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07 Ocak 2021 Perşembe 12:37

Başkan Çınar, “Askerimizin ve Polisimizin Her Zaman Yanındayız”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya-Adıyaman Karayolu üzerinde bulunan Kozluk Mahallesinde Özel Harekat, Jandarma ve Emniyet Birimlerinin rahat ve huzurlu bir ortamda görevlerini yapabilmeleri için inşaatına başlanan Polis Kontrol Noktasında ki çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Çınar, 'Askerimizin ve Polisimizin Her Zaman Yanındayız”
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İnşaat alanındaki yetkililerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatandaşların huzuru ve güveni için görev başında olan emniyet güçlerine ve inşaat çalışanlarına tatlı ikramında bulunup, görevlerinde başarılar diledi.

Malatya ile Adıyaman karayolu üzerine modern ve kaliteli bir Polis Kontrol Noktası inşa etmek adına çalışmaların titizlikle sürdüğünü söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Şehrimizin güney tarafında bulunan Kozluk mahallemizde vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için fedakârca görev yapan Özel Harekatımız, Jandarmamız ve Polislerimizin hizmetlerinde kullanılacak olan Kontrol Noktası için başlattığımız çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak teslim etmeyi planlıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, güvenlik güçlerimizin güzel ve iyi şartlarda görevlerini başarıyla sürdürmelerine destek olmak amacıyla inşaat çalışmalarını büyük bir titizlikle yerine getirmektedir. Kentimizin huzuru ve güvenliği bizim için çok önemlidir.Bütün güvenlik güçlerimizin huzurlu, güvenli ve rahat ortamlarda çalışmaları için imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Özel Harekatımız, Askerlerimiz, Jandarmamız ve Polislerimizden Allah razı olsun, bizler huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak onların gayretleri ve emekleri sayesindedir.Yeşilyurt Belediyesi olarak geçtiğimiz yıllarda kurduğumuz Güvenlik İzleme Merkezimiz aracılığıyla parklara ve sosyal yaşam alanlarına kurduğumuz kameralarla, günün her saatinde meydana gelebilecek olumsuz durumlara karşı emniyet birimlerimize yardımcı oluyoruz, birlikte kentimize hizmet ediyoruz.Malatya’nın güvenli ve huzurlu yapısını daha da güçlendirmek için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmekteyiz. Kozluk mahallemizde inşasına devam ettiğimiz Polis Kontrol Noktamız sayesinde de kentimizin güvenliği ve huzurunun muhafaza edilmesinin yanı sıra olabilecek olumsuz durumlara karşı alınacak tedbirlere yönelik, emniyet birimlerimizin rahat ve güvenli bir ortamda görevini yapmasına yönelikte destek vermiş olacağız. Emniyet güçlerimizin kentimizde ki kontrol noktalarının genişletmesine yönelik çalışmalarını desteklemiş oluyoruz. Bizler her daim askerimizin ve polisimizin yanındayız, onların gayreti ve fedakarlığını her zaman takdirle karşılıyoruz ve bundan sonrada üzerimize ne düşerse yapmaya devam edeceğiz. Polis Kontrol Noktamız şimdiden Malatya’mıza ve Yeşilyurt’umuza hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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