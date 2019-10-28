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28 Ekim 2019 Pazartesi 10:59

Başkan Çınar, “Cumhuriyet, Şanlı Tarihimizdeki Yeniden Dirilişin Adıdır”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kuruluş felsefesinin verdiği güç ve ilham, ülkemizin 2023, 2050 ve 2071 hedeflerine ulaşmasını sağlayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti bundan sonra da önünde uzanan aydınlık yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek, güçlü demokrasisi, güçlü ekonomisi ve güçlü diplomasisi ile yarınlara umutla yürüyecektir.” dedi.

Başkan Çınar, 'Cumhuriyet, Şanlı Tarihimizdeki Yeniden Dirilişin Adıdır”
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Cumhuriyetimizin 96. yıldönümünü bütün ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de milletçe kutlamanın gurur ve heyecanı içerisindeyiz.

Şanlı tarihimiz, dünyada eşi ve benzeri görülmemiş nice zaferlerle doludur. Milletimiz bunun en güzel örneğini yaklaşık bir asır öncesinde kendisine esaret zinciri vurmak isteyen güçlere karşı göstermiş, yeni kurduğu Türk Devletini Cumhuriyetle taçlandırmıştır. 96 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde memleketin dört bir yanında ki kahraman Anadolu halkının olağanüstü bir gayret ve fedakârlığı ile gerçekleşen mücadelenin destansı bir sonucu olan Cumhuriyetimiz, aziz milletimizin binlerce yıllık tarihinde ulaştığı en muhteşem zirvesidir.

Farklı dil, inanç ve kültür zenginliğimiz ile tek yürek olduğumuzda, yapılamaz denilenleri başardığımız ortada iken bizlere düşen görev; Türkiye Cumhuriyeti’ni emin ve güçlü adımlarla daha güzel bir geleceğe taşımaktır.

Binlerce yıllık devlet geleneğine ve büyük devlet olmanın tecrübe, hafıza ve refleks mirasına sahip Türk Milleti, gelişen ekonomisi, kültürel değerleri ve demokrasisi ile uluslararası düzende hak ettiği yeri alacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, istiklal kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Cumhuriyetimizin 96. yıldönümünü kutluyorum.”dedi.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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