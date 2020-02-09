Başkan Çınar, “Çocuklarımızın Mutluluğu, Yeşilyurt’a Huzur Veriyor”

ÇOCUKLAR, TİYATRO OYUNUNA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın karne hediyesi olan ‘Rafadan Tayfa: Göbeklitepe’ sinema etkinliğinden sonra Sabancı Kültür Merkezinde sahnelenen ‘Şirinlerin Maceraları’ tiyatro oyunu da yoğun ilgi altında gerçekleşti.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından dağıtılan ücretsiz biletlerle salondaki yerlerini alan minikler, doğa sevgisi, arkadaşlık ve paylaşmanın önemini vurgulayan oyunu büyük bir ilgiyle takip ettiler.

“YEŞİLYURT, ÇOCUKLARIMIZIN NEŞESİYLE MUTLU OLUYOR”

Tiyatro etkinliğine katılarak çocukların mutluluğuna ortak olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çocukların mutlu, huzurlu ve güler yüzlü olmalarının Yeşilyurt’a mutluluk kattığını söyledi.

“ÇOCUKLARIMIZIN YÜZLERİNDEKİ GÜLÜCÜKLER BİZLERE EN BÜYÜK MUTLULUKTUR”

‘Şirinlerin Maceraları’ tiyatro oyununa gösterilen yoğun ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Başkan Çınar, “Yarıyıl tatilinin son gününde çocuklarımızla tiyatro etkinliğimizde bir araya gelmekten çok büyük mutluluk duymaktayız. Sinemadan sonra tiyatro salonunun da tıklım tıklım dolması, çocuklarımızın neşeli ve keyifli anlar yaşamaları bizleri son derece mutlu etmiştir. Çocuklarımızın yüzlerindeki gülücükler bizlere en büyük mutluluktur. Çok zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde bir nebzede olsa moral ve motivasyonu artırmak adına bu tür kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklarımızın hayal dünyasının şekillenmesine yarar sağlayan en önemli etkinlik olan tiyatronun benimsenmesi ve bu tür çocuk tiyatrolarının çoğalması adına gereken desteği veriyoruz. Çocuklarımızın tiyatro sanatının kazanımlarından daha fazla yararlanmaları için bu tür kültürel etkinliklerin sayısını artırmaktayız. Çocuklara ve gençlere sahip çıkan, onların en güzel şekilde geleceğe hazırlanmaları için tüm imkânları seferber eden bir Yeşilyurt Belediyesi vardır. Rutin belediyecilik hizmetlerimizi en güzeliyle yaparken, kültürel, tarihsel, sanatsal, çevresel, sportif ve eğitim hizmetlerinde farkındalık yaratan etkinliklerimize ara vermeden devam ediyoruz. Millet Kıraathaneleriyle, Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezleriyle, Bilgi Eviyle, Kent Konseyiyle, kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa yaptığımız sosyal sorumluluk projelerimizle Yeşilyurt’umuzu eğitim hizmetlerinde marka ve örnek ilçe hüviyetine ulaştırdık. Son nüfus sayımına göre 23 kentten daha kalabalık bir nüfusa sahip Yeşilyurt’umuzda yaşanan nüfus artışıyla birlikte her alanda olduğu gibi eğitim ve kültürel faaliyetlerimize daha fazla yoğunluk vereceğiz. Farklı ve dikkat çekici hizmetlerimiz ve yatırımlarımızla yakaladığımız başarı grafiğini kalıcı hale getirip, kendimizi sürekli geliştireceğiz. Mutlu İnsanların Şehri; Yeşilyurt’ta herkesin mutlu ve huzur olması için çabalarken, en büyük mutluluğu hak eden çocuklarımızın güler yüzlü, neşeli ve huzurlu olmasını daha fazla önemsiyoruz. Çocuklarımıza güzel bir gelecek hazırlamak adına onların her alanda kendilerini geliştirmeleri ve donanımlı olmaları için bu tür etkinliklere öncülük yapmaya devam edeceğiz. Bugün birlikte keyif dolu ve neşeli anlar yaşadığımız minik öğrencilerimiz başta olmak üzere yarı yıl tatilini tamamlayan tüm öğrencilerimize eğitim yolculuklarında sonsuz başarılar diliyorum. Çocuklarımızın neşe dolu anlar yaşamalarına neden olan bu güzel etkinliğin hayata geçmesinde destek ve katkılarını esirgemeyen İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze, Başkan Yardımcılarımıza, Birim Müdürlerimize, mesai arkadaşlarımıza, Curcuna Tiyatro Ekibi oyuncularına, velilerimize ve yüzlerindeki mutlulukla geleceğimize umut ışığı gönderen tüm çocuklarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Çınar konuşmasından sonra salondaki yerini alarak çocuklarla birlikte Curcuna Tiyatro Ekibi tarafından sahnelenen ‘Şirinlerin Maceraları’ tiyatro oyununu izledi.

Tiyatro oyununu büyük bir dikkatle takip eden ve keyifli anlar yaşayan miniklerde, Yeşilyurt Belediyesinin kültürel etkinlikleriyle yarıyıl tatilini neşeli ve keyifli geçirdiklerini, kendilerini unutmayarak iki tatil hediyesi veren Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.

Çocuklarıyla birlikte neşeli anlar yaşayan velilerde, Yeşilyurt Belediyesinin kültürel ve sosyal belediyecilikte ki hizmetlerini takdirle karşıladıklarını söylediler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)