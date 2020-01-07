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07 Ocak 2020 Salı 18:06

Başkan Çınar, 16 Ocak’ta Fransa’ya Giderek Ödülü Alacak

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın üzerinde büyük bir özenle durduğu ‘Kadim Yeşilyurt Kentsel Planlama Projesi’, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG MEWA) tarafından desteklenen Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen 2019 Yılı Uluslar arası İdeal Kent Ödülleri çerçevesinde; 2019 Yılı Uluslar arası Kentsel ve Mimari Dokunun Korunması ödülüne layık görüldü.

Başkan Çınar, 16 Ocak'ta Fransa'ya Giderek Ödülü Alacak
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YEŞİLYURT BELEDİYESİNİN PROJESİ ULUSLAR ARASI ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Örf, adet, gelenek ve görenekleriyle, yöresel lezzetleriyle, doğal ve tarihi güzellikleriyle Anadolu medeniyetinin farklı zenginliklerini içerisinde barındıran Yeşilyurt’un tarihsel ruhu ve medeniyetini günümüzden geleceğe aktarılması adına Yeşilyurt Belediyesinin en ciddi yatırımlarından olan ‘Kadim Yeşilyurt Kentsel Planlama Projesi’ uluslar arası ödülle taçlandırılacak.

BAŞKAN ÇINAR, FRANSA’DA BULUNAN UNESCO BİNASINDA Kİ ÖDÜL TÖRENİNE KATILACAK

Yeşilyurt’un tarihi ve kültürel mirasının geleceğe taşınması adına ‘Kadim Yeşilyurt Kentsel Planlama Projesi’ gibi değerli bir yatırımın startını veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 16 Ocak’ta Fransa’nın başkenti Paris’te UNESCO binasında düzenlenecek törene katılarak, 2019 Yılı Uluslar arası Kentsel ve Mimari Dokunun Korunması ödülünü alacak.

“YEŞİLYURT’UN TÜM GÜZELLİKLERİ DÜNYA İLE BULUŞACAK”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un kadim medeniyetinin dünya çapında yakından tanınmasını sağlayacak bu özel ödülün detaylarını ilk kez Yeşilyurt Belediyesi Meclisinin Ocak Ayı Toplantısında Meclis Üyeleriyle paylaştı.

“ÖDÜLÜ TÜM MALATYA VE YEŞİLYURT ADINA ALACAĞIM”

Yeşilyurt Belediyesinin yatırımlarının ulusal anlamdaki değerli ödüllerin ardından uluslar arası çapta da ödüle layık görülmesinin gururunu yaşadıklarını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İki ay önce Ankara’da düzenlenen Uluslar arası İdeal Kent Toplantısında yaklaşık beş veya altı projemizle ilgili bilgiler paylaşmıştık. Projelerimizden bir tanesi olan ‘Kadim Yeşilyurt Kentsel Planlama’ projemiz, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı tarafından desteklenen Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen 2019 yılı Uluslar arası İdeal Kent Ödülleri yarışmasında, jüri ve değerlendirme heyeti tarafından 2019 Yılı Uluslar arası Kentsel ve Mimari Dokunun Korunması ödülüne layık görüldü. 16 Ocak’ta Fransa’nın başkenti Paris’te UNESCO binasında düzenlenecek ödül törenine katılarak, hem ödülümüzü alacağız hem de dünyanın farklı ülkelerinden gelen davetlilere Yeşilyurt’umuzun güzelliklerini ve projelerimizi anlatacağız. Bu ödülü tüm Malatya ve Yeşilyurt’lular adına büyük bir gurur ve onurla alacağız. Yeşilyurt Belediyesi olarak tarihi güzelliklere sahip bölgelerimizin başında gelen Kadim Çırmıhtı’mızda 2014 yılından beri kentsel dönüşüm ve yenileme, ecdat yadigârı tarihi eserlerin restorasyonu ve diğer farklı yatırımlarla bu bölgemizi iç ve dış turizme kazandırma noktasında ciddi yatırımlar yapmaktayız. Beylerderesi ile Gündüzbey arasındaki bölgeyi ‘Lezzet Vadisi’ projesiyle turizme kazandırmak adına dikkat çekici yatırımlar ve kentsel dönüşüm projeleri uygulamaktayız. Tarihi Kebir Camimizin restorasyonunu tamamladık, restorasyonu devam eden Tarihi Konakların bulunduğu caddeyi ‘Lezzet Caddesi’ olarak değiştirdik. Buradaki konaklarımızı Butik Otel, Yeşilyurt Mutfak Sanatları, Gastronomi Müzesi, Kent Belleği Müzesi, yöresel ürünlerin satışının yapıldığı Restaurant ve Millet Kıraathanesine dönüştürme noktasında yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Eski Belediye Binamızın Tekstil Müzesine dönüştürülmesinin yanı sıra Kebir Camimizin ön tarafından başlayarak Beylerderesi kadar uzanan dere yatağını ıslah ve ışıklandırma çalışmasıyla güzel bir görüntüye kavuşturmak adına çalışmalarımıza başladık. Yıllardır atıl durumda bulunan Gedik Tepesini gerek sosyal tesis gerekse de Namazgâh ve şu anda toplantımızı yaptığımız Gedik Kültür Eviyle farklı bir görüntüye ulaştırdık. ‘Macera Parkı ve Sosyal’ projemiz ile Şahintepe’sini de ‘Lezzet Vadisi’ kapsamına alarak bu projemizin boyutunu genişlettik. Bu tür kentsel dönüşüm projelerimizle Kadim Çırmıhtımızın tüm zenginliklerini dünyayla buluşturacağız. Bu bölgemizi, uluslar arası ödüle layık görülen ‘Kadim Yeşilyurt Kentsel Planlama’ projemiz ile dünya gündemine taşımış olacağız.” dedi.

ULUSLAR ARASI İDEAL KENT ÖDÜLLERİ NEYİ AMAÇLAR?

Kentin gelecekteki vizyonu ve büyüme eğilimleri konusunda kamu yararını önceleyen planlama çalışmalarını, insanı merkeze alan kentsel dönüşüm uygulamalarını, kentsel ve mimari dokunun korunmasını, kentlerde kimlik ve kültür inşası çabalarını, ekolojik çevre düzenlemelerini, yaya merkezli şehircilik uygulamalarını, toplu taşımayı özendiren çalışmaları, kentlerde katılımcı demokrasinin inşasını önemseyen ve bu yönde çaba gösteren kentsel aktörleri teşvik etmeyi amaçlamaktadır.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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