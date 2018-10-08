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08 Ekim 2018 Pazartesi 12:23

Arapgir’e 171 kilometrelik içmesuyu ve kanalizasyon altyapısı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Arapgir ilçe merkezinde 171 kilometrelik içmesuyu ve kanalizasyon altyapısı inşa çalışmalarını sürdürüyor.

Arapgir'e 171 kilometrelik içmesuyu ve kanalizasyon altyapısı
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Malatya’nın altyapısını güçlendirerek vatandaşa kaliteli hizmet sunan MASKİ Genel Müdürlüğü 2018 yılında da çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Arapgir İlçesi merkezinde devam eden içmesuyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Arapgir merkezdeki kanalizasyon ve içmesuyu altyapı çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bugün daire başkanları ve şube müdürleri arkadaşlarımızla birlikte çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulduk. Burada yaklaşık 30 milyon TL’lik bir ihaleyle bu yıl içerisinde başladığımız, 171 kilometre uzunluğunda kanalizasyon ve içmesuyu şebekesi inşa ediliyor. Şuana kadar yapılan çalışmalar memnun edici düzeyde devam ediyor. İşin yüzdesel gerçekleşme oranı da çalışmaların zamanında tamamlanacağını gösteriyor. Bu açıdan 1 ay gibi bir süre sonra merkezde de çalışmaya başlarız. Bu çalışmayla Arapgir halkının yaklaşık 40-50 yıldır yeterli su kaynağı olmasına rağmen, bu suyu sağlıklı bir şekilde alamamasının önündeki sorun ortadan kaldırılacak. Çalışmaları yürüten ekip arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyor, Arapgir halkına ise çalışmalar esnasında gösterdikleri sabırdan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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