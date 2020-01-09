Başkan Cengiz'in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Belediye Başkanı Erhan Cengiz, kutlama mesajında gazeteciliğin, fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan önemli meslek dalı olduğunu ifade ederek şunları kaydetti. “İlkeli ve tarafsız yayın anlayışından taviz vermeksizin dünyanın neresinde olursa olsun haber ve bilgi akışı sağlamak çok önemli bir görevdir. Gazeteciler yaptıkları meslek itibariyle milletin vicdanına ses olmaktadır. Kamuoyunun bilgilendirilmesinde doğru ve güvenilir haber yapma, objektif olma, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde barındıran bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, aynı zamanda hemşehrilerimizle aramızda köprü görevi üstlenmektedir. Malatya'mızın ve ilçemizin gelişmesi, vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmesi, daha yüksek yaşam standartlarına kavuşabilmesi için yaptığımız çalışmaları basın yayın organları vasıtasıyla halkımıza duyurmaktayız. Yerel ve ulusal medya mensuplarımızla sık sık bir araya gelerek onların tespitlerinden ve eleştirisel bakış açılarından faydalanmaya gayret ediyoruz. Basın mensuplarımızın görüşleri çalışmalarımıza ciddi şekilde fayda sağlamaktadır. Halkımızın doğru bilgilendirilmesi, haber alma hakkının kullanılması ve kamu hizmetlerinin duyurulmasında gösterdikleri duyarlılık nedeniyle yazılı, görsel, işitsel ve internet medya kuruluşlarımızda fedakarca görev yapan arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ederken, ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmet ve saygıyla anıyorum. Bu vesileyle ülkemizde ve şehrimizde bu önemli meslek dalında çalışan tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, zorlu ve meşakkatli görevlerinde başarılar dilerim.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)