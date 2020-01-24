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24 Ocak 2020 Cuma 13:40

Başkan Çınar, “Başarılı Hizmetlerimizin Temelinde AR-GE Var”

Malatya Teknokent’in geleneksel ‘Kahvaltı Sohbetleri’ programına konuk olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt’umuzun güçlü potansiyelinin gün yüzüne çıkmasını sağlayan, dikkat çekici ve farkındalık yaratan, ulusal ve uluslararası ödüllere layık görülen projelerimizi AR-GE faaliyetlerimizle hayata geçirdik.” diye konuştu.

Başkan Çınar, 'Başarılı Hizmetlerimizin Temelinde AR-GE Var”
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BAŞKAN ÇINAR, TEKNOKENT YÖNETİMİ VE FİRMA YETKİLİLERİYLE FAALİYETLERİ ELE ALDI

Malatya Teknokent Yönetim Kurulu tarafından başlatılan ‘Kahvaltı Sohbetleri’ programına davet edilen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Teknokent Yönetim Kurulu Üyeleri ve girişimcilerle AR-GE faaliyetlerinin toplumlar ve kentlerin gelişim sürecindeki etkileri üzerine fikir alış verişinde bulundu.

“DOĞRU KENTLEŞME MODELİNDE TEKNOKENTLERİN ÖNEMİ BÜYÜKTÜR”

Ülkelerin kalkınmasında teknolojik gelişimin büyük önem taşıdığını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Teknokent Yönetim Kurulu ve firma temsilcilerimizle kahvaltı sohbetinde bir araya gelerek, Malatya'nın ileri teknoloji alanlarındaki çalışmalarını, gelecek vizyonunu, problem ve teknolojik çözüm önerilerini istişare ettik. Oldukça verimli geçen bu toplantı için Teknokent Genel Müdürümüze ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile firma temsilcilerine öncelikle teşekkür ederim. Teknokentler şehirlerin doğru şekilde yönetilmesi, doğru fikirlerin üretilmesi, doğru ticaret ve üretim fikirlerinin uygulanması, kuruluş aşamasına gelmesi, işin veya ürünün piyasaya sürülmesine hazır hale getirilmesi anlamında önemli bir yere sahiptir. Teknokent yönetimi ve buradaki firma yöneticilerine kapımız sonuna kadar açıktır, ortak çalışmalarla farklı projeler üretebiliriz. Kentimizin ve ilçemizin ekonomik, ticaret, tarımsal, sosyal, sanatsal ve kültürel yönden daha iyi noktaya gelmesi için iş birliğine her zaman açığız. Teknokent Yönetimi ve firmalarımızla ortaklaşa projeler üretmek için elimizden gelen desteği vermeye hazırız.” dedi.

“FARKLILIK YARATAN PROJELERİMİZİN TEMELİNDE; AR-GE FAALİYETLERİ VARDIR”

Yeşilyurt Belediyesi olarak bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sürekli takip ettiklerini anımsatan Başkan Çınar, “ Bilimsel ve teknoloji alanında hızla gelişen günümüz dünyasında yerel yönetimlerin AR-GE faaliyetleri, inovasyon, yenilikçi politikalar, izleme-değerlendirme ve proje yönetimi gibi alanlarda etkin olma gibi görevleri vardır. İdeal kent modellerinin değer ve önem kazandığı günümüz dünyasında bizlerde bu süreci en doğru şekilde takip ederek ilçemizin ve kentimizin ideal kent modeline uygun yapıya kavuşması için sürekli araştırıyoruz ve dikkat çekici yatırımlara ağırlık veriyoruz. 320 bine ulaşan nüfusuyla 30 kentten daha kalabalık bir nüfusa sahip, son yıllardaki gelişimiyle çok fazla tercih edilen Yeşilyurt’umuzun güçlü potansiyelini ortaya çıkartan tüm projelerimizi hayata geçirirken araştırma ve geliştirme mantığını sürekli ön plana koymaktayız. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra AR-GE Müdürlüğümüzü kurduk. Klasik ve sıradan projelerden öte, ilçemizin ve kentimizin ekonomik ve turizm potansiyeline katkı sunacak, tarihsel kimliğimizi gün yüzüne çıkartacak, 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacak, bunun yanında gelecek nesillere hitap edecek farklı ve dikkat çekici yatırımlara öncelik tanıyoruz. ‘Keşke’, ‘Tut Elimden’, ‘1.Sınıf Atık Getirme Merkezi-Mobil Geri Dönüşüm’ ve ‘Kadim Yeşilyurt Kentsel Tasarım’ projelerimizin ulusal ve uluslararası ödüllere layık görülmesinin altında; disiplinli çalışma, doğru bir bakış açısı ile araştırma ve geliştirme anlayışı hâkim olmuştur. Yeni dönem için açıkladığımız 45 adet projemizi de bu bakış açısı ile hazırladık ve şu ana kadar 29 tanesini hayata geçirdik. Çok dinamik, çalışkan ve iyi bir ekiple bu projelerimizi uyguluyoruz. Yeşilyurt’umuzu Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 2023 vizyonun uygun projelerle donatmak, halkımızın huzur ve refah seviyesini artırmak, bütün alanlarda en güzel hizmetlere kavuşmak içinde alanında deneyimli uzman ekiplerimizin hazırladıkları projeleri, gerekli araştırmalar ve değerlendirmelerin ardından hizmete sunmaktayız. Bununla birlikte gerek şahsım gerekse de Başkan Yardımcılarımız belli aralıklarla yurt içi ve yurt dışı ziyaretleri yaparak yerel yönetimlerin projelerini inceliyoruz, görüşmeler yapıyoruz. Bölgemizin yapısına uygun olabilecek projeleri gerekli teknik analizler ve değerlendirmelerin ardından uyguluyoruz. Okumayı ve araştırmayı emreden bir dinin mensupları olarak her alanda okumalı, her alanda araştırmalı, her alanda kendimizi geliştirmeliyiz. Kendini geliştirmeyen, günümüz dünyasındaki yenilikleri takip etmeyen toplumların ve kentlerin ileriye gitme şansları yoktur. Bu sebeple vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına değişen teknolojileri takip edip, uygulamak için büyük gayret sarf etmekteyiz. Hizmet kalitemizin artmasına büyük katkı sağlayan AR-GE faaliyetlerimize ara vermeden devam edeceğiz.” dedi.

Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Yrd.Doç. Dr. A.Fatih Kocamaz ise, “Teknokent’in faaliyetlerinin daha yakından tanınması adına başlattığımız programımıza katılarak öneri ve düşüncelerini bizimle paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a teşekkür ediyorum.” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a Teknokent’in çalışmalarına verdiği destekten dolayı teşekkür plâketi takdim edildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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