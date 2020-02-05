Bakan Yardımcısı Suver, Battalgazi İlçesinde İncelemelerde Bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, beraberindeki Malatya Valisi Aydın Baruş, Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Mahalle Muhtarlarıyla birlikte Battalgazi ilçesinin mahallelerini gezerek, hasarlı binaları yerinde inceledi.

BAŞKAN GÜDER: “YENİ BİR MALATYA’NIN İNŞASI İÇİN BÜYÜK BİR ÇABA VE GAYRET SARF EDİYORUZ”

6,8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların mağduriyetlerini giderecek çalışmaların devam ettiğinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız, Valimiz ve Kaymakamımız ile birlikte depremden etkilenen Battalgazi ilçemizin mahallelerinde detaylı incelemelerde bulunduk. Vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. Bildiğiniz üzere depremin ilk anından itibaren sahadaydık ve halen sahadayız. Sıkıntıları gidermek adına elimizden gelen gayreti ve çabayı sarf ettik. Sayın valimiz ve sayın kaymakamımızla birlikte ilçemiz hakkında gerekli bilgileri verdik. Malatya’nın Battalgazi ilçesi dediğimizde yani Eskimalatya Malatya’nın yerleşke yeri çarşısının bulunduğu yer. 50-60 yıllık binalardan müteşekkil yerler. Bunları peyder pey yenilememiz gerekiyor. Bununla alakalı Battalgazi Belediyesi olarak gerek Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz olsun gerekse Bakanlığımız olsun Ankara’da bunların dönüşümü hususunda, neler yapabiliriz bunun takibatını yapıyoruz. Bu takibatı yaparken de belediye olarak bu süreçte üzerimize düşen ne görev varsa bunları da yerine getiriyoruz. Sayın bakanımız Malatya’mızı ziyaretinde Malatya’mıza 2 bin 550 konut sözü verildi. Bunların takriben yaklaşık bin tanesi Battalgazi’mizde inşa edilecek. 500 tanesi şehrin merkezinde inşa edilecek. 500’ü içinde yer tespit çalışmaları yapılıyor. İnşallah bizim yeni bir şehir kurmamız açısından Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza önermiş olduğumuz Gelincik Tepesi var. O bölge depreme dayanıklılık açısından gayet iyi durumda. O bölge için jeolojik çalışmalar yapılıyor. Göreve gelmeden öncede geldikten sonrada şehrimize yakın olan Orduzu ve Hanımınçiftliğinde imar alanların oluşturulması gerektiğini söylemiştik. Bununla ilgili olarak gerekli çalışmalarımızı yapıp, Büyükşehir’imize gönderdik. Büyükşehirde biliyorsunuz ki sürekli itirazlar söz konusu. Battalgazi’ye tekrardan küçük ölçekli çalışmalar yaparak yeni bir Malatya’nın inşası için büyük bir çaba sarf ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de böyle bir afet yaşamayız ama yaşanacak gibi de hazırlıklarımızı belediyeler olarak yapmamız gerekiyor. Zaten Sayın Valimizin koordinasyonunda hemen hemen iki günde bir kriz toplantısı yapıyoruz. Belediye olarak ne katkı sunabiliyorsan o katkıları sunuyoruz” dedi.

KAYMAKAM DURAN: “MUHTARLARLA KOORDİNELİ OLARAK ÇALIŞIYORUZ”

Muhtarlarla koordineli çalışma içinde olduklarını belirten Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran, “Depremin ilk anından itibaren muhtarlarımız koordineli olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar yaklaşık olarak 58 mahallemizde 465 insan çadırı, yaklaşık olarak 12 mahallemizde 52 tane hayvan çadırı kurmuş durumdayız. Bununla birlikte yine yaklaşık olarak 80 mahallemizde yaklaşık 102 ton 6 bin 80 paket kuru gıda malzemesi dağıttık. Dağıtımlarımız geri kalan 22 mahallemizde de devam edecek. Malumunuz kırsal bölgelerimizden başladık. Dolayısıyla 6 bin 800 paket gıda malzemesi dağıttık. 368 ton kömürümüz geldi. Bunun 254 tonunu dağıttık. 114 tonunu da inşallah bugün veya yarın dağıtmış olacağız. Bunun dışında 375 ısıtıcımız gelmişti ve bunun 370’ini dağıttık. 975 tane battaniyemiz gelmişti ve 925’ini dağıttık. 216 adet yatağımız gelmişti ve bununda hepsini dağıtmışız. İnsanlarımızın rahat yatabilmesi için ince sünger yataklar gelmişti, onları dağıttık. 20 ayrı noktada 23 bin kumanyaları dağıttık. Muhtarlarımızın istekleri doğrultusunda dağıtımız devam edecek.” İfadelerini kullandı.

