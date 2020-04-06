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06 Nisan 2020 Pazartesi 17:21

Başkan Çınar, “Berat Kandili; Kurtuluş, Af Ve Arınmadır”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kurtuluş, af ve arınma gibi anlamlara gelen ve aynı zamanda Mübarek Ramazan ayının müjdecisi olan Berat gecesine kavuşmanın sevinci içerisindeyiz.”dedi.

Başkan Çınar, 'Berat Kandili; Kurtuluş, Af Ve Arınmadır”
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Berat Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Gönüllerin merhamet dolduğu, insanların sabırlı, sevgi ve saygının hâkim olduğu Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandilini idrak etmenin manevi iklimini hep birlikte yaşıyoruz.

Ruhen müminlere ağır gelen her türlü sıkıntıdan ve insana yakışmayan her türlü kötülükten kurtuluşa vesile olacak olan Mübarek Berat Kandilini idrak etmenin derin bir hazzı içerisindeyiz. Gönül dünyamızı aydınlatan, hayat muhasebesi yapmamızı sağlayan bu önemli gecelerin, tüm insanlığa ışık tutmasını ümit ediyorum. Yüce Rabbimizin samimi duygularla edilen dua ve yakarışları kabul ettiği bu ulvi ve müstesna geceyi iyi değerlendirelim. İnsanlığın kurtuluşu, İslam âlemi ve ülkemizin sağlığı ve huzuru için bol bol dua edip ibadetimizi eksiksiz yerine getirelim.

Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslam Âleminin Berat Gecesi’ni en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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