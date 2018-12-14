Arapgir'de Fungal Kuruma Nedenleri Araştırma Projesinin Sonuç Toplantısı Yapıldı

Bağcılık Sektörü ve Üzüm Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu tarafından 06.04.2018 tarihinde Malatya İli Arapgir İlçesinde üzüm bağlarında yerinde incelemeler yapılarak geniş katılımlı istişare toplantısı düzenlenmiştir.

Bu bağlamda Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından kaynak sağlanarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Kayısı Araştırma Enstitüsü işbirliği ile “Malatya İli Arapgir İlçesi Bağlarında Fungal Kuruma Nedenlerinin Tespiti Üzerine Araştırmalar Projesi” hayata geçirilmiştir.

10.12.2018 tarihinde Arapgir Belediyesi Toplantı Salonunda projenin sonuç toplantısı yapıldı. Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir MACİT, Arapgir Belediye Başkanı Haluk CÖMERTOĞLU, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet KÖKSAL, Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden Dr.Öğr.Üyesi Erçin OKSAL, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Yük.Zir.Müh. Talip YİĞİT, Arapgir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt BİRLİK, Arapgir Ziraat Odası Başkanı Hüseyin ŞAFAK ile teknik personeller ve üreticiler katılmıştır.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesinde görevli Ziraat Mühendisi Türkan COŞAR tarafından “Dünyada, Ülkemizde ve İlimizdeki Bağcılık” hakkında multivizyon eşliğinde bilgiler verilmiştir.

Dr.Öğr.Üyesi Erçin OKSAL tarafından proje kapsamında yapılan arazi ve laboratuvar çalışmaları hakkında multivizyon eşliğinde katılımcılara bilgiler verilmiştir.

Toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit üreticilerin öncelikle bağlarda kültürel mücadele yapmaları gerektiğini, budamada kullanılan alet-ekipmanların temizliğinin önemli olduğunu, bunun için budama esnasında çamaşır sulu çözeltinin kullanılmasını, budama esnasında hastalık ve zararlı girişini engellemek için aşı macunu ile budanan yerlerin kapatılmasının büyük önem taşıdığını, yeni bağ tesis edecek üreticilerimizin hastalıktan ari anaç-kalem-fidan kullanmalarını, çift budama makası ve testere kullanımının çok önemli olduğunu söyleyerek bu bağlamda çiftçilerimize daha sağlıklı budama yapabilmeleri için budama makası ve testere hediye edileceğini, çiftçilerimizi her zaman destekleyerek daha iyi üretim sağlanacağını ifade etmiştir.

Soru-cevap kısmının ardından proje kapsamında alınan budama setleri üreticilere dağıtılarak toplantı sona ermiştir.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)