Başkan Çınar, ''Amacımız; Nostaljik Sinema Ruhunun Yeniden Canlanması''

NOSTALJİK SİNEMA GÜNLERİNE İLGİ VE KATILIM YÜKSEK

Kültürel ve sanatsal etkinliklerde farkındalık yaratan projelere ayrı bir önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla 2018 yılı Eylül ayında başlatılan ‘Açık Hava Sinema Günleri’ etkinlikleri ilçede nostaljik bir ortam oluşturuyor.

‘BABAM VE OĞLUM’ FİLMİ DUYGUSAL BİR ATMOSFER OLUŞTURDU

Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan Hilal Park içindeki Kent Konseyi Binası önünde kurulan özel platformda gösterime girdiği 2005 yılında gişe rekorları kıran ‘Babam ve Oğlum’ filmi yayınlandı.Her yaştan vatandaşın katılım gösterdiği etkinlik sırasında, yayınlanan filmin konusu itibariyle duygusal bir atmosfer yaşandı.

“GÜZEL BİR HİZMET, YEŞİLYURT BELEDİYESİNE TEŞEKKÜRLER”

Nostaljik sinema ruhunun yeniden canlanması amacıyla düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, kültürel ve sanatsal hizmetlere önem veren Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundular.

BAŞKAN ÇINAR, VATANDAŞLARLA BİRLİKTE FİLM İZLEDİ

Açık havada sinema keyfini yaşayan vatandaşlarla birlikte ‘Babam ve Oğlum ‘filmini izleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Açık Hava Sinema Günleri’ etkinliklerine gösterilen ilginin kendilerini sevindirdiğini söyledi.

“KÜLTÜREL VE SANATSAL PROJELERİMİZ FARKINDALIK OLUŞTURUYOR”

Yeşilyurt’un kültürel, sanatsal ve eğitim hizmetlerinde marka bir ilçe olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeşilyurt’umuzun her alanda geliştirmek ve büyütmek adına sürdürdüğümüz insan odaklı hizmetlerimizin toplumda karşılık bulması bizi mutlu etmektedir. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz tüm yatırım ve projeler, ‘Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’ sloganımıza değer ve anlam katmaktadır. Gerek fiziksel yatırımlarımız gerekse de sosyal, kültürel ve sanatsal hizmetlerimizle ilçemizde yaşamanın farklı ve ayrıcalıklı olduğunu hemşerilerimize hissettirmeye çalışıyoruz. Halkımızın ilçemizde yaşamaktan mutlu olması adına bu tür hizmetlerimizin sayısını artırıp, başlattığımız projeleri daha da geliştirerek yolumuza devam ediyoruz. 2018 yılı Eylül ayında ilkini düzenlediğimiz ‘Açık Hava Sinema Günleri’ etkinlikleri yoğun ilgi görünce bizlerde bu projemizin devam etmesine karar verdik. İkincisini düzenlediğimiz sinema etkinliklerimize gösterilen yoğun ilgi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Sinema ve tiyatro gibi sanatsal faaliyetlerin artırılmasını önemsiyoruz. Hilal Parkımız içerisinde hizmet veren Kent Konseyimizin ön kısmında kurulan özel platformda yayınlanan ‘Babam ve Oğlum’ filmini hemşerilerimizle birlikte izlemenin mutluluğunu yaşadık. Bu tür kültürel etkinlikler mahalle kültürünün daha da kuvvetlenmesine, aynı sokakta veya aynı apartmanda yaşayan hemşerilerimizin bir araya gelip sohbet etmelerine vesile olmakta, bu sayede de toplumsal paylaşım ve dostluk bağlarımız daha da güçlenmektedir. Açık havada sinema etkinliklerimizi farklı mahallelerde devam ettirip, kültürel ve sanatsal hizmetlerimizde yakaladığımız başarı grafiğini daha iyi bir seviyeye ulaştıracağız. Etkinliğimize ilgi gösterip katılan tüm hemşerilerimize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Hemşerilerimizin mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için görev başındayız, hangi alanda ne yapılması gerekiyorsa bizler elimizden geleni yaparız.“ diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)