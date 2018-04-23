Arapgir’de 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Arapgir’de büyük bir coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Arapgir’de kutlama programı düzenlendi. Kutlama programı kapsamında ilk olarak Hükumet Konağı önünde çelenk sunma töreni yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Özdemir tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından çelenk sunma töreni sona erdi.

Her yıl 23 Nisan kutlamaları kapsamında mülki ile idari amirler makamlarını minik öğrencilere bırakırken, Arapgir Belediye Başkanlığı koltuğuna bu yıl Hacı Sadık Polat Ortaokulu öğrencisi Asel Özdemir ve Efecan Çakır oturdu.

Cömertoğlu, gelecekte bu tür kutsal ve önemli makamlara çocukların oturacağını belirterek, belediye olarak da eğitime ve çocuklara yönelik her türlü çalışmanın içerisinde olduklarını söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu devralan Asel Özdemir ilk talimat olarak Zabıta Memurundan bilgiler aldı. Daha sonra Efecan Çakır’da Emlak ve İmar İşleri hakkında bilgiler alarak talimatlar verdi.

Cömertoğlu, Asel Özdemir ve Efecan Çakır’a eğitim öğretim hayatında başarılar dileyerek, kendilerine günün anısına hediye verdi.

Çelenk Sunma Töreninin ardından Kapalı Spor Salonunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından başlayan programda, İlçe Kaymakamı Salih Sak, Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ve İlçe Garnizon Komutanı Fevzi Başyiğit, öğrencilerin bayramını kutladı.

Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından halk oyunları gösterileri sergilendi. Öğrenci gruplarının gösterilerinin ardından kutlama programı tamamlandı.

Programa Arapgir Kaymakamı Salih Sak, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Tümer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Özdemir, İlçe Garnizon Komutanı Fevzi Başyiğit, İlçe Jandarma Komutanı Cem Kaya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İHA