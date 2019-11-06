“Annecim Yaşamak Çok Güzel Bir Şeymiş”

“GENÇ BAĞIŞ ELÇİLERİ ZİRVESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN ONUR DUYDUK”

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Kentsel Gelişim Derneğinin koordine ettiği, Yeşilyurt Belediyesi, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü, Türkiye Organ Nakli Vakfı ve Türk Kızılay’ı Malatya Şubesinin desteklediği Genç Bağış Elçileri Zirvesi tamamlandı.

Organ bağışı konusunda toplumda farkındalık yaratmak ve gençleri bu konuda bilinçlendirmek amacıyla üç gün süren eğitimlerin sonunda düzenlenen programda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Genç Bağış Elçileri Zirvesine ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesinin insan ve toplumsal hayatı direk etkileyen konularda öncü ve önde olmaya devam ettiğini hatırlatan Başkan Çınar, “Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Kentsel Gelişim Derneğimizin organize ettiği böylesine değerli, böylesine güzel bir projeye ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğumuzu paylaşmak istiyorum. Organ bağışı gibi önemli bir konuda toplumda farkındalık yaratmak ve bu konuda bilgi sahibi olmak adına üç günlük eğitimlere katılmak amacıyla Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen gençlerimizi Malatya’mızda, Yeşilyurt’umuzda ağırlamaktan mutluluk duymaktayız. Mutlu İnsanların Şehri; Yeşilyurt diye devam ettirdiğimiz bütün hizmetlerimizi hemşerilerimizin sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürdürmesi için hayata geçiyoruz. Son yıllarda her alanda ki verimli ve güzel hizmetlerle gelişim sürecini devam ettiren Yeşilyurt’u gerek fiziksel yatırımlar gerekse de insan odaklı sosyal, sanatsal, sağlık, çevresel, eğitim ve temizlik hizmetlerinde markalaştırdık. İlçemizin hızla nüfus almasıyla birlikte hizmetlerimizin sayısını artırmaktayız. Genç Bağış Elçileri Zirvesi içinde bize öneri geldiğinde hemen kabul ettik, destekledik, en güzel şekilde ev sahipliği yapmaya çalıştık. Çünkü bizler tüm vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu olmasını istiyoruz ve bu nedenle Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt diyoruz. Biz işimizi seviyoruz halka hizmet etmeyi seviyoruz. İlki Ankara’da düzenlenen ardından Fransa’da bazı toplantılar yapan Genç Bağış Elçilerimizin organ bağışı üzerine bilgi sahibi olmak istemeleri, bu yönde gayret ve çaba göstermeleri takdire şayandır.Türkiye çapında büyük yankı uyandıran bu projenin ülkemizde Ankara’dan sonra Malatya’da düzenlenmesi ve ev sahibi olarak ta bu projenin bir paydaşı olmak hepimiz adına gurur vesilesidir. Bu zirvenin organ bağışının artması yönünde son yıllarda başlatılan hizmetlere büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Fikirleri, önerileri ve tespitleriyle organ bağışının artmasına destek olan gençlerimizi tebrik ediyorum. Böylesine değerli ve özel bir organizasyona destekte bulunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

“ORGAN BAĞIŞI İÇİN DAHA DUYARLI OLALIM”

İl Sağlık Müdürü Recep Bentli ise, organ bağışı bekleyenlere yeni umut kapısı açılmasını sağlayan Genç Bağış Elçileri Zirvesine ev sahipliği yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunarken, “ Tüm dünyada organ yetmezliği nedeniyle nakil olmayı bekleyen hastaların sayısı giderek artmaktadır. Ülkemizde ise yaklaşık 29 bin organ bekleyen hasta bulunmaktadır. Bunların yaklaşık 22 bini böbrek nakli olmayı bekleyen hastalardan oluşmaktadır. İlimizde ise 540 böbrek, 250 karaciğer, 1 bağırsak, 11 pankreas olmak üzere 802 organ bekleyen hastamız vardır.Üniversitesi hastanemizde 2002 yılından bugüne kadar yaklaşık 2.500 karaciğer, 2010 yılından beri 385 böbrek nakli, 2011 yılından bugüne kadar 737 kemik iliği nakli,2015 yılından bu yana da 6 tane barsak nakli yapılmıştır.Organ bağışıyla ilgili uzman kaynaklar tarafından düzenli olarak verilecek sağlıklı bilgi, halkın organ bağışıyla ilgili soru işaretlerini gidermeye yardımcı olacaktır.Bireylerin organ bağışı yapmamalarının altında yatan korkularının temelleri incelenmeli, bu korkularla profesyonelce mücadele edilerek üstesinden gelmenin yolları aranmalıdır.Tüm halkımızı organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum.” dedi.

