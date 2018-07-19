Arapirspor’da olağanüstü genel kurul yapıldı

Açılış, yoklama ve saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından toplantı divanı seçildi. Kulüp Başkanı Ufuk Subaşı, geçen iki yıllık faaliyet raporunu okudu ve detaylı açıklamalarda bulundu. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri de hem geçmiş etkinlikler, hem de gelecek için planlanan projeler hakkında bilgi verdiler. Tek listeyle girilen seçimde Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının asil ve yedek üyeleri, genel kurul salonunda hazır bulunan üyeler tarafından oy birliği ile seçildi. Tüzük değişikliklerinin oylanmasının ardından eski yönetim ibra edildi. Sonrasında dilek ve temenniler dile getirilerek önümüzdeki iki yıllık dönemin en verimli şekilde geçirilmesi için neler yapabileceği konuşuldu. Yeni proje önerileri değerlendirildi. Yapılan değerlendirmede kulübe ekonomik katkı sağlamak amacıyla masa ve sandalye alınarak çeşitli organizasyonlara kiralanmasına karar verildi.

Böylece Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu 50 adet masa, Metin Akyüz 250, Metin Özmen 100, Ramazan Erdem 50, Basri Yılmaz 50, İlker Özan 50, Ufuk Subaşı 50, Şenol Sekizsu 50, Mustafa Üstündağ 50, Veli Doğan 50, Tayfun Gömüç 25, Vahap Özgür 25, İbrahim Türkoğlu 25, Kürşat Güven 25, Coşkun Gömüç 25, Şaban Can 25, Mustafa Gürbüz Bulut 25, Mahir Çelik 25, A. Tuncay Çağdaş 25, Şükrü Pala 25, Özgür Çataltaş 25 ve Mehmet Yalçın 25 adet sandalye alarak kulübe bağışta bulunacaklarını taahhüt ettiler. Yönetim aynı zamanda sandalye kampanyası başlattı. Hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle genel kurul sona erdi.

Malatya ve İstanbul’dan oluşan yeni yönetimde şu isimler yer aldı:

“1- Ufuk Subaşı, 2- Metin Akyüz, 3- Mustafa Üstündağ, 4- Ramazan Erdem, 5- Şenol Sekizsu, 6- İlker Özan, 7- Tayfun Gömüç, 8- Engin Urla, 9- Vahap Özgür, 10- Tarık Çerkez, 11- Veli Doğan, 12- Kürşat Güven, 13- Mustafa Külah, 14- Mahir Çelik, 15- Erol Avşaroğlu, 16- Metin Özmen, 17- Bahattin Bölükbaşı,18- Ömer Duman,19- Mustafa Çoşkun, 20- Şevki Mol, 21- Murat Bölükbaşı, 22- Yusuf Kaplan, 23- Mehmet Sadık Kızılbakır, 24- Kadir Piranlıoğlu”

İHA