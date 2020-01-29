Bakan Yardımcısı Demirtaş, Eskimalatya’da İncelemelerde Bulundu

24 Ocak Cuma günü saat 20:55 sıralarında Elazığ’ın Sivrice İlçesi’nde yaşanan ve Malatya'da da etkisini gösteren 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Battalgazi'ye ziyaret gerçekleştirdi. 6,8'lik depremin ardından Malatya’nın Battalgazi Bölgesine gelen Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, bölgeye yapılması planlanan kalıcı konutlar ve yardımlar hakkında açıklamalar yaptı.

Eskimalatya’yı gezerek burada incelemelerde bulunan Demirtaş’a AK Parti MKYK Üyesi, Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Kaymakam’ı Abdül Kadir Duran ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci eşlik etti.

BAŞKAN GÜDER: “GECE GÜNDÜZ SAHADAYIZ”

Battalgazi Belediyesi olarak depremin ilk anından itibaren gece gündüz sahada olduklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “ 24 Ocak akşamı Merkezi Elazığ olan ve Malatya’mızda da hissedilen bir deprem yaşadık. Şükürler olsun ki çok büyük kaybımız yok Malatya’mız da. Doğanyol bölgemizde 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ama diğer bölgelerimizde maddi hasarlarımız bulunuyor. Depremden hemen sonra Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Bakanlarımız hemen bölgeye geldiler. İl merkezimizde Valimizin koordinasyonunda kriz merkezlerimizi anında kurduk. Çevre Şehircilik Bakanlığımızın bünyesinde il müdürlüğümüzce tespit çalışmaları yapılıyor. Şuanda tespit çalışmaları yüzde doksan oranında tamamlandı. Kısa sürede mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetini giderme adına çadır, yatak ısıtıcı ve gıda yardımı anlamında bizler 24 saat vatandaşlarımızın yanındayız. Dışarıda kalan vatandaşlarımız için Belediyemizin tüm imkanlarını seferber ettik. Belediye hizmet binası, Sosyal Yaşam Merkezi, Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi, Millet Kıraathaneleri, Kapalı Spor Salonu, Konferans salonları başta olmak üzere24 saat vatandaşlarımızı ağırladık. Vatandaşımız 6,8 büyüklüğünde bir deprem yaşadılar. Bu yaşadığımız deprem dolayısıyla maddi hasarlar yaşandı. Böyle yaşanan afetlerde bu sorunlar sıkıntılar olacak. Bu sıkıntıların çözülmesi adına elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak tüm ilgili ekiplerimizle ilk andan itibaren gece gündüz demeden sahadayız. Sayın Bakanımızda depremin ardından Eskimalatya’ya gelerek oluşan hasarları bizzat yerinde takip ediyorlar. Zaten kendileri gerekli tüm talimatları vermişlerdi ama meydana gelen hasarları yerinde bir kez daha gördüler. Herhangi bir eksik nokta varsa onlarda gerekli mercilere iletilecek. Kısa sürede bu yaşamış olduğumuz depremi en az hasarla atlamak için çaba ve gayret sarf ediyoruz. Ben sayın Bakanıma Eski Malatya’ya gelerek burada vatandaşlarımızın yaşamış olduğu mağduriyeti yerinde gördükleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Battalgazi’mize, Malatya’mıza, Elazığ’ımıza ve Türkiye’mize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

ABDÜL KADİR DURAN: “TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILAMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Battalgazi Kaymakam’ı Abdül Kadir Duran ise “24 Ocak günü yaşanan depremden dolayı Battalgazi ilçemizde kurmuş olduğumuz kriz merkezinde muhtarımız aracılığı ile depremden zarar gören tüm vatandaşlarımızın çadır ihtiyaçlarını, gıda ihtiyaçlarını, ısıtıcı ve battaniye ihtiyaçları ile bunun gibi gerekli tüm ihtiyaçları elimizden geldiğince 24 saat esasına göre karşılamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın bunun gibi taleplerini muhtarlarımızın arcılığı ile ilçemiz Kaymakamlığına bildirmeleri halinde her türlü desteği vermeye açığız. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı ve hassasiyetli davranmalarını bekliyoruz. Zaten Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz yaklaşık olarak 1758 evimizin hasar tespitini tamamlayarak bitirdi. Bizlerde en hızlı şekilde onların ihtiyaçlarını gidereceğiz. Kısa zamanda hep birlikte yaralarımızı sarmış olacağız” dedi.

