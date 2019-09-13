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13 Eylül 2019 Cuma 14:50

Başkan Çınar, “Aşure; Paylaşma ve Dayanışmanın Simgesidir”

Yeşilyurt Belediyesi Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezinde Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı. Vatandaşlara kendi eliyle aşure dağıtan Başkan Çınar, “Aşure birlik ve beraberliğimizin, paylaşma ve dayanışmamızın simgesidir ”dedi.

Başkan Çınar, 'Aşure; Paylaşma ve Dayanışmanın Simgesidir”
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BAŞKAN ÇINAR, KENDİ ELLERİYLE AŞURE DAĞITTI
Özalper mahallesindeki Rabia Parkı içerisinde sosyal, sanatsal, kültür, eğitim ve sportif kurslara ev sahipliği yapan Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezinde, bu sefer farklı bir etkinlikle çok sayıda vatandaşı bir araya geldi. Muharrem Ayı dolayısıyla gerçekleşen aşure ikramı programına mahalle muhtarlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. 
Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezinde ki etkinliğe katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatandaşlarla selamlaşıp ‘hal hatır’ ettikten sonra kazanların başına geçerek kendi elleriyle aşure dağıttı. 
“AŞURE; PAYLAŞMAKTIR”
Muharrem ayının önemine ve güzelliğine değinerek birlik, beraberlik ve sevgi mesajları veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan,  paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi bolluk ve bereketin simgesi Aşure geleneğini Yeşilyurt’ta devam ettirmekteyiz. Dinimizden ve inancımızdan kaynaklı olan bu güzellikleri yaşatabilmek adına vatandaşımızla bir araya gelmenin huzuru içerisindeyiz. İnşallah bu mübarek günler ülkemizin, milletimizin, İslam Âleminin ve mazlum milletlerin refahına, selametine vesile olur. Rabia Parkımız içerisinde hizmet veren Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezimizde hemşerilerimizle aşure yemenin, sohbet etmenin ve paylaşmanın hazzını yaşamaktayız. Muharrem ayının ülkemizde birliğe, beraberliğe ve kardeşliğimize katkı sağlamasını yüce Allah’tan niyaz ederken, yüzyıllardır süregelen bu geleneğin, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bizler, aşuredeki malzemeler gibi bir araya gelip tek yumruk olduğumuz sürece şehrimiz ve ülkemizde huzur içerisinde yaşayacağımıza inanıyoruz. Aşurenin güzelliği huzur, barış, bereket olsun inşallah.  Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin Muharrem ayını yürekten kutluyorum. Etkinliğimize katılan, emeği ve katkısı geçenlere de ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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