Başkan Çınar, “Değişim Sürecimiz 2020’de Devam Edecek”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Yeni yılın ülkemiz, milletimiz, tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını; ülkemizde ve yeryüzünde sevgiye, barışa, dostluğa, birlik, beraberlik ve dayanışmaya vesile teşkil etmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. İlçemizdeki büyük değişim 2020 Yılında büyük bir hızla devam edecektir.”dedi.

“BAŞARILARLA DOLU BİR YILI DAHA GERİDE BIRAKTIK”

Yoğun bir tempoda çalışarak başarılarla dolu bir yılı daha geride bırakmanın mutluluğu içerisinde olduğunu dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2020 yılında da 7/24 mesai yaparak Yeşilyurt’un ve Malatya’nın gelişimi ve değişimi için yoğun bir tempoda çalışacaklarını söyledi.

“BÜYÜK BİR AZİM, KARARLILIK VE İNANÇLA DURMAK YOK YOLA DEVAM”

Yazılı mesajında 2020 yılının tüm insanlığa huzur, barış ve esenlik getirmesini temenni eden Başkan Çınar, “ Sevinçleriyle, hüzünleriyle 2019 yılını geride bırakırken, yeni umutlar ve beklentilerle 2020 yılına kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Yeni yılın, daha müreffeh bir istikbale kavuşmak için millet olarak mahir olduğumuz kuvvet, kudret, erdem ve inanç gibi hasletlerin dirilişi olmasını umuyorum. Her yeni yıl, insanların geleceğe umutla bakmasını sağlarken beklentilerini de artırmaktadır. Bizlerde geride bıraktığımız yılda olduğu gibi çocuklarımız ve gençlerimizin geleceğe güvenle bakabilmeleri için, onlara daha güzel günler bırakabilmek için 2020 yılında da büyük bir azim, kararlılık ve inançla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Yeni yılda hükümetimizin de desteğiyle planladığımız yeni projelerimizle Mutlu İnsanların Şehri; Yeşilyurt’u her yönden ileriye götürmenin gayreti içinde olacağız. İlçemizin vizyonunun gelişmesi, modern ve yaşanılabilir bir kent olması yolunda çalışmalarımız bugün olduğu gibi bundan sonra da katlanarak devam edecektir.

Çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın ve tüm hemşerilerimizin mutlu ve huzurlu olduğu, yaşamaktan keyif aldığı bir Yeşilyurt için 2019 yılında ciddi yatırımlar yapıp, ödüllere layık görülen sosyal sorumluluk projelerimizi teker teker hizmete sunduk. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde halkımızın oyları ve takdirleriyle seçildiğimiz Yeşilyurt Belediye Başkanlığı gibi ulvi görevin hakkını verebilmek adına mesaimize sabahın ilk ışıklarıyla başlayıp gece geç saatlere kadar halkımızın refah ve huzuru için çalıştık.

“HEDEFİMİZ; YEŞİLYURT’U 2023 VİZYONUNA ULAŞTIRMAK”

Anadolu’nun en güzel mozaiklerini içinde barındıran, doğası, suyu, havası ve tüm güzellikleriyle ismiyle müsemma Yeşilyurt’u Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği 2023 vizyonuna hazır hale gelmesini sağlayacak yatırımlarla çehresini değiştirmeye devam ettik.