“DİNİMİZ ORGAN BAĞIŞINI TEŞVİK EDİYOR”

İslam dininin organ bağışını teşvik ettiğini ifade eden İl Müftüsü Veysel Işıldar ise, “ Genç Bağışlar Zirvesine ev sahipliği yapan Yeşilyurt Belediyesi başta olmak üzere emek ve destek veren kurumlara, organ bağışı konusunda duyarlı davranan genç kardeşlerimizi kutluyorum. Cenab-ı Allah Kuran-ı Kerim’de ‘ Kim bir canlı yaşatırsa bütün canlıları yaşatmış gibidir’ diye emrediyor. Kâinatının Efendisi Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed ( S.A.V.)’in bir Hadisi Şerifinde ‘İnsanların en hâyırlısı insanlara faydalı olandır” diye buyurmaktadır. Kuran-ı Kerim’de birçok ayetine baktığınızda, Peygamber Efendimizin de birçok Hadisi Şerifinde de bizi teşvik edici olduğunu görmekteyiz.” diye konuştu.

“İNSANİ İLGİLENDİREN BÜTÜN PROJELERİ DESTEKLİYORUZ”

Genç Bağış Elçileri projesinin çok değerli olduğunu belirten Türk Kızılay’ı Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç ise, “ Türk Kızılay’ı insanı ilgilendiren her projenin içerisindedir.150 yıl önce kurulan bu iyilik hareketinin temelinde; insanın mutluluğu, insanın sevinci ve insanın huzuru ve insanların hayat standartlarını yükseltmek ve onun sıkıntılarını gidermek vardır. Genç Bağış Elçileri gibi organ bağışının artması adına faaliyette bulunan güzel bir çalışmayı sonunda kadar destekliyoruz. Bu projeye ev sahipliği yapan Yeşilyurt Belediyesi başta olmak üzere tüm kurumlara ve kuruluşlara teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

“MEHMET ÇINAR BAŞKANA ÖZEL TEŞEKKÜR EDİYORUM”

İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Sezai Yılmaz ise, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı tebrik ederek başladığı konuşmasında, “ Böylesine güzel ve değerli projeye ev sahipliği yapan, böylesine kıymetli bir çalışmanın altına imza atan Mehmet Çınar Başkanımıza özel teşekkür ediyorum.Gerçekten çok müthiş bir düşünce, Türkiye’nin farklı bir kentinde bu kadar büyük bir toplantının yapıldığına, büyük bir projenin gerçekleştiğini hiç sanmıyorum.En büyüğü Malatya’da yapıldı.Ölüme giden insanların, çaresiz insanların, saçını taramaya dermanı olmayan insanların, tuvalete gitmeye dermanı olmayan insanların organ bağışı ile bir anda hayata döndüğünü, sağlıklı bir yaşama döndüğünü görüyoruz.Avrupa ile kıyasladığımız Türkiye’de ki organ bağışı oranı çok düşük ve arada ki fark ne yazık ki 7 ile 8 kat daha gerideyiz.Organ bağışının artması işte bu tür toplantılar sayesinde olacaktır.” şeklinde konuştu.

ORGAN NAKLİ OLAN HASTALAR KONUŞTU, DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Organ nakli operasyonu geçiren ve hayatlarına başarılı bir şekilde devam eden hastaların ‘Yeniden Başlayan Bir Hayat Hikâyesi’ temasıyla gerçekleştirdikleri konuşmalar sırasında salonda duygusal anlar yaşanırken, bazı davetliler gözyaşlarına hâkim olamadı.

