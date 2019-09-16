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16 Eylül 2019 Pazartesi 15:03

Başkan Çınar, 68 Yaşındaki Ayşe Uzun’u Ziyaret Edip Hâyır Duasını Aldı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, eşi Semra Çınar ile birlikte Yakınca Mahallesinde ki evinde tek başına yaşayan 68 yaşındaki Ayşe Uzun’u ziyaret ederek, ‘Baştâcı’ projesi kapsamında verilen hizmetleri yerinde inceledi. Başkan Çınar, “Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır.” dedi.

Başkan Çınar, 68 Yaşındaki Ayşe Uzun'u Ziyaret Edip Hâyır Duasını Aldı
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BAŞKAN ÇINAR, AYŞE TEYZENİN ELİNİ ÖPÜP ‘HÂYIR’DUASINI ALDI


Ayşe teyzenin elini öpüp ‘hâyır’ duasını alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yaşlı vatandaşların engin tecrübeleri ve birikimleri sayesinde toplumsal birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun canlı tutulduğunu ifade etti.


“YAŞLILARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ, YAŞAM TECRÜBELERİNDEN FAYDALANIYORUZ”


Yeşilyurt’un farklı bölgelerinde ikâmet eden yaşlı ve kimsesiz vatandaşlara devletin şefkatli elini ‘Baştâcı’ projesiyle ulaştırmaya devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yakınca mahallemizde yaşayan 68 yaşındaki Ayşe teyzemizi eşim Semra Hanımla birlikte ziyaret ederek hayır duasını aldık. Bize gönlünü ve yüreğini açan, güzel öğüt ve tavsiyelerde bulunan Ayşe teyzemizin sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat geçirmesini temenni ediyorum. Toplumda yaşlılara karşı bir farkındalık oluşturmak, toplumu bu konuda daha duyarlı hâle getirmek maksadıyla başlattığımız ‘Baştacı’ projemizi başarıyla sürdürmekteyiz. Hem Ayşe teyzemize hem de diğer yaşlı ve kimsesiz büyüklerimizin hak ettikleri güzel ve sağlıklı ortamlarda yaşayabilmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ekiplerimiz belirli bir program dâhilinde büyüklerimizi ziyaret ederek ev ve kişisel bakımlarını büyük bir özen yapıyorlar. Bizlerde sık sık büyüklerimizi ziyaret ederek hem onların tavsiye ve öğütlerini dinliyoruz hem de verilen hizmetleri yerinde inceliyoruz. Dinimiz ve kültürel zenginliklerimizin temelinde; yaşlılara karşı gösterilen sevgi, saygı ve hürmet vardır. Milletimiz, tarihinin her döneminde yaşlılarımızı baş tacı edip, hak ettikleri değeri vermiştir. Bizlerde bir gün yaşlanacağız, herkes birer yaşlı adayıdır. Yaşlılarımızın hayat tecrübeleri bizim için çok önemlidir. Onların her şeyden önce sevgiye ve şefkate ihtiyacı olduğunu unutmamalıyız. Yaşlılarımıza sahip çıkmalı, onların yaşam tecrübelerinden faydalanıp geleceğe emin adımlarla yürümeliyiz. Onlara gereken değeri vermek, ihtiyaçlarını karşılamak ve hizmette kusur etmemek en önemli görevlerimiz arasındadır. ‘Baştacı’ projemizle de bu anlamda güzel ve faydalı hizmetler sunmaktan onur duymaktayız. Yaşlılarımızın yaşama etkin bir biçimde katılmalarına imkân sağlamak, toplum için ne kadar değerli olduklarını anlamaları ve yaşama sevinçlerini kaybetmemeleri içinde gereken ne varsa yerine getirmeye devam edeceğiz.” dedi.


“ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN, DUALARIM SİZİNLE”


Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve eşi Semra Çınar’ın ziyaretinden memnun kaldığını ifade eden Ayşe Uzun ise, “ Eşimi kaybettim, tek başıma yaşıyorum. Başkanımızın ve eşinin ziyaretinden çok duygulandım, Allah onlardan razı olsun, tırnaklarına taş değdirmesin inşallah, siz bana bakıyorsunuz Allah’ta sizin yardımcınız olsun, çocuklarınızı size bağışlasın inşallah. Belediyemizin çalışanları evimi temizliyorlar, çok güzel hizmetler veriyorlar. Allah hepsinden razı olsun, dualarım hep sizinle.” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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