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21 Temmuz 2018 Cumartesi 13:53

Arguvan’da nohut hasadı başladı

Malatya’nın Arguvan ilçesinde belediye tarafından ekimi yaptırılan nohutların hasadına başlanıldı. İlk hasada katılan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, elde edilecek gelirin öğrencilere burs olarak dağıtılacağını söyledi.

Arguvan'da nohut hasadı başladı
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Arguvan Belediyesi tarafından Ürü Mevkiinde ekimi gerçekleştirilen nohut ekiminde hasada başlanıldı. Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş’da tarlada çalışan işçilere eşlik ederek hasat yaptı Başkan Kızıldaş, hasattan elde edecekleri gelirin yoksul vatandaşlara dağıtılacağını ve öğrencilere burs olarak verileceğini belirterek, “Gelecek yıl bu konuda daha geniş kapsamlı nohut ekim yaparak daha fazla ürün üreteceğiz. Öğrencilerimizin okumasına katkı sağlayacağız” ifadelerine yer verdi.

Hasat sonrası ürünlerin piyasada satılacağını ve elde edilecek gelirin öğrencilere burs olarak dağıtılacağını belirten Kızıldaş, “Halkımız ile birlikte bunu başardığımız içinde son derece mutluyuz. Ürünlerimizin tamamı organik ve doğal hiçbir kimyasal ve katkı asla söz konusu değil. Ürünlerimizin satışı konusunda hiç bir sıkıntı yok. Birçok vatandaşlarımız nohut almak için bize talepte bulunuyor ve beklentimizin çok üzerinde talep var” diye konuştu.



İHA
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