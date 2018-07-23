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23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:48

Arguvan’a mobil kesimhane yapılıyor

Arguvan’ın sağlıklı et ihtiyacını karşılamak amacıyla DAP (Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı) desteği ile başlatılan mobil kesimhanenin yapımında son aşamaya gelindi.

Arguvan'a mobil kesimhane yapılıyor
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Çalışmaların tamamlanmasının ardından Arguvan’a yakışır, hijyen kurallarına uygun, sağlıklı ve modern kesimhane en geç 20 gün içinde faaliyete geçecek.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Arguvan’da bölgede olmayan ve burada yaşayan insanlarımızın hijyenik et ihtiyaçlarını karşılayacak mobil kesimhaneyi de ilçemize kazandırdık. Arguvanımızın önemli ihtiyaçlarından birisi mezbahana ihtiyacıydı. Arguvan’da kesim yapılamıyordu. Özellikle yaz aylarında sokak aralarında uygunsuz hayvan kesimleri yapılıyordu. Modern ve hijyenik ortamlarda kesim yapılmasını sağlamak sıkıntı çekiyorduk. Soğutucu araçların olmaması ciddi bir eksiklikti. En kısa sürede bu kesimhane hizmete sunulacaktır. Burada bizlere desteklerini esirgemeyen DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir ve Tarımsal Kalkınma Daire Başkanı Hilmi Öksöztepe’ye teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



İHA
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