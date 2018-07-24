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24 Temmuz 2018 Salı 12:27

Arguvan’da asfalt çalışmaları

Arguvan Belediyesi girişimleriyle Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Arguvan merkezinde asfaltlama çalışmalarına başlandı.

Arguvan'da asfalt çalışmaları
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Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Asfaltlama çalışması yapan ekibe teşekkür eden Başkan Kızıldaş, çalışmalar sonrasında ilçe çehresinin değişeceğini söyledi.



İHA
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