Küçük yaşta organ nakli olan Elif Sinem Küpeli, “ Sezai hocama, Turgut hocama ve İlyas hocama çok teşekkür ediyorum. Turgut hocam benimle çok yakından ilgilendi, beni büyüttü ve bana annemin böbreğini taktı, annem ve babamda hep yanımdaydı. Herkes organlarını bağışlasın.” diye konuştu. Elif Sinem Küpeli’nin babası ise, “ Buradan Sezai Yılmaz hocamıza, Turgut ve İlyas hocalarımıza, koordinatörlerimize, Turgut Özal Hastanesindeki bütün personellere teşekkür ediyorum, bizimle yakından ilgilendiler, Allah razı olsun. Çocuğumuz 12 yıldır diyaliz hastasıydı, bayağı mücadele ettik,Allah’ın keremine binlerce kez şükürler olsun.Şu an içim dolu dolu, anlatılmaz yaşanır.Şu an kızım yanımdaysa Allah’ın yardımı, değerli hocalarımın destekleriyle buradayız.Organ nakli olunca herkes korkuyor, korkulacak hiçbir şey yoktur.Çok sayıda hasa organ nakli bekliyor, herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi. Elif Sinem Küpeli’nin annesi ise, “ Hocalarıma çok teşekkür ediyorum, iki aydır nakil yapıldı, benden alınan böbrekle kızım hayata tutundu. Allah herkesten razı olsun, hocalarımın destekleriyle kızım hayata döndü. Kızım ‘Annecim yaşamak çok güzel bir şeymiş’ dedi bana. Herkes organ bağışı yapsın lütfen.Bir hayat kurtarmak çok güzel bir şey.” diye konuşurken gözyaşlarına boğuldu.

22 yıldır diyaliz hastası olduğunu ve pankreas nakli ile hayata döndüğünü söyleyen Asım Kaya ise, “Evimden doğru düzgün çıkamıyordum, özellikle Sezai Hocama ve diğer doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi bu hayata bağlayanlardan Allah razı olsun.Organ bağışını hiçbir zaman unutmayalım, çok sayıda hasta nakil bekliyor. Bizim yaşadıklarımız anlatılmaz sadece yaşanır duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum. Sezai Hocamı özellikle ayakta alkışlıyorum.” diye konuştu.

Kendisine organ nakli yapan doktorlara teşekkürlerini sunan Güllinaz Karataş ise, “ Doktorlarımız bana çok yardımcı oldular, hem karaciğer hem böbrekten iki kere nakil oldum. Çok zorluklardan geçtim, çocukluktan beri böbrek ve karaciğer hastasıyım, hiçbir yere gidemiyordum, gezemiyordum, saatler belliydi, diyalize giriyordum, hiçbir şey yapamıyordum, beni hayata döndürenlerden Allah binlerce kez razı olsun, iyiyim ve şu anda buradayım.” dedi. Güllinaz Karataş’ın babası ise, “Çocuğumla nereye gitsek arabanın bağajında 6-7 kilo ilaçla gidiyorduk. Allaha şükürler olsun bugünlere kadar geldik, kızıma bir yıl içerisinde kardeşi karaciğer, bende böbrek verdim, iki nakil oldu. Allah’a şükürler olsun çok iyiyiz, özellikle Sezai Hocama, Turgut Hocama, Arif Hocama, Yılmaz Hocama, Genel Koordinatör Hüseyin Bey’e, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.

4.5 ay önce böbrek nakli olduğunu söyleyen Şerife Dal ise, “ Böbreği bana babam verdi, çok sağlıksız bir görüntüm vardı, sürekli uykum geliyordu kilo alamıyordum ama hasta olduğumu bilmiyordum. Geçen yıl hasta olduğumu öğrendim, çok zor günlerden geçtim, şu an çok iyiyim. Babama, hocalarıma ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Organ nakli ile hayata yeniden dönen hasta ve yakınları, katılımcılar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

OTURUM TOPLANTISINDA ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİ ANLATILDI

Başkanlığını Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın yaptığı oturum toplantısında ise, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Sezai Yılmaz, Din İşleri Yüksek Kurul Uzmanı Halil Kılıç ile Türk Kızılay’ı Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç, organ bağışının insan ve toplumsal hayat üzerindeki etkileri üzerine hazırladıkları sunumları davetlilerle paylaştılar.

‘ULUSLAR ARASI ORGAN BAĞIŞI KARİKATÜR’ SERGİSİ FARKINDALIK YARATTI

Kocaeli Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencisi Furkan Canpolat tarafından Genç Bağış Elçileri Zirvesine özel olarak hazırlanan ve organ bağışı ile nakillerin önemini anlatan fotoğrafların yanı sıra ‘Uluslar arası Organ Bağışı Karikatür’ Sergisi katılımcıların büyük dikkatini çekti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)