Başkan Çınar, “Daha Yaşanabilir Bir Yeşilyurt İçin Canla Başla Çalışıyoruz”

“YEŞİL ALANLARIN VE OYUN GRUPLARININ BAKIMLARINA ÖZEN GÖSTERMEKTEYİZ”

Yeşilyurt’ta yeşil alan kapasitesini arttırmak üzere bugüne kadar 108 adet parkı hizmete sunup 376 bin 576 metrekare yeşil alanı ilçeye kazandırdıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşil alanları ve doğal hayatıyla Malatya’nın akciğeri Yeşilyurt’umuz için gece gündüz demeden çalışıyor, projeler üretiyoruz. Hizmete giren ve yapımı devam eden parklarımız ilçemizin genel görüntüsüne pozitif katkı sağladığı gibi kurulduğu mahallelerin yaşam kültürüne ve hayatına farklılık kazandırıyor. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte gerek parklarımız gerekse de sosyal tesislerimize hemşerilerimizin yoğun ilgi göstermesi bizleri mutlu ederken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz parklardaki başta yeşil alanlar olmak üzere ağaçların budanması ve sulanması, dere ıslahı, oyun gruplarının temizlik, bakım ve onarımlarını titizlik göstermektedirler. Çocuklarımızın daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğlenerek vakit geçirebilmeleri amacıyla, parklardaki çocuk oyun gruplarında temizlik ve dezenfekte çalışmaları özen göstermekteyiz. Bakım çalışmaları kapsamında ağaçlar budanıp, çimler biçilirken, vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda ekiplerimiz ilçemizdeki eksiklikleri gidermek için var gücüyle çalışmalarını sürdürmektedir. Halkın sağlığını tehdit eden pis atıklar toplanarak yeşil alanların daha çok ve uzun süreli var olmasına özen gösterilmektedir. Sağlık konusunda bugüne kadar asla taviz vermedik, vermeyiz de, vatandaşlarımızın özellikle çocuklarımızın daha sağlıklı şartlarda eğlenmeleri ve keyifli vakit geçirmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

“MODERN VE FERAH ALANLARIMIZLA YEŞİLLENDİRME HİZMETLERİNDE DE MARKAYIZ”

Özellikle yaz aylarında vatandaşların uğrak yerleri olan parkların iyileştirilmesi konusunda oldukça hassas davrandıklarını belirten Başkan Çınar, “Park ve sosyal tesislerimizde hem çocuklarımızın hem de büyüklerimizin keyifle vakit geçirdikleri oyun ve yeşil alanların korunması, muhafaza edilmesi ve kent kimliğine güzellikler katması için görevlendirilen ekiplerimiz gece-gündüz demeden hummalı bir çalışma yapmaktadır. Belediyemizin mücavir alanlarında ki parklarımızda gerek yeşil alanların korunması gerekse de temizlik konusunda her hangi bir sorun yaşamadık. Kendi sınırlarımızda ki yol güzergâhlarında bulunan gerek yeşil alanlar gerekse de ağaçların sıcak havadan fazla etkilenmemesi için sulama ve bakım işlemlerini sistematik şekilde yapmaktayız. Bununla birlikte parklarımız ve sosyal tesislerimizde ki havuzlarımızda temizleme çalışmalarına önem veriyoruz. Hemşerilerimizden ricamız; gördükleri eksiklikleri 444 8 910 nolu Çağrı Merkezimiz, 532 100 8 9 10 nolu whatsapp hattımız ile resmi internet sitemizdeki çek gönder uygulaması aracılığıyla bize rahatlıkla iletebilirler, bizde gelen talebe göre yapılması gereken en kısa sürede yerine getiririz. Belediye olarak vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu için canla başla çalışıyoruz. Parklarımızı vatandaşlarımızın yeşil ile iç içe olabilecekleri şekilde hizmete sunmaya ayrı bir önem vermekteyiz. Çocuklarımız ile yetişkinlerin spor ve sosyal yaşantısını hareketlendirmek için modern ve ferah alanlar oluşturmak adına hizmetlerimize kesintisiz devam edeceğiz. Bu anlamda bizlere destek olan ve hassasiyet gösteren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Bu arada parklarımızın temizliği ile ağaçların sulama çalışmalarını gece gündüz demeden sürdüren personellerimize de çalışmalarında başarılar diliyorum. ” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)