VALİ BARUŞ, “DEPREM BİLİNCİNİ TOPLUM OLARAK OLUŞTURMAK ZORUNDAYIZ”

Deprem bilincini toplum olarak oturmak zorunda olduklarını ifade eden Malatya Valisi Aydın Baruş, “Ben öncelikle kısaca Battalgazi’nin durumu ile ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Bugüne kadar depremin oluşundan itibaren Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz ve kamu kurumlarından alınan teknik destek sayesinde tespit çalışmalarına başladık. Süratle arkadaşlarımız daha ilk günden başlayan tespit çalışmalarından bugüne kadar özellikle biz depremin yıkıma neden olduğu Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerimizde yoğunluklu olarak çalıştık. Battalgazi’nin kırsal kesiminde de çalıştık. Battalgazi ilçe merkezine yani şehir alanlarına arkadaşlarımız yoğun bir şekilde yeni yeni girdiler. Bugün itibariyle 25 ekibimiz burada çalışıyor. İnşallah bu çalışmalarımızı süratle neticelendirip vatandaşlarımızı endişelerden ve bir takım evhamlardan onları kurtarmak istiyoruz. Çünkü herkes duvarında veya binasında bir çatlak gördüğü zaman, zannediyor ki binası üzerine çökecek. Böyle bir şey yok. Çünkü binaların genelinde bu çatlaklar oluştu. Genel olarak taşıyıcı sistem dediğimiz kolonlarda bu çatlakların oluşmamışsa önemli bir hasar ve endişe edici bir durumda yoktur. Arkadaşlarımız zaten tespitlerini sürat ile yapıyor. Birkaç gün içerisinde Battalgazi’yi de önemli bir oranda tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Bu çalışmalar yapıldığı zamanda vatandaşlarımız daha çok rahatlayacak. 20-30 yıllık binalarda taşıyıcı sistemlerde önemli çatlaklar oluştuğunu aynı zaman bununda hayati açıdan risk oluşturduğunu görüyoruz. Bazen de inşası bir yıl önce yapılmış inşaatlarda da bu hasar görmek, gerçekten bizi üzüyor ve endişeye sevk ediyor. Onun için deprem bilincini toplum olarak oluşturmak zorundayız. Burada muhtarlarımızdan ricam lütfen vatandaşlarımızı endişeye sevk edecek söylemlere söylentilere dikkat etsinler. Biz, şuanda kamu yöneticileri olarak vatandaşımızı teskin etmek ve onları endişelerden kurtarmak zorundayız. Biz, buna önderlik etmek zorundayız. Yoksa biz birtakım bu söylentilere yardımcı olacak çabalar içerisine girersek vatandaşımız daha fazla endişeye sevk olur ki; buda paniğe neden olur ve aynı zaman bazı yerlerde de bunu görüyoruz. Daha ağır hasar verilmeden insanlar binamda çatlar var diyerek, hemen eşyalarını taşıma çabası içerisindeler. Buda bazı fırsatçılara gün doğduruyor. Hal böyle olunca kiralık evlerden fazla ücret talep etmelerine neden oluyor. Muhtarlara kira konusunda söylemek istediğim şey ise vatandaşlarımızdan kira artışı ile alakalı şikayet alırsanız, bunu bizlere bildirin. Vatandaşımız normalde şu kadar olan evi bu kadara tuttu diye bize bildirin, bizde hemen Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapacağız” Şeklinde konuştu.

“MALATYA GENELİNDE 12 BİN 884 BİNADA HASAR TESPİTİ YAPILDI”

Malatya genelinde 12 bin 884 binada hasar tespitinin yapıldığını belirten Vali Baruş, “Şimdi ilimiz genelinde bugüne kadar 12 Bin 884 binada hasar tespiti yapıldı. Ekiplerimiz tarafından buda 26 bin 491 bağımsız bölüme tekabül ediyor. Acil olarak yıkılacak 217 binamız var ve 456 bağımsız bölüm var. Ağır hasarlı 2 bin 698 binamız var 5 bin 218 bağımsız bölüm var. Yani bu da gösteriyor ki ilimiz genelinde çok önemli bir hasara neden olmuş deprem. İş yeri hasar durumumuz ise acil yıkılacak 9, ağır hasarlı 53, orta hasarlı 45 ve az hasarlı 92 olmak üzere toplam 199 iş yerimizde hasar tespit edildi. Battalgazi’ye geldiğinizde Battalgazi de bugüne kadar 3 bin 852 binada hasar tespiti yapıldı.”