Modern, katılımcı, şeffaf ve yerinden yönetim ilkeleriyle, insana ve insanca yaşama hizmet etmek için vatandaşlarla beraber Yeşilyurt’u gelecek nesillere yaşam standardı yüksek bir ilçe hüviyetinde emanet etmek adına yoğun bir tempoyla çalıştık. Çevre ve doğa sağlığının korunmasına yönelik hizmete sunduğumuz ‘1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’ ve ‘ Mobil Geri Dönüşüm Aracı’ projelerimizin ‘Sıfır Atık Yerel Yönetim Başarı’ Ödülüne layık görülmesini 2019 yılında ki en büyük başarımız olarak görüyoruz. Yeşilyurt Belediyesini ülke çapındaki 1.359 belediye arasında ilk 5’e girmesini sağlayan bu anlamlı ödülü Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin elinden almakta bizim için ayrı bir gurur ve onur olmuştur. Yeşilyurt’umuzun verimli topraklarını değerlendirmek ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak düzeye ulaşması adına ‘Yeşil Gıda’ Projemize başlarken, yerli tohumlardan üretimini yaptığımız kurutmalık, turşu ve salçalarımıza hemşerilerimiz yoğun ilgi gösterdi.Kış döneminde sera faaliyetlerimize devam ederken, topraksız çilek üretimine de başladı. Ayrıca sera projelerimizi dahada da geliştirmek adına Samanköy mahallemizde ‘Güneş Enerjili Sera’ projemizi 2020 yılında hizmete sunmayı planlıyoruz. Yeni dönem vaatlerimizden olan ‘Portatif Havuz’ ile Gündüzbey ‘’Otopark’ projemizi tamamlayarak hizmete sunduk.

Sosyal Belediyecilik hizmetlerimize farklı bir bakış açısı ve vizyon kazandıran Emanet Çarşı ile doğal ürünlerin açık ve kapalı işyerleri aracılığıyla tüketiciye direkt olarak üretici eliyle ulaşmasını sağlayacak ‘Doğal Ürünler Pazarı’ projelerimizi tamamlayarak halkımızın hizmetine açtık. Hemşerilerimizle gönül köprülerimizi daha da güçlendirmek adına başlattığımız ‘Emanet Ekmek’, ‘Bâştacı’, ‘Cenâze Çadırı’, ‘Tâziye Paketi’, ‘Aile Danışmanlık Ve Rehberlik Hizmeti’, ‘İş Havuzu’, ‘İyilik Havuzu’, ‘Yüzümüz Gülsün’ ‘Minik Kalpler Solmasın’, ‘Kardeş Aile’ ve ‘Nikâh Hizmetleri’ projelerimizle toplumda farkındalık yarattık. Üç katlı binada ayrıca Yöresel Çarşımızı kurarak yöresel ürünlerin hem tanıtımı hem de tanıtımını yapmaya başladık. Yeşilyurt’umuzun tadına doyulmaz etli ve sulu yemeklerinin yanı sıra sabah kahvaltılıklarını ‘Lezzet Vadisi’ projesiyle gastronomi dünyasına kazandırmak adına yatırımlar ve çalışmalar hız verdik. Malatya ve Yeşilyurt Mutfağındaki eşsiz lezzetlerin geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak çalışmaların belli bir düzende ve planda ilerleyebilmesi adına turizmciler, lezzet ustaları, kamu ve kurum yetkilileri ile basın mensuplarımızdan oluşan Gastronomi Platformunu kurduk. Yurt içi ve yurt dışından akademisyenlerin katıldığı, yöresel lezzetlerimizin tanıtımına büyük katkı sağlayan 1.Uluslararası Malatya Gastronomi ve Kültür Kongresine ev sahipliği yaptık. İlçemizi turizm merkezine dönüştürmek adına başlattığımız Yeşilyurt Tarihi Konakların restorasyonuna devam ederken, buradaki Butik Otelimizi tamamladık. Gastronomi Müzesi, Yeşilyurt Mutfak Sanatları, Lokanta ve Millet Kıraathaneleri yapım işlerini ise 2020 yılında tamamlayacağız. Tarihi Konaklarımızın bulunduğu caddenin adını ‘Lezzet Caddesi’ olarak değiştirdik. 2004 yılında kapanan Gedik Cezaevi’ni Kültür Bakanlığı ve (DAP) destekleriyle Gedik Kültür Merkezine dönüşümü sağlanırken, cezaevi müzesi, çoban müzesi, şark odası ve sergi alanlarını halkımızla buluşturduk.

“YENİ PROJELERİMİZLE DEĞİŞİM SÜRECİMİZ DEVAM EDECEK”

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Yakınca mahallesindeki 30 dönümlük alan üzerine projelendirdiğimiz ‘Yakınca Spor Adası’ ile dokuz ayı mahallede hizmete sunacağımız ‘Spor Kompleksi’ projeleri için çalışmalarımıza hız verdik. Mollakasım mahallemizdeki 257 dönüm alan üzerine, tarihi motifler ile günümüz mimari desenlerinin bir arada buluşmasını sağlayacak olan ‘ Yeni Çırmıktı’ projemiz için ilk adımı attık ve çalışmalara hız verdik.

