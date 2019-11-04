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04 Kasım 2019 Pazartesi 15:47

Başkan Çınar, “Bir Gün Değil Her Gün Çanakkale”

Yeşilyurt Belediyesi kültürel etkinlikler kapsamında; Çanakkale destanı ve ruhunu, tüm yurdu karış karış gezerek anlatan Gezici Çanakkale Müzesini Malatyalılarla buluşturdu.

Başkan Çınar, 'Bir Gün Değil Her Gün Çanakkale”
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04 ile 13 Kasım tarihleri arasında Malatya Park AVM’de gezilebilecek olan müzede, Çanakkale Savaşları'ndan kalma eserler, mermiler, silahlar ve meteryallerin yanı sıra Çanakkale Savaşlarını anlatan dökümanlar ve yazılar sergileniyor.

MÜZE, 4 İLE 13 KASIM GÜNLERİ ARASINDA GEZİLEBİLECEK

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde yoğun ilgi altında gerçekleşen Gezici Çanakkale Müzesinin açılış törenine; AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kâhtalı, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Sivil Toplum ve Meslek Örgütlerinin Başkanları, şehit yakınları, gaziler, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Çanakkale Savaşlarında kullanılan savaş malzemelerinin yer aldığı özel müzeyi Malatyalılarla buluşturmaktan dolayı büyük bir onur yaşadıklarını söyledi.

“ANLAM YÜKLÜ VE ÖZEL BİR MÜZEYİ MALATYALILARLA BULUŞTURMAK ONUR VERİCİ”

‘Bir Gün Değil Her Gün Çanakkale’ temasıyla açılan Gezici Çanakkale Müzesinde yer alan tarihi eserleri herkesin görmesi gerektiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Kültürel alanda farklı ve dikkat çekici hizmetlerimize bugün her yönüyle anlamlı, her yönüyle özel, her yönüyle ayrı bir kıymete sahip güzel bir etkinliği daha eklemenin gururunu yaşamaktayız. Bağımsızlık mücadelemizde bir dönüm noktası olan, yüz binlerce şehit verdiğimiz eşi benzeri bulunmayan Çanakkale destanını ve ruhunu, tüm yurdu karış karış gezerek anlatan Gezici Çanakkale Müzesini kıymetli hemşerilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.4 ile 13 Kasım tarihleri arasında açık kalacak olan müzemizde büyük bir kahramanlık destanın yazıldığı Çanakkale savaşlarında kullanılan meteryallerin yanı sıra resimler ve objeler sergilenmektedir. Çanakkale demek memleket demektir, Türkiye demektir. 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi aziz milletimiz için büyük bir anlam ifade ediyor. Vatanın bütünlüğü, milletin egemenlik ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk milletinin neleri başarabileceğinin en güzel kanıtı olan Çanakkale, binlerce yıllık devlet geleneğinin ve millet olma bilincinin bir tezahürüdür. Ecdadımızın yedi düvele karşı büyük bir destan yazdığı Çanakkale, bu milletin asla esaret altında yaşayamayacağının en mükemmel ifadesidir. Çanakkale Destanı, sadece bir toprak mücadelesini değil, aziz milletimizin inancını, gücünü, cesaretini ve fedakârlığını anlatıyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta Çanakkale destanı ve ruhunun hafızalarda canlı kalabilmesi için ‘‘Bir Gün Değil Her Gün Çanakkale’ temasıyla böylesine güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmaktayız. Tüm hemşerilerimizin müzemizdeki eşsiz eserleri görmelerini özellikler tavsiye ediyorum. Her yönüyle anlam ve duygu yüklü müzenin Malatya’ya gelmesinde desteklerini esirgemeyen başta Kültür Bakanlığımız olmak üzere Çanakkale 100.Yıl Derneğine teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

Çanakkale destanını herkesin en iyi şekilde bilmesi gerektiğini ifade eden AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kâhtalı ise, müzeyi Malatyalılarla buluşturan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkür etti. Açılış kurdelâsının kesilmesinden sonra protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler, sergide yer alan eserleri yakından incelediler.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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