İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:50

Başkan Çınar, Başkan Güder’i Kültür, Kiraz ve Spor Festivaline Davet Etti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret ederek, 25.Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali hakkında bilgiler verip, Başkan Güder’i festivale davet etti. Başkan Güder, “Kiraz bizim ortak paydamız, kaysı bizim ortak paydamız, Malatyaspor’umuz ortak paydamız. Bu tür ortak paydamız olan kimliklere sahip çıkmamız lazım” dedi.

Başkan Çınar, Başkan Güder'i Kültür, Kiraz ve Spor Festivaline Davet Etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret ederek, 25.Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali’ni bu hafta sonu gerçekleştireceklerini söyledi. Başkan Çınar, “Sık sık programlarda ve değişik vesilelerle toplantılardan dolayı bir araya geliyoruz. Ama bugün bir kez daha kendilerine nezaket ziyareti yapalım dedik, hem bu hafta sonu gerçekleştireceğimiz Kiraz Kültür ve Spor Festivali davetimizi de birinci elden tebliğ edelim diye başkanımıza geldik. Sayın başkanımız ile birlikte çok yoğun bir mesai içerisindeyiz. Hem Malatya’mızda, hem de değişik toplantı vesilesi ile çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Seçim sürecinde de yoğun bir çalışma süreci yaşadık. Şimdi de her birimiz ayrı ayrı kendi bölgesinde hizmet üretmeye, çalışmaya ve var olan hizmet oranını artırmaya çalışıyoruz. Bizlerde dönem dönem hem istişare ediyoruz, hem gidip geliyoruz, hem de bilgi alış verişinde bulunarak istişarelerimiz oluyor. Amacımız memleketimizi ve bölgelerimizi en iyi şekilde yönetmek ve daha iyi, ileri seviyelere çıkarmak. Bunu da başarabilecek güç de ve azimdeyiz. Bundan sonrada dönem dönem istişarelerimiz, programlarımız devam edecek” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, herkesin amacının Malatya’ya ve malatya halkına hizmet etmek olduğunu ifade ederek, “Hepimizin ortak amacı Malatya’mıza, ilçelerimize faydalı olmak. Bulunmuş olduğumuz konum itibariyle hizmet edeceğimiz bölgeye, hizmetleri en güzel şekilde getirmek ve buradaki insanlarımızın yaşam koşullarını geliştirmektir. Başkanımız, Kiraz Festivali kültürel etkinlikleri dolayısıyla bizleri ziyaret ettiler. Bu yapacağı etkinliğin başta Yeşilyurt’umuz için, genelde de Malatya’mız için hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu tür kültürel ve sosyal faaliyetler Yeşilyurt’ta başlayacak, Battalgazi'de devam edecek, Büyükşehir ile birlikte 17-21 Temmuz tarihleri arasında Kayısı Festivalimiz, Kayısı Fuarımızı gerçekleştirmiş olacağız. Burada hem ürünlerimizi tanıtmak, hem bulunmuş olduğumuz, sahip olduğumuz değerleri gerek Malatya içerisinde, gerek uluslararası bağlamda kimliğimizi ortaya koyma adına bu tür faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Bu tür faaliyetler bugüne kadar yapıldı, bundan sonrada devamında da Malatya’mıza önemli bir katkı sunacak” diye konuştu.

“Kiraz bizim ortak paydamız, kaysı bizim ortak paydamız, Malatyaspor’umuz ortak paydamız. Bu tür ortak paydamız olan kimliklere sahip çıkmamız lazım” diyen Başkan Güder, sözlerine şöyle devam etti; “Bunları şehirle özdeşleştirmemiz lazım. Bunlarla beraber, kimlikli şehirler oluşturarak gerek yerelde olsu gerek genelde ilimizin tanıtımını yapma ilimize ekonomik girdileri artırma adına bu tür faaliyetleri sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz. Bizlerde Battalgazi’mizde oluşan Melita'dan Battalgazi'ye Tarih-Arkeoloji-Kültür-Sanat Günleri’ni Eylül ayında gerçekleştireceğiz. Kayısı Festivalimiz 17-21 Temmuz arasında gerçekleştireceğiz. Bu tarihlerde de Tarihi Kentler Biriliği’nin toplantısı Malatya’mızda gerçekleşmiş olacak. Bunları yaparken Malatya’mızı bir üst versiyona taşıma adına, belediye başkanları ve kurumlar olarak hep beraber destek olmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
''Ulaşım Ağındaki Konfor Seviyesini Daha İyi Noktaya Taşıyacağız'' ''Ulaşım Ağındaki Konfor Seviyesini...
Başkan Çınar, ''Tüm Kesimlerin Görüşlerini Önemseyen Yönetim Felsefesine Sahibiz'' Başkan Çınar, ''Tüm Kesimlerin Görüşlerini...
Başkan Mehmet Çınar, ''Festivalimiz; Yeşilyurt Markasını Daha Değerli Hale Getirecek'' Başkan Mehmet Çınar, ''Festivalimiz;...
Vatandaşlar, Tarihe Yolculuğa Yoğun İlgi Gösteriyor Vatandaşlar, Tarihe Yolculuğa Yoğun İlgi Gösteriyor
İrem Vardı, Çalışkanlığıyla Göz Doldurdu İrem Vardı, Çalışkanlığıyla Göz Doldurdu
''Esnaflarımızın Yanındayız, Sorunların Çözümü İçin Gereken Desteği Vereceğiz'' ''Esnaflarımızın Yanındayız, Sorunların...
Yukarı Çık

''Ulaşım Ağındaki Konfor Seviyesini...
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yol medeniyettir anlayışından yola çıkarak ilçemizdeki...

Haberi Oku