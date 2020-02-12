İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Şubat 2020 Çarşamba 20:37

Bakan Soylu ve Bakan Kurum Malatya'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'da, deprem değerlendirme toplantısına katıldı.

Bakan Soylu ve Bakan Kurum Malatya'da
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Malatya Valiliğinde, Vali Aydın Baruş tarafından karşılanan Soylu ve Bakan Kurum, daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantıya Vali Aydın Baruş, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilçe belediye başkanları ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda, bugüne kadar gerçekleştirilen hasar tespit çalışmaları, yardımlar, mağdur vatandaşlar için yapılan ve yapılması planlanan konteyner alanlarıyla ilgili çalışmalar ile bundan sonraki süreçte atılması gereken adımlar görüşüldü.

Toplantının ardından bakanlar ve beraberindeki heyet karayolu ile Pütürge İlçesine hareket ettiler. Bakan Soylu ve Bakan Kurum ilçedeki son durum hakkında yetkililerden bilgi aldıktan sonra ilçe esnaflarını ziyaret ederek onların sorunlarını dinledi. Depremde zarar gören ilçe belediyesini de ziyaret ettiler. Son olarak Pütürge ilçesinde Toki tarafından yapılması planlanan konut alanı incelendikten sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ilimizden ayrıldılar.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Çınar, MHP İl ve İlçe Yönetimini Ağırladı Başkan Çınar, MHP İl ve İlçe Yönetimini Ağırladı
Başkan Çınar, “Doğal ve Tarihi Zenginliklerimiz Bu Tür Yatırımlarla Gün Yüzüne Çıkacak” Başkan Çınar, “Doğal ve Tarihi Zenginliklerimiz...
MHP İl Başkanı Samanlı’dan Güder’e Ziyaret MHP İl Başkanı Samanlı’dan Güder’e Ziyaret
Başkan Güder, “Kalıcı Konutların Temeli 10 Gün İçinde Atılacak” Başkan Güder, “Kalıcı Konutların Temeli 10...
Yeşilyurt Belediyesi ‘Malatya’da Deprem Gerçeği’ Çalıştayı Düzenleyecek Yeşilyurt Belediyesi ‘Malatya’da Deprem Gerçeği’...
Başkan Çınar, “Yatay Mimariye Örnek Gösterilecek Bir Proje” Başkan Çınar, “Yatay Mimariye Örnek Gösterilecek...
Başkan Çınar, “Deprem Gerçeği ile Yaşamalı ve Tedbirler Almalıyız” Başkan Çınar, “Deprem Gerçeği ile Yaşamalı...
Başkan Çınar, “Çocuklarımızın Mutluluğu, Yeşilyurt’a Huzur Veriyor” Başkan Çınar, “Çocuklarımızın Mutluluğu,...
Battalgazi Belediyesi’nden Karla Mücadele Çalışmaları Battalgazi Belediyesi’nden Karla Mücadele Çalışmaları
Deprem Sonrası Battalgazi Muhtarlarıyla İstişare Toplantısı Deprem Sonrası Battalgazi Muhtarlarıyla İstişare...
Başkan Çınar, “Kentsel Dönüşümde Daha Fazla Proje Üretmeyi Hedefliyoruz” Başkan Çınar, “Kentsel Dönüşümde Daha Fazla...
Başkan Güder, “Bakan Albayrak’a Faizlerinin Silinmesi İçin Dosya Verdik” Başkan Güder, “Bakan Albayrak’a Faizlerinin...
Battalgazi Meclisi, Şubat Ayı Olağan Toplantısını Gerçekleştirdi Battalgazi Meclisi, Şubat Ayı Olağan Toplantısını...
Bakan Yardımcısı Suver, Battalgazi İlçesinde İncelemelerde Bulundu Bakan Yardımcısı Suver, Battalgazi İlçesinde...
“Çocuklarımızı Pazar Günkü Etkinliğimize Bekliyoruz” “Çocuklarımızı Pazar Günkü Etkinliğimize...
Yukarı Çık
banner687

Başkan Çınar, MHP İl ve İlçe Yönetimini...
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Milliyetçi Hareket Parti Malatya İl Başkanlığına atanan Mesut...

Haberi Oku