara öncelik tanımalarını istiyoruz. Yaya ölümlü kazaların en aza indirilmesi, sağlıklı ve güvenli bir trafik akışının sağlanması, toplumun yaya önceliği konusunda bilinçlendirilmesi ve insan hayatının her şeyin önünde tutulması için çok verimli ve güzel bir etkinlik düzenledik. Can güvenliğinin artırılması için düzenlediğimiz etkinliğimize destek veren buradaki kolejimizin müdürüne, öğretmenlerimize ve erken yaşlarda trafik konusunda duyarlı bir davranış sergileyerek büyüklere örnek olan minik öğrencilerimize ve trafik polislerimize teşekkür ediyorum. Belediye olarak sosyal aktivitelerle halkımızla iç içe olmaya devam edeceğiz. ” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İbrahim Bingöl, etkinliğe katılan öğrencilere, çeşitli hediyeler takdim etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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