Arapgir İlçesi Büyükşehir Belediyesi Tarafından Dezenfekte Edildi

Koranavirüs’ün ülkemizde görülmesi ile birlikte birçok tedbir alarak çalışmalarını yoğunlaştıran Malatya Büyükşehir Belediyesi dezenfekte çalışmaları ile ilçelerde de çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Koronavirüs salgınına karşı birçok önlem alan Malatya Büyükşehir Belediyesi kent merkezi dışında ilçelerde de temizlik ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

İlçelerde başlatmış olduğu dezenfekte çalışmaları kapsamında bugüne kadar Doğanşehir, Akçadağ, Kuluncak, Yazıhan, Arguvan ilçelerinde çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi Arapgir ilçesinde de dezenfekte çalışmalarını tamamladı.

Çalışmalar kapsamında Arapgir ilçesinin vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullandığı alanlar ile cadde ve sokakları temizlenerek, dezenfekte edildi.

Başkan Cömertoğlu sosyal medya hesabından teşekkür etti

Yapılan çalışmalardan dolayı sosyal medya hesabından teşekkür eden Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, “İlçemizde Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte çalışması yapıldı. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan’a teşekkür ederim” dedi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte çalışmaları diğer ilçelerde de devam edecek.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)