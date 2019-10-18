Atık Pil Toplama Yarışmasında Ödül Alan Öğrencilerden Asker Selamı

YEŞİLYURT’TA Kİ OKULLAR ÜÇ’TE ÜÇ YAPTI

Malatya’da ki bütün okulların katılımıyla tertip edilen Atık Pil Toplama Yarışması sonucunda 533 kg. atık pil toplayan Mehmet Emin Bitlis İlkokulu birinci, 500 kg atık pil toplayan Nurettin Zengi İlkokulu ikinci, 321 kg atık pil toplayan Abdulkadir Eriş İlkokulu ise üçüncülüğü elde etti. Yarışma sonucunda Malatya genelinde ki okullarda toplanan 1.720 kg atık pilin 1.660 kg’ı Yeşilyurt sınırlarındaki okullarda bir araya getirildi.

ATIK PİLLERDEN AY-YILDIZLI BAYRAK RESMİ VE ASKER SELAMI

Yeşilyurt Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesislerinde düzenlenen ödül töreninde öğrenciler tarafından atık pillerden yapılan Türk Bayrağı deseni büyük ilgi topladı. Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da öğrencilerle birlikte Türk Bayrağının olduğu desene atık pilleri yerleştirdiler. Protokol üyeleri ile öğrenciler daha sonra toplu bir şekilde asker selamı vererek, ‘Barış Pınarı Harekâtı’ operasyonunda terör örgütlerine karşı şanlı bir mücadele veren Kahraman Mehmetçiklere moral desteği gönderdiler.

“ÇEVRESEL YATIRIM VE PROJELERİMİZİN FAYDASINI YARIŞMA SONUÇLARINDA GÖRDÜK”

Atık Pil Toplama Yarışmasında ilk üç sırayı alarak büyük bir başarının altına imza atan Yeşilyurt’ta ki okulların idareci ve öğrencilerini tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Çevre sağlığının korunması noktasında hayata geçirdiğimiz yatırımlar ve uyguladığımız sosyal sorumluluk projelerimizin yanı sıra İlçe Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortaklaşa yaptığımız çalışmaların neticesinde; Yeşilyurt’taki üç okulumuzun atık pil toplamada ilk 3’e girmesinden büyük bir onur duymaktayız. Şehrimizin genelinde toplanan 1.720 kg atık pilin 1.660 kg’nın ilçemiz sınırlarındaki okullarda bir araya getirilmiş olması bizim için ayrı bir gurur kaynağı olmuştur. Hizmetlerimizin karşılığını bu şekilde almaktan mutluluk duymaktayız. Bütün öğrencilerimizin çevrenin ve doğanın korunmasında noktasında bu gayretleri ve çabalarını takdirle karşılıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde sürdürülen ‘Sıfır Atık’ projesini ülke çapında belki de en fazla destekleyen yerel yönetimler arasında yer alıyoruz. Türkiye çapında örnek gösterilen yatırımlar ve projelerimizin toplumda farkındalık oluşturması, özelliklede çocuklarımızın ve öğrencilerimizin bilinçlenmeleri ve duyarlı hale gelmeleriyle bu güzel sonuçları elde ediyoruz. Malatya genelindeki bütün okullar arasından ilk üçe giren okullarımızın Yeşilyurt’ta olması asla tesadüf değildir. Yeşilyurt Belediyesi olarak çevre sağlığının korunması noktasında çok ciddi yatırımlar yapıyoruz, çevre hizmetlerinde açıkçası markalaştık ve örnek hizmetlerimizin sayısını her geçen gün artırmaktayız. Okullarda düzenlediğimiz etkinliklerde 80 bine yakın öğrencimize eğitim vererek çevre bilincinin oluşması için katkı sağladık. ‘Ağaç Yaşken Eğilir’ sözünden hareketle, çocuklarımıza çevre ve doğamıza sahip çıkma bilincini erken yaşlarda öğretmek için sergilediğimiz gayretli çalışmaların meyvelerini bu tür yarışmalardaki başarılı neticelerle almak ayrı bir gurur kaynağıdır. 14 farklı atık grubunun geri dönüşüme gitmesini sağlayan, bölgemizin en büyük, en modern Ambalaj Atığı Toplama-Ayırma Tesisini Yeşilyurt’umuza kazandırmak gurur duymaktayız. Yerinde ayrıştırma hizmetlerine ayrı bir önem verirken, bölgemizde ne kadar geri dönüştürebilecek ürün varsa topluyoruz, kategorilendiriyoruz ve geri dönüşüme gönderiyoruz. 5.5 yıllık süreçte topladığımız 11.900 kg atık pille 2 milyon 645 bin metreküp toprağın kirlenmesinin önüne geçtik. Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için içtiğimiz suyun, soluduğumuz havanın, ayak bastığımız toprağın, bilinçsizce tükettiğimiz kaynakların ne denli kıymetli olduğunu asla unutmamalıyız. Gelecek nesillere temiz bir çevre, sağlıklı bir dünya emanet etmekle mükellefiz. Başta okul idarecilerimiz olmak üzere, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi çevre sağlığı noktasında gösterdikleri hassas ve özel yaklaşımdan dolayı tebrik ediyorum. Bunun yanı sıra yarışmaya katılarak çevre ve doğa sağlığının korunması noktasında özel bir hassasiyet gösteren bütün okullarımızın idarecilerini, öğretmenlerini ve öğrencilerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.” diye konuştu.

“YEŞİLYURT, ÇEVRE HİZMETLERİNDE ÖNEMLİ BİR MESAFE ALDI”

Yarışmada dereceye giren okulları tebrik eden Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ise, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde devam eden ‘Sıfır Atık’ projeleri kapsamında son yıllarda geri dönüşüm noktasında çok faydalı ve güzel çalışmalar yapılmaktadır. Sürdürülebilir kalkınmada önemli bir yeri olan sıfır atık ülkemizde hak ettiği değeri almaktadır. Yeşilyurt’ta bu alanda çok güzel ilerlemeler kat etmiştir.Malatya genelinde toplanan atıkların %95’inin Yeşilyurt’taki okullarda toplanmış olmasından memnuniyet duyduk.Bu güzel başarıda emeği geçen okul idarecilerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Atık Pil Toplama Yarışmasında dereceye giren okulların müdürlerine teşekkür belgelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler takdim edildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ödül törenin ardından programa katılan protokol üyeleri ve diğer davetlilere, Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesislerini gezdirip, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ödül törenine; Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Muhittin Karabulut, Malatya Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetim Şube Müdürü Şaban Aşıcı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, Öğretmenler ve Öğrenciler katıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)