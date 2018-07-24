Arguvan’da asfalt çalışmaları

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Asfaltlama çalışması yapan ekibe teşekkür eden Başkan Kızıldaş, çalışmalar sonrasında ilçe çehresinin değişeceğini söyledi.
İHA
Arguvan Belediyesi girişimleriyle Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Arguvan merkezinde asfaltlama çalışmalarına başlandı.
Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Asfaltlama çalışması yapan ekibe teşekkür eden Başkan Kızıldaş, çalışmalar sonrasında ilçe çehresinin değişeceğini söyledi.
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