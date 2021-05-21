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21 Mayıs 2021 Cuma 12:50

Başkan Çınar, “Büyüklerimizin Duaları, Hizmet Sevdamızı Artırıyor”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cumhuriyet Mahallesinde dört torunuyla birlikte yaşayan 73 yaşındaki Pakize Koç’u ziyaret ederek, hâyır duasını aldı.

Başkan Çınar, 'Büyüklerimizin Duaları, Hizmet Sevdamızı Artırıyor”
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Yeşilyurt’un dört bir tarafında yaşayan vatandaşlarla arasındaki diyalogu ve iletişimi gerçekleştirdiği ziyaretlerle güçlendirmeye devam eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi Hasan Basri Yüksel ve Vahap Murat, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav ve Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Şahin Demirci birlikte Cumhuriyet Mahallesi Şehit Bedrettin Gümüştepe sokakta ki evinde dört torunuyla birlikte yaşayan Pakize Koç ve aile fertlerini ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Pakize teyzenin hâyır duasını alıp, torunlarına yanında getirdiği hediyeleri veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’ta birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun üst seviyede olduğunu söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi olarak toplumun tüm kesimlerinin sorun ve isteklerini imkanları ölçüsünde gidermeye devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yaşlıların geçmiş ile günümüz arasında en değerli hazine olduğunu ifade etti.

Yaşlılara sahip çıkıp, ilgilenmenin herkesin ortak görevi olduğunu hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Cumhuriyet mahallemizde ki evinde dört torunuyla birlikte yaşayan Pakize teyzemizin evinde misafir olduk. Hoş sohbeti, güler yüzü ve dualarını bizlerden esirgemeyen teyzemize ve torunlarına Rabbim sağlık ve huzur dolu günler nasip etsin. Yeşilyurt Belediyesi olarak 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızla aramızdaki gönül köprülerimizi her zaman güçlü tutmaya büyük önem veriyoruz. İlçemizi geliştirmek ve kalkındırmak adına her alanda hizmet üretirken en önemli yatırımı insanlarımıza yapmayı asla ihmal etmiyoruz. Bir toplumda dayanışma, kardeşlik, birlik ve beraberlik olmazsa yapılan yatırımların hiçbir kıymeti olmaz. Her yaştan vatandaşımızın ilçemizde huzurlu, güvenli ve sağlıklı alanlarda yaşamasının yanı sıra ihtiyaç duyduğu hizmetleri ayaklarına kadar götürmek bizim asli görevimizdir. ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetlerimizi Allah’a şükürler olsun ki başarıya yerine getirmekteyiz. Yaşlılarımız ise geçmişimizi geleceğe taşıyan, yarınlarımızı kuran, millet olma bilincinin tarih sayfalarını dolduran çınarlarımız olarak, kültür ve medeniyetimizin en değerli taşlarıyla süslenmiş baş tacımızdır. Milli değerlerimiz ve kültürümüzün taşıyıcısı olan yaşlılarımıza hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermek, toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak en temel görevlerimiz arasında yer almaktadır. Bu geleneği yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak görevi de elbette bizlere düşmektedir. Yeşilyurt Belediyesi olarak yatırım, proje ve hizmetlerimiz ile her zaman yaşlı vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz.” diye konuştu.

Pakize teyzede Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirterek görevinde başarılar diledi.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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