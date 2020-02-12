Bakan Soylu ve Bakan Kurum Malatya'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'da, deprem değerlendirme toplantısına katıldı.

Malatya Valiliğinde, Vali Aydın Baruş tarafından karşılanan Soylu ve Bakan Kurum, daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantıya Vali Aydın Baruş, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilçe belediye başkanları ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda, bugüne kadar gerçekleştirilen hasar tespit çalışmaları, yardımlar, mağdur vatandaşlar için yapılan ve yapılması planlanan konteyner alanlarıyla ilgili çalışmalar ile bundan sonraki süreçte atılması gereken adımlar görüşüldü.

Toplantının ardından bakanlar ve beraberindeki heyet karayolu ile Pütürge İlçesine hareket ettiler. Bakan Soylu ve Bakan Kurum ilçedeki son durum hakkında yetkililerden bilgi aldıktan sonra ilçe esnaflarını ziyaret ederek onların sorunlarını dinledi. Depremde zarar gören ilçe belediyesini de ziyaret ettiler. Son olarak Pütürge ilçesinde Toki tarafından yapılması planlanan konut alanı incelendikten sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ilimizden ayrıldılar.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)