BAKAN YARDIMCISI DEMİRTAŞ:“KALICI KONUTLAR 1 YIL İÇİNDE YAPILACAK”

Malatya’da yaşanan depremin ardından Battalgazi’ye gelerek depremden etkilenen Eskimalatya’yı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, evleri tahrip olan vatandaşların kalıcı konutlar yapılana kadar barınmaları adına gereken çalışmaların yapılacağını söyledi. Kalıcı konutların 1 yıl içinde yapılacağını belirten Demirtaş, sözlerine şöyle devam etti, “Öncelikle Malatyalı hemşehrilerimize geçmiş olsun. Türkiye biliyorsunuz deprem ülkesi. Her 2 yılda bir Türkiye’nin bir bölgesinde deprem oluyor. Bu depremleri en az hasarla atlamak için devletimiz şuanda teyakkuz halinde. Depremde ilk yapılacak olan can kaybını önlemek adına onlara müdahale etmektir. İlk önce depremde kurtarma çalışmaları daha sonra ise hasar tespit çalışmaları yapıldı. Şimdi ise kalıcı konutlarla ilgili çalışmalarımız, programlarımız var. Benimde buradaki vatandaşlarımızdan istirhamın şu; Battalgazi’deki tespitlerimizi yaptık ama burası şehir merkezi olduğu için insanların barınmaları ile ilgili Kaymakamlığız ve Belediyemiz her türlü yardımları yapıyor. Ancak uzun vadeli işlemler içinde sabır bekliyoruz onlardan. Çünkü hemen yapılacak işler başka, uzun vadede yapılacak programlı işler var. Malatya iline hem Valilik üzerinden hem Bakanlıklar üzerinden Belediye Başkanlıklarına ödenekler yapıldı. Şuana hak sahipleri ile ilgili bire bir vatandaşların kimlikleri üzerinden çalışma yapılıyor. Daha sonra kira, binalarından eşyalarını alamayan hak sahiplerinin taşınma ve eşya masrafları Devlet tarafından karşılanacak. Vatandaş şunu bilsin ki; Devlet Cumhurbaşkanımızdan itibaren Bakanlarımız, Bakan yardımcılarımız ile bölgedeler. Bölgede oluşan mağduriyetlerin giderilmesi noktasında her türlü talimatlar alındı ve buradaki Kaymakamlıklar, İl Müdürlükleri ve Belediye Başkanlarına bu talimatlar verildi. Bugün dayanışma günü, sabretme günü. İnşallah en az hasarla bu deprem sıkıntısını da atlatacağız. Battalgazi’de dışarıda sokakta kalan hiçbir vatandaşımız yoktur. Kısa vadede barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları giderilmiş durumda. Gıda ihtiyaçları karşılanıyor. Kalıcı konutların yapılması ile ilgili en az 1 yıllık bir süreç var. Bu süreçle ilgilide nasıl ilaveler edileceği noktasında Belediye Başkanlıklarımızla, Kaymakamlıklarımızla istişare içindeyiz. Mesela kira yardımı yapılarak vatandaşın kendisinin kiralık bir yere gitmesi konusunda çalışma yapmasını da öneriyoruz. Kiralık ev bulunamayanlar içinde konteynırlar bakacağız ve bunun çalışmasını yapacağız. Evleri tahrip olan vatandaşlarımız, kalıcı konutlar yapılana kadar buralarda barınmalarını temin edeceğiz. Buradan Malatya, Elazığ ve özellikle Battalgazi’deki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Allah bizlere tekrar böyle acılar göstermesin” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)