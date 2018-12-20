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20 Aralık 2018 Perşembe 11:14

Arapgir MYO’ya ISO belgesi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Arapgir Meslek Yüksekokulu’nda yürütülen Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO) kapsamında belgelendirme süreçleri başarıyla tamamlandı.

Arapgir MYO'ya ISO belgesi
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Arapgir Belediyesi ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi Arapgir Meslek Yüksekokulu işbirliği ile yürütülen Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO) kapsamında belgelendirme süreçleri tamamlanarak, belge teslim töreni düzenlendi.

Arapgir Samime Aydınlar Kültür Mezkezi’nde gerçekleştirilen törende Arapgir Meslek Yüksekokulu, Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tarkan Koca’ya ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi başta olmak üzere ISO 14001:2015 Çevre yönetim Sistemi, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Good Hygiene Practice (GHP) Hijyen Belgeleri teslim edildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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