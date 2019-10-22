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22 Ekim 2019 Salı 16:08

Başkan Çınar, 2.Ordu Garnizon Komutanı Tuğgeneral Altun’u Ziyaret Etti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2.Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun'u ziyaret ederek Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekâtı’ndan dolayı desteklerini iletti.

Başkan Çınar, 2.Ordu Garnizon Komutanı Tuğgeneral Altun'u Ziyaret Etti
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“CENAB-I ALLAH, ŞANLI ORDUMUZU MUZAFFER EYLESİN”

Barış Pınarı Harekâtını desteklediklerini ve kahraman Mehmetçiklere her zaman dua ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ 2.Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanımız Tuğgeneral Mahmut Altun'a öncelikle misafirperverliği için teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemizin güney sınırında oluşturulmak istenen terör koridorunu ortadan kaldırmak, bölgeye barış ve huzur getirmek, terör örgütlerini yok etmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtına katılan kahraman Mehmetçiklerimize sonsuz başarılar diliyoruz. Operasyonlar sırasında şehit düşen askerlerimize, polislerimize ve sivil vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabbim, şanlı ordumuzu muhafaza etsin, muzaffer eylesin, bizlerde her daim onların yanındayız ve dua ediyoruz. Askerimiz, polisimiz ve bu vatan uğrunda canını siper eden bütün güvenlik güçlerimiz bizim gözbebeğimizdir. Eğer bizler şu anda rahat ve huzurlu yaşıyorsak bunu şehitlerimize, gazilerimize ve şu anda ülkemizin güvenliği ve huzuru için büyük bir fedakârlık yaparak, gece gündüz demeden görev yapan kahraman askerlerimize ve polislerimize borçluyuz. Cumhurbaşkanımız Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başarıyla yürütülen Barış Pınarı Harekâtı’da bölgeye huzur, güven ve esenlik getirecektir. Bu tarihi operasyon için şu anda cephede bulunan bütün kahramanlarımıza Malatya’dan dualarımızı gönderiyoruz. Rabbim yar ve yardımcıları olsun.” diye konuştu.

2.Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun'da destek ziyaretinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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