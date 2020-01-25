Başkan Çınar, “Bütün İmkânlarımızı Seferber Ettik”

Yeşilyurt Belediyesi, 6.8 şiddetindeki depremin ardından her hangi bir mağduriyet yaşanmaması için geceyi dışarıda geçiren vatandaşları sosyal tesislerde misafir ederken, çay ve çorba ikramında bulunuldu.

ACİL MÜDAHALE EKİPLERİ DOĞANYOL VE PÜTÜRGE’DE Kİ ÇALIŞMALARA DESTEK VERDİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla oluşturulan Acil Müdahale Ekibi ise Doğanyol ve Pütürge’nin farklı mahallelerinde ki enkaz ve göçük altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına destek verdi.

SOSYAL VE SPOR TESİSLERİ SABAHA KADAR HİZMET VERDİ

Geceyi sosyal tesislerde geçiren vatandaşları ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileklerini paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 6.8 şiddetindeki depremin ardından vatandaşların derdine derman olmak için tüm imkânları seferber ettiklerini söyledi.

“7/24 HALKIMIZIN HİZMETİNDEYİZ, BİRLİKTE ÇOK DAHA GÜÇLÜYÜZ”

İlçe genelindeki tüm sosyal tesislerin sabaha kadar hizmet verdiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Merkez üssü Elazığ Sivrice olup, kentimizin tüm bölgelerinde de büyük şiddetle hissedilen 6.8 şiddetinde ki depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileklerimi paylaşıyorum. Bütün hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyorum, çok büyük üzüntü içerisindeyiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta depremin yaşandığı andan itibaren bütün imkânlarımızı seferber ettik. Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlarımızın her hangi bir mağduriyet yaşamaması için ilçe genelindeki bütün sosyal ve spor tesislerimiz sabaha kadar hizmet verdi. Tesislerimizde misafir ettiğimiz vatandaşlarımıza çay ve çorba ikramında bulunduk. Depremin en fazla etkilediği, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ikamet ettiği Doğanyol ve Pütürge ilçelerimizde ki enkaz kaldırma ve yaralıları kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla acil müdahale ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Bizler her türlü şart ve durumda 7/24 halkımızın yanındayız, yaraların sarılması içinde ne gerekiyorsa yapıyoruz. Biz büyük bir milletiz, acılarımızı da sevincimizi de paylaşır, hep birlikte yaşarız. Birlikte hareket ettiğimiz için de çok güçlü kardeşlik temellerine sahibiz. Gün yaralarımızı hep birlikte sarma, dayanışma, bir ve beraber olma günüdür. Bugünde el ele verip bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Cenab-ı Allah böyle acıları bir daha yaşatmasın inşallah.” diye konuştu.

Doğanyol ve Pütürge’ye giderek çalışmaları bizzat yerinde takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı dileklerini iletip, yaralı vatandaşlara da ‘geçmiş olsun’ dileklerini paylaştı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)