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15 Aralık 2019 Pazar 12:37

Başkan Çınar, “Çocuklarımızı Kalıcı Eğitimlerle Geleceğe Hazırlıyoruz”

Çocukların erken yaşlarda trafik kurallarını öğrenmeleri için Çocuk Trafik Eğitim Parkını ilçeye kazandıran Yeşilyurt Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen eğitim programlarında bir ay içerisinde 257 öğrenciye teorik ve pratik olarak trafik eğitimi verildi.

Başkan Çınar, 'Çocuklarımızı Kalıcı Eğitimlerle Geleceğe Hazırlıyoruz”
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ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PARKI YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Yeşilyurt Belediyesinin çocuklarda trafik bilinci ve trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturması amacıyla hizmete sunduğu Çocuk Trafik Eğitim Parkında eğitim programları aralıksız devam ediyor.

30 BİNİN ÜZERİNDE ÖĞRENCİYE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ

Hizmete girdiği 2015 yılından bugüne kadar 30 binin üzerinde anaokulu, ilkokulu ve Kuran Kursu öğrencisini ağırlayan Çocuk Trafik Eğitim Parkı, trafik işaretlemelerinden trafik ışıklarına, yaya geçitlerinden benzin istasyonuna, alt ve üst geçitlerden duraklara kadar bütün hizmet alanlarıyla çocuklara kalıcı ve nitelikli hizmet veriyor.

TRAFİK POLİSLERİ, KASIM AYINDA 257 ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERDİ

Yeşilyurt Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen eğitim programları kapsamında geride bıraktığımız Kasım ayında toplam 257 öğrenciye teorik ve pratik olarak trafik kuralları anlatıldı.

“ÇOCUKLARIMIZIN TRAFİK KURALLARINI ÖĞRENMELERİNİ DESTEKLİYORUZ”

Eğitim programlarına destek veren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın trafik kurallarını erken yaşta öğrenmeleri için hizmete açtığımız Çocuk Trafik Eğitim Parkımızın yoğun ilgi görmesi bizleri mutlu etmektedir. İlçemizde bulunan anaokulu, ilkokul ve Kuran Kurslarımızda eğitim görev evlatlarımızı belirli bir program dâhilinde parkımıza getirerek teorik ve pratik eğitimler veriyoruz. 2015 yılından bugüne kadar 30 binin üzerinde çocuğumuza trafik eğitimi verdik, bu büyük bir rakamdır. Eğitim programlarımızın kalitesini artırmak adına İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzle ortaklaşa eğitim programlarına start verdik. Kasım ayı içerisinde toplam 257 öğrencimizi burada misafir ettik. Trafik polislerimizin kontrolünde verilen eğitimlerde çocuklarımıza trafik kuralları tüm ayrıntılarıyla anlatılmaktadır. Çocuklarımızın her türlü bilgiyle donatılmış şekilde geleceğe hazırlamak adına bu tür eğitimlere aralıksız devam edeceğiz. Eğitim programlarına desteklerini esirgemeyen İl Emniyet Müdürümüz Sayın Ercan Değdeviren başta olmak üzere Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzün kıymetli personellerine teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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