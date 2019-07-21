Başkan Çınar, “Bölgemizin Eşsiz Güzelliklerini Ön Plana Çıkartıyoruz”

“GÜZEL VE KALİTELİ HİZMETLERİN ALTINA İMZA ATIYORUZ”

Karaman Köprüsü etrafında ve dere yatağında devam eden yenileme çalışmalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un tüm bölgelerinde güzel ve kaliteli hizmetlerin altına imza atmaya devam ettiklerini söyledi.

“YERLİ VE YABANCI TURİSTLER BURAYA AKIN EDECEK”

Yeşilyurt Belediyesi olarak her alanda hizmet ürettiklerini, insana ve yaşama değer katan hizmetleriyle farkındalık oluşturmaya devam ettiklerini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “ Beylerderesi Göletinin devamında, Çırmıktı bölgemize doğru olan bölgede bulunan Karaman Köprüsü ve derenin daha güzel bir görüntüye kavuşması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Dere’de taş tahkimat ve mini bir gölet oluşturmak adına gerekli projelendirmeleri yaptık ve ekiplerimiz de bu planlama çerçevesinde çok yoğun çalışmaktadır. Tarihi ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Çırmıktı bölgemizin var olan güçlü potansiyelini gün yüzüne çıkarmak, buranın güzelliklerini daha değerli hale getirmek adına bu tür yatırımlara önem veriyoruz. Çırmıktı’yı daha cazip hale getirmek ve tanınırlık seviyesinin daha iyi bir seviyeye çıkartmak adına çaba sarf ediyoruz. Burada bulunan derenin daha nezih bir görüntüye kavuşmasıyla birlikte akan suyun güzelliğini ön plana çıkacak ve bölgemiz daha değerli hale gelecektir. Karaman Köprümüzün devamında bulunan güreş sahamızın yan tarafında ufak göletler yaparak burada zaman zaman oluşan taşkınların engellenmesi için gerekli önlemleri alacağız. Buranın görselliğini daha zengin ve nitelikli hale getirirsek bölgemizin daha fazla gelişmesini sağlarız. Proje tamamlandığı zaman yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra fotoğrafçı ve gezginlerin buraya yoğun ilgi göstereceklerine eminim, çünkü buranın muhteşem bir doğası var.” diye konuştu.

“YEŞİLYURT’UMUZU CAZİBE MERKEZİNE HALE DÖNÜŞTÜRMEK ADINA ÇABA SARF EDİYORUZ”

Yeşilyurt’un eşsiz doğası, yöresel yemekleri, tarihi ve turistik mekânları, el sanatları, kültürel ve sanatsal zenginliklerinin tanıtımı için yatırımlarına ara vermeden devam ettiklerini belirten Başkan Çınar, “ Amacımız; hem Lezzet Vadisi projesiyle yöresel lezzetlerimizi tanıtmak hem de tarihi ve turistik alanlarımızı değişim ve dönüşüm çalışmalarıyla ön plana çıkarmaktır. Kadim bir medeniyeti içerisinde barındıran Yeşilyurt’umuzun bu eşsiz güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmak adına gerek cami, köprü ve evlerimizin restorasyon çalışmalarına gerekse de mevcutta bulunan mesire alanları, dereler ve dar alanlara sıkışmış yeşil alanları yeni projelerle ilçe turizmine katkı sağlayacak seviyeye getirmeye gayret ediyoruz. Tarihi bir geçmişe sahip olan Kebir Camimizi restorasyon çalışmalarından sonra yeniden hizmete açtık, iç ve dış tasarımıyla aslına uygun olarak restore edilen bu camimiz tüm ihtişamıyla bölgemize ayrı bir değer katmaya devam etmektedir. Aşağıbağlar mahallemizde ki 350 yıllık camimizin restorasyonu devam etmektedir. Kebir camimizin hemen arka kısmında bulunan tarihi tescilli evlerimizin restorasyon çalışmalarına devam ediyoruz. Yöresel yemeklerimiz ve el sanatlarımızın hem tanıtımı hem de satışının yapılacağı mekânların yanı sıra Butik Otelimizi ve üçüncü Millet Kıraathanemizi de halkımızın hizmetine sunacağız. Bütün yatırımlarımızın amacı; Yeşilyurt’umuzun tanıtımını en güzel yatırımlarla yapmak, yerli ve yabancı turistlerin daha fazla ilgisini çekmektir.Yeşilyurt’u büyütmek ve geliştirmek için tüm yaşam alanlarımızdaki değişim hizmetlerine ara vermeden devam edeceğiz.” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)