“BATTALGAZİ’DE 7 OKUL BOŞALTILACAK”

Battalgazi ilçesinde hasar gören 7 okulun boşaltılacağını belirten Vali Baruş, “Değerli muhtarlarım bir konuyu da sizlere duyurmak istiyorum. Deprem nedeniyle bazı okullarımızda hasarlar oluştu. Ağır hasar oluşan veya yıkımı gereken bazı okulları taşımamız gerekiyor. Battalgazi ilçemizde de sizlere okullarımızı belirteceğim. Battalgazi Çolakoğlu ilkokulu boşaltılacak. Fatih Hüseyin ilbak ilkokuluna taşınacak. Kubilay Anadolu İmam Hatip Lisesi boşaltılacak. Orhan Gazi Ortaokuluna taşınacak. Kuluşağı İlkokulu boşaltılacak. Fatih Hüseyin İlbak ilkokuluna taşınacak. Melekbaba ilk ve ortaokulu boşaltılacak. Hatice İsmet Şeftaliçioğlu ilkokuluna taşınacak. Malatya Lisesi ek binası boşaltılacak. Normal binada eğitimine devam edecek. Hafize Meslek Teknik Anadolu Lisesi boşaltılacak. Fatma Aliye İMKB Mesleki Anadolu lisesine taşınacak. Kazım Karabekir İlkokulu boşaltılacak, yine Kazım Karabekir ilkokulunun diğer binasında eğitimine devam edecek. Dolayısıyla Battalgazi’mizde 7 okul boşaltılıyor. Başka binalarda eğitimlerine devam edecekler. Bu boşaltılan binaların yapımı içinde biran önce harekete geçeceğiz. İnşallah eksiklerimizi de biran önce de tamamlayacağız diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

BAKAN YARDIMCISI SUVER: “DEPREM ANINDA SAHADAYDIK VE HALEN BURALARDAYIZ VE SİZİNLE BERABERİZ”

Devletin tüm imkânlarıyla vatandaşın yanında yer aldığını söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver ise, “Öncelikle tüm milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum. Deprem olayı yaşandığı ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Bakanlarımız başta olmak üzere devletimizin tüm kurumları ve yerel yönetimlerimiz halkımızın yanında yer almaya devam etmektedir. İlçe ilçe geziyoruz depremin sonuçlarını yakından görüyoruz. Van depreminde de bulunmuş biri olarak Allah bir daha böyle olayları göstermesin. Gerçekten sayın Valimiz, Kaymakamlarımız, Büyükşehir Belediyemiz ve İlçe Belediyelerimiz ellerinden gelen bütün çabayı sarf ediyorlar. Bu anlamda vatandaşlarımızın da memnuniyeti var. Kısmi olarak bilgisizlikten dolayı ufak tefek şikayetlerle karşılaştık, ancak bunların yeterince bilgi olarak desteklenemediklerinden kaynaklandığını müşahede ettik. Bu bakımdan bugünkü toplandı çok çok isabetli oldu. Muhtarlarımız, Türkiye’nin yönetim yapısında çok farklı bir konumdadır. Muhtar mahallenin amcasıdır, babasıdır, annesidir ve ablasıdır. Muhtar ailenin içinde olup biteni bilen insandır. Yani ailenin bütünlüğünü mahallenin bütünlüğünü gözeden destekleyen bir yöneticidir. Bu bakımdan çok önemlidir. Bir şehrin mahallesinde huzuru istikrarı güveni sağladınız mı, o şehrin bütününde de aynı şeyi gerçekleştirebilirsiniz demektir. Bununda ilk adımı ilk birimi muhtarlıklardır. Bu açıdan muhtarlıklarımız çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızda hepinizin bildiği gibi sizlere çok değer veriyor. Bu değerin ifa edilmesi öneminin bir daha topluma dönebilmesi bakımından sizin bu deprem sürecinde de çok aktif etkin bir rol üstlenmeniz, vatandaşla yönetici arasında köprü görevi görerek ve doğru bilgiyi yerinden alıp mahallenizdeki mağdurlarla paylaşmanızda çok büyük bir önem vardır. Çünkü burada hakikaten depremin ilk saatinden beri devletimiz bakanlarıyla, müdürleriyle, genel müdürleriyle, valilikleriyle ve kaymakamlıklarıyla anında sahadaydık ve halen buralardayız ve sizinle beraberiz. Devlet mutlaka meydana gelen bu yarayı sarmak, onarmak ve en kısa zamanda daha huzur bir ortama geçirmek için elinden gelen bütün gayretleri samimi bir şekilde sarf etmeye çalışıyor. Bunun aynı şekilde vatandaşa da intikali ve oradaki morali yüksek tutmak sizin gayretleriniz desteklerinizle olacaktır. Bu bakımdan bu toplantıyı ben çok önemli buluyorum. Ve inanıyorum ki bir sene içinde bu uğradığımız afeti giderdiğimiz gibi onun öncesindeki yaşam tarzımızın fevkinde yeni bir Malatya’ya kavuşacağız. Cenabı hak bir daha bu tür bir afetlerle bizleri karşılaştırmasın” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)