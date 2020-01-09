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09 Ocak 2020 Perşembe 16:47

Aşağıköy Mahallesinde Karla Kaplı Yol Açıldı, Ambulans Hastaya Ulaştı

Yeşilyurt’un Aşağıköy mahallesinde yaşayan 75 yaşındaki felçli Ayşehan Söylemez’in rahatsızlanması neticesinde Yeşilyurt Belediyesi ekiplerinin yardımıyla mahalleye ulaşan 112 Sağlık Görevlileri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaşlı teyzeyi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Aşağıköy Mahallesinde Karla Kaplı Yol Açıldı, Ambulans Hastaya Ulaştı
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‘SÜPER KAHRAMANLAR’ BU KEZ DE HASTALANAN BİR VATANDAŞIN YARDIMINA KOŞTU

Yeşilyurt Belediyesi sınırlarındaki Aşağıköy mahallesinde rahatsızlanan 75 yaşındaki Ayşehan Söylemez’e ulaşmakta güçlük çeken 112 sağlık görevlileri, Yeşilyurt Belediyesi karla mücadele ekiplerinden ulaşım için yardım istedi.

YOL AÇILDI, FELÇLİ AYŞEHAN SÖYLEMEZ HASTANEYE KALDIRILDI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ‘Süper Kahramanlar’ olarak isimlendirdiği ekipler, iş makineleriyle karla kapanan yolu hızlı bir şekilde açarak, 112 sağlık personelinin hastalanan Ayşehan Söylemez’in evine ulaşmasını sağladı. İlk yardımı olay yerinde yapan sağlık ekipleri daha sonra Ayşehan Söylemez’i ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Sağlık ekiplerine yol boyunca Yeşilyurt Belediyesi karla mücadele ekipleri öncülük ederken, felçli olan Ayşehan Söylemez tedavi altına alındı.

Mahalle sakinleri ve aile fertleri ise, yoğun bir çalışmayla yolu açan Yeşilyurt Belediyesi ekipleri ile yaşlı teyzenin tedavisini büyük bir titizlikle yapan 112 Sağlık Görevlilerine teşekkür ederek, “Bize bu imkânları sağlayan herkesten Allah razı olsun.” diye konuştular.

“EKİPLERİMİZ HER TÜRLÜ VE ŞARTTA GÖREVİNİ EKSİKSİZ YERİNE GETİRİYOR”

Yeşilyurt Belediyesinin her daim vatandaşların emrinde olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Aşağıköy mahallemizde rahatsızlanan Ayşehan Söylemez isimli bir vatandaşımıza ulaşmakta zorluk yaşayan 112 sağlık görevlilerimizin yardım isteğine anında karşılık veren ekiplerimiz, hemen olay yerine giderek kapanan yolu açarak, ambulansın hastaya ulaşmasını sağladı. Ekiplerimizin yardımı ile hastaneye götürülen vatandaşımız tedavi altına alınmıştır. Rahatsızlanan vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlçemizin farklı noktalarında kapanan yolları açmak için ekiplerimiz 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. “ dedi.

“EKİPLERİMİZ 24 SAAT BOYUNCA KESİNTİSİZ HİZMET VERİYOR”

Başkan Çınar, Yeşilyurt’un yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ve 24 saat aralıksız iş makineleriyle hazırda bekletildiğini hatırlatırken, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk halinde belediyenin 444 8 910 numaralı Çağrı Merkezini arayarak ekiplere ulaşabileceklerini söyledi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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