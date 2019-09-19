Başkan Çınar, “Bölgemize Değer Katacak Vizyonel Bir Proje”

BAŞKAN ÇINAR, İNŞAATLARI İNCELEDİ, BİLGİ ALDI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt İnşaat Genel Müdürü Muzaffer Çelik ve mühendislerle birlikte Gedik mahallesinde yapımı devam eden Yeşil Yaka Villaları inşaat alanında incelemelerde bulundu.

“YEŞİL YURT İNŞAAT ÖRNEK ALINAN, FARKINDALIK YARATAN YATIRIMLARINI SÜRDÜRÜYOR”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt İnşaat’ın kurulduğu günden bugüne kadar hayata geçirdiği yatırımların yanı sıra ilçe genelindeki temizlik hizmetleri başta olmak üzere diğer faaliyetleriyle örnek alınan, farkındalık yaratan yatırımlarına devam ettiğini söyledi.

“BÖLGEMİZİN CAZİBESİNİ ARTIRACAK DEĞERLİ BİR YATIRIM”

Yeşil Yurt İnşaat’ın vizyonel yatırımlarıyla Yeşilyurt’un mimari yapısına farklılık kazandırmaya devam ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşil Yaka Villalarının Malatya için yeni bir ufuk ve yaşam alanı olacağını ifade ederken şunları söyledi; “ İştiraklerimizden Yeşil Yurt İnşaat, kurulduğu günden bugüne kadar ilçemizin gelişimine ışık tutacak yatırımlarına yenilerini eklemeye devam etmektedir. Bugüne kadar ki yatırımları ve hizmetleriyle saygı ve güven duyulan bir şirket profiline ulaşan Yeşil Yurt İnşaat’ın önemli yatırımlarından olup, iki yıl önce temelini attığımız Yeşil Yaka Villalarında 110 konut ve 4 adette dükkân yer almaktadır. Burada ki toplam 64 adet inşaat bloğundan 36’sının hafriyatı alındı ve temeli atılmış durumdadır. İnşaatta betonarme, demir imalatları ve diğer yapım işleri büyük bir titizlikle sürmektedir. Yüksek ve havadar konumuyla sağlıklı, sosyal ve dinamik bir bölgede inşaatı devam eden villalarımızı 2 ya da 2,5 yıl içerisinde teslim etmeyi hedefliyoruz. 63 dönüm arazi üzerinde toplam 33 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olan bu kıymetli projemiz; gerek iç ve dış tasarımı gerekse de yeşil alanları, çevre düzenlemesi, sosyal ve sportif mekânlarıyla örnek teşkil edecek ve farkındalık oluşturacak özelliklere sahip olacaktır. Projemiz tamamlanıp hizmete girdiği zaman bölgemize ayrı bir cazibe katacak, bundan sonraki projelere örneklik teşkil edecektir. Bu tür yatırım yapmak isteyen firmaların örnek alacağı bir projeyi Yeşilyurt’umuza kazandıracağız. İnşaatın yapım işinde emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkürlerimi sunar, başarılar dilerim.”şeklinde konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)