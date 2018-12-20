Arapgir’de 38 Kuruma 135 Adet ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Verildi

Arapgir Belediyesi organizasyonunda Türkiye'de bir ilk olan uygulama ile Samime Aydınlar Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ‘ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ kapsamında, İSO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, İSO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, İSO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile helal, organik, hijyen başlıkları adı altında 38 kuruma toplamda 135 belge verildi.

Programa Arapgir Belediye başkanı Haluk Cömertoğlu'nun yanı sıra, Arapgir Kaymakamı Mehmet Erdem, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, mahalle muhtarları, kurum ve daire amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan programda ilk olarak bir konuşma yapan Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri (AQS ) temsilcisi Serpil Gökmen, “Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu önderliğinde bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Kalite yönetimi nedir, öncelikle nedir bundan bahsetmek istiyorum; bir hizmetin beklenti ve gereksinimlerini karşılamaya bilme yeteneğidir. Kalite belgelendirmesi ise, kalitenin tescil edilebilmesidir. Bu tanımla beraber sürdürebilir kalite ön plandadır. Kalite sistemin kurulması kurumlarda nasıl faydalar sağlayacaktır. Devamlı kaliteyi arttırmak, sürekli iyileştirmek ve geliştirmek, verimliği arttırmak, savurganlığı önlemek, dünya ülkeleri ile uyum sağlamak, maliyetleri düşürmek gibi faydaları var" dedi

Arapgir'in terk edilen değil tercih edilen bir kente dönüştüğünü vurgulayan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise," Biz bu belgelendirme ile alakalı 2 aydır bir program yapalım ama şu adaylıklar açıklansın bu bir siyasi malzeme olmasın. Arapgir’in bu ihtiyacını birçok sahada olduğu gibi doldurmuş olalım, kalitemizi ve kalite yönetimimizi bundan sonraki Arapgir yönetiminde de etkin kılalım diye hiç kimsenin cesaret edemeyeceği ve belediye kaynağının hiç kullanmadan bütün kurumları şefkatle kucaklayan çalışmaktan keyif aldığım kaymakamımızın öncülüğünde bir belgelendirme yarışına girdik. Ona bağlı, buna bağlı, o, bu değil biz olabilmeyi, biz kalabilmeyi ve bu topraklarda binlerce yıldır ortaya çıkan biz olabilme şuurunu tekrar yeni nesillere aktarabilme adına bu belgelere ihtiyaç duyduk" ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri 2009 yılından buyana ulaşım, eğitim ve sağlık hizmetleri başta olmak üzere ilçe birçok önemli yatırımların kazandırıldığını aktaran Cömertoğlu, " İlkokul, ortaokul ve lise mezunu olmak bir anlam ifade etmiyor; şuan da doktorasını yapmış, doçentlik tezini de sonuçlandırmaya doğru giden bir akademisyen durumu gibidir Arapgir. Dolayısıyla sizin bu algınızı yönetecek, Arapgir'deki şehir içi dedikodudan kurtulup, devletini devletçe başında tutacak, devletin istek ve beklentilerini kulluk hakkı olarak ayırt etmeden bütün insanlara eşit mesafede hizmet üreteme ve verimli kullanma anlamında bir sistem geliştirecek akıl sahiplerine ihtiyaç var bu biziz. Kendimizi buraya kadar taşımışken, geliştirmemekten geriye kalıp bu yarıştan kopmaktan bahsedenlere inat daha da geliştireceğiz daha da ileri götüreceğiz. Ayrım yapmadan, kavga çıkarmadan, üreterek, paylaşarak, temsil değerlerimizi her gittiğimiz yerde bir çıta daha yukarı çıkaracağız. “dedi.

Konuşmasında Arapgir Mor Reyhanı ve Köhnü üzümüne ayrı bir paragraf açan Cömertoğlu şöyle devam etti:" Türkiye’de Tıbbi Aromatik bitkiler kategorisinde Coğrafi İşaret Belgesi alan ilk ürün Arapgir’in mor reyhanı oldu. İkincisi köhnü üzümü buda bitti. Şimdi anlatacaklar neyi verdiğiniz neyi yaptığınızı bileceksiniz. Diploma aldık, Arapgirliler Cittaslow (Sakin Şehirler) Birliğine üye oluyoruz. Arapgir’in simgesi olan her şeyi yerine koyduk. Şahsımla, nefsimle, ailemle ilgili hiçbir isteğimiz olmadı. " diye konuştu.

Arapgir Kaymakamı Mehmet Erdem'de," Belediye başkamız güzel çalışma süreci başlatmış burada. Bugün de bu işin finalini yapıyoruz. Ben Arapgir'i bir markaya çeviren başta Belediye Başkanımız Haluk Cömertoğlu'na ve emeği geçen ekibine, mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Gerçekten gelinen nokta harika. Başkanımızın değimi ile Arapgir terk edilen değil tercih edilen bir şehir oldu. "şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmalar ardından 38 kuruma toplamda 135 belge verildi. Belgeleri yetişmeyen diğer kurumların belgelendirme çalışmaları devam etmekte olup, önümüzdeki günlerde tamamlanarak kurum yetkililerine teslim edilecektir. Program toplum fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)