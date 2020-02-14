Başkan Çınar, 14 Şubat Sevgililer Gününde Genç Çiftlerin Mutluluğuna Ortak Oldu

BAŞKAN ÇINAR, OZAN VE MAKBULE ÇİFTİNİN NİKÂHINI KIYDI

Yeşilyurt Belediyesi Evlendirme Dairesinde 14 Şubat Sevgililer Günü hareketliliği yaşanırken, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Ozan Özdemir ile Makbule Demir çiftinin nikâhını kıydı.

“AİLE ORTAMININ SAĞLAM TEMELDE OLMASI DEVLETİMİZ VE MİLLETİMİZ İÇİN ÖNEMLİ”

Büyük bir heyecan yaşayan Ozan ve Makbule çiftine ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Çınar, 14 Şubat gibi özel bir günün kendilerine şans getirmesini dileyerek, çiftlere evliliklerini sevgi ve saygı içerisinde yürütmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Evlilik cüzdanını Makbule Özdemir’e takdim eden Başkan Çınar, evliliğin özünün sevgi ve saygı olduğunu belirterek, karşılıklı anlayışın ömür boyu mutluluğun sırrı olduğunu söyledi. Ozan ile Makbule çiftine ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Çınar, “Hayatlarını birleştiren çiftlerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyoruz. Aile bağlarımız ne kadar güçlü ve sağlam ise toplumun temeli de o kadar güçlü demektir. Sağlam bir temel üzerinde yükselen aile değerlerinin ülkemiz ve devletimiz için büyük önem taşımaktadır. Toplumun birlik ve beraberliği hiç şüphe yok ki aile ortamında başlamaktadır.” diye konuştu.

BAŞKAN ÇINAR, GENÇ ÇİFTLERE ‘BİR YASTIKTA’ HEDİYELERİNİ TAKDİM ETTİ

Başkan Çınar konuşmasından sonra genç çiftlere ‘Bir Yastıkta’ projesi kapsamında hazırlanan hediye paketinin yanı sıra 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle çiçek takdim etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)