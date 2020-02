Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Yeşilyurt Belediyesinin Kentsel Dönüşüm Projelerini İnceledi

YEŞİLTEPE İLE TURGUT ÖZAL MAHALLELERİNDEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDE İNCELEME

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, toplam 383 konut ile 6 dükkânın yer aldığı Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kent Dönüşüm Projesi ile Turgut Özal Mahallesindeki 68 dönümü kapsayan Kentsel Dönüşüm Projesinin teknik özellikleri hakkında Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver’e detaylı bilgiler paylaştı.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMDE MARKA OLACAĞIZ”

Yeşiltepe Kentsel Dönüşüm Projesinin her yönüyle bölgeye değer kattığını, iç ve dış tasarımının yanı sıra teknik özellikleriyle bu tür projelere örneklik teşkil edecek özelliklere sahip olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Bakan Yardımcımız Sayın Hasan Suver ile birlikte yapımı tamamlanan Yeşiltepe Kentsel Dönüşüm Projesi 1.Etap ile şu anda proje aşamasında olan Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanında detaylı incelemelerde bulunup, kendisine bilgiler paylaştık. Kentsel Dönüşüm Projelerimizle sağlıklı ve güvenilir yaşam alanların sayısını artırmak adına çok yoğun çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşayacakları mekânlarda mutlu bir hayat sürmesi için çaba sarf ediyoruz. Belediyemiz ile TOKİ arasında yapılan protokol neticesinde Hoca Ahmet Yesevi Mahallemize kazandırdığımız Kentsel Dönüşüm Projemizin birinci etabını tamamladık, binalarımız oturulabilir düzeye gelmiştir. 24 Ocak’ta ki Elazığ-Malatya Depreminden sonra buradaki binaların satışlarıyla ilgili hazırlanan liste beklemeye alınmıştı. Şu anda hazır vaziyette ki toplam 254 konutumuzun satışı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile TOKİ’den gelecek talimata göre yapılacaktır. Üzerinde büyük bir titizlikle durduğumuz, her aşamasını yakından takip ettiğimiz bu projemiz bölgede ilk kez uygulandığı için her yönüyle özel bir projedir. Bu projemiz bölgemize değer katmasının yanı sıra örneklik teşkil edecek özelliklere de sahip olması nedeniyle kıymetli bir eserdir. Özellikle zeminleri bölgenin sosyal mimari dokusuna uygun hatlar, çizgiler, taş ve doğal kaplamalarla yapıldı. Burayı yapan müteahhidimiz, konutlarımızı sorunsuz şekilde teslim etti. Depremde en ufak kılcal çatlak bile oluşmadı. Böylesine değerli ve kıymetli bir eserin Yeşilyurt’umuza kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, Bakan Yardımcılarımıza, TOKİ Genel Müdürlüğümüze, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcılarımıza, Birim Müdürlerimize, saha personellerimize ve mahalle muhtarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Turgut Özal Mahallemizde ise iki ayrı etap halinde yapacağımız toplam 68 dönümü kapsayan projemizde bölgemize farklı güzellikler katacaktır. Bu mahallemizde depreme dayanıklı, sağlam, nitelikli yeni konutların üretimine hız vereceğiz. Şehir içinde sıkışmış bölgelerdeki bu tür düzenlemeler, dönüşümler ve yenilikler şehir yaşantısının daha modern ve nezih bir seviyeye ulaşmasını sağlayacaktır. Mahalle sakinlerimizin taleplerini ve hazırladığımız projeyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza taleplerimizi yaptık. Cumhurbaşkanlığımız ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın onayıyla burada Kentsel Dönüşüm çalışmalarımızı başlatmak istiyoruz. Burada hem depremde zarar gören evlerin dönüşümünü gerçekleştireceğiz hem de kentimizin merkezinde şehir yapısına yakışmayan görüntüleri bertaraf edeceğiz. İnşallah Turgut Özal Mahallemizi de bu dönüşüm çalışmalarıyla yenileyeceğiz ve daha güzel bir görüntüye sahip olmasını sağlayacağız.”dedi.

“TÜRKİYE GENELİNDE 6 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLAYACAĞIZ”

Türkiye’nin genelinde yaşam kalitesi yüksek konutların üretilmesi noktasında çok yoğun bir çalışmanın olduğunu ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver ise, “ Bizde ‘ Dünya’da mekân, ahirette iman’ diye bir atasözü vardır. Ev insanın hayatında güven duyduğu, huzur bulduğu ve sükunete erdiği mekân anlamındadır. Deprem kuşağında bulunan ülkemizde ki bina stoğuda depreme dayanıklı değildir. Geleneksel anlayışta mimari tarz ile yapılmış binalar içerisinde yaşıyoruz. Dolayısıyla binalarımız güvenli değil, iman boyutumuz yüksek olsa da mekân boyutunda sıkıntımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizdeki 6 milyon konutun değiştirilmesi, yenilenmesi ve 21.Yüzyıla yakışır, yaraşır, güvenilir, kullanılabilir, yaşam kalitesi yüksek konutlar üretilmesi konusunda talimatlarını verdi. Çevre Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ, 2023 yılına kadar 1,5 milyon konutu yapmayı kendine hedef edinmiştir. Yeşilyurt İlçemiz Hoca Ahmet Yesevi Mahallesindeki projede bu hedefe yönelik bir çalışmanın sonucudur. Çok güzel konutlar inşa edildi. Binaların mimari tarzında yöresel kültürün mimari desenlerini de görebiliyoruz. Binalarımız inşallah en kısa zamanda hak sahiplerine teslim edilecektir. Burada daha güvenli ve daha rahat bir yaşam imkânı sunulacak. Hemşerilerimiz gece başını yastığa koyduğunda ‘deprem olursa çoluk çocuğumla ölürmüyüm’ kaygısını taşımadan rahat yaşayabileceği konutlar hizmete girecektir. Hedefimiz sadece burası değil tabii ki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ olarak 6 milyon konutumuzu 21.Yüzyılın insanına yakışır şekilde yeniden dönüştürmek adına çalışmalarımız sürüyor.” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)