Malatya’nın deprem kuşağında yer alması nedeniyle vatandaşları deprem konusunda bilinçlendirmek adına Yeşilyurt’umuza kazandırdığımız, teknik kapasitesi ve alt yapısıyla bölgemizde başka bir örneği olmayan Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi-Bilim Atölyemizin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın teşrifleriyle düzenlenen açılış töreniyle kent sakinlerinin hizmetine sunduk.

İlçemizin her noktasının modern ve yaşam standardı yüksek olabilmesi adına kentsel dönüşüm projelerine önem verdik. Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesindeki Kentsel Dönüşüm Projemizi tamamlarken, Turgut Özal Mahallemizde toplam 68 dönümü kapsayan Kentsel Dönüşüm projemize start verdik.

Şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışımız gereği, her ayın ilk haftasındaki Salı günleri düzenlenen Yeşilyurt Belediye Meclis Toplantılarımızın yanı sıra bütün ihalelerimizi resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden canlı yayınlamaya başladık. Ülke çapında büyük ses getiren ‘Şühedâ’nın Sesi’ programımızda Şehit Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir’i, Şehit Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin’i, Şehit Eren Bülbül’ün kardeşi Çağlar Bülbül ile Şehit Muhammed Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk’ü Malatya’lılarla buluşturduk. Böylesine tarihi bir organizasyona ev sahipliği yapmanın şerefi ve onurunu yaşadık. Öğrencilerle bir araya gelmek, onların fikir ve önerilerini almak adına ‘Merhaba Gençlik’ projemizi hayata geçirdik.

Belediyemizin destekleriyle faaliyetlerine devam eden Yeşilyurt Belediyespor Kulübümüzün futbol takımının yer aldığı Bölgesel Amatör Ligi 2.Grubu şampiyon tamamlayarak 3.lige yükselmesinin mutluluğunu yaşadık. Bununla birlikte yaz döneminde açtığımız Spor Okullarımız ise yetenekli sporcuların kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri ve yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağladık. Bizler vatanını ve milletine sevdalı, gelecek nesillere daha güçlü ve modern bir ülke teslim etme derdinde olup, yeni projeler ve hizmetler üretmeyi öncelikleri arasına alarak çalışmaktan ve koşturmaktan asla yorulmayan insanlarız. ‘Güneş Enerji Santrali’, ‘Kentsel Dönüşüm Projeleri’, ‘Lezzet Vadisi’, Yeni Çırmıktı Projesi’, ‘ Yakınca Spor Adası’, Macera Parkı ve Sosyal Tesis’, ‘Yeşil Gıda Seracılık’, ‘Güneş Enerjili Sera’, ‘Spor Kompleksi’, ‘Gündüzbey Sosyal Tesisleri’ ve ‘Göl Parkı’ gibi projelerimizle Yeşilyurt’umuzdaki değişim ve kalkınma sürecini devam ettireceğiz. Birlik, beraberlik ve dayanışma gücümüzü daha da kuvvetlendirip, geliştirip büyüterek Malatya’nın incisi Yeşilyurt’umuzu bütün alanlarda kalkındırma önceliğimizi ön planda tutacağız. Eğitim, sağlık, çevre, spor, sanat, kültür, temizlik, alt ve üst yapı yatırımlarımızla güzel ilçemizde ki modern yaşamı gelecek nesillere taşıyacağız. Göreve geldiğimiz günden beri hiç azalmayan hizmet aşkımızla, her bir günümüzü dolu dolu geçiriyor ve ilçemize yeni bir çehre kazandıran proje ve yatırımları gerçekleştiriyoruz. En büyük destekçimiz olan hemşerilerimizden aldığımız güçle, hizmet yolunda gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. Herkesin şunu bilmesini istiyorum ki, 2020 pek çok projemizin tamamlandığı ve ilçemizin hızlı bir dönüşüm yaşadığı bir yıl olacaktır. Yeşilyurt’umuz sadece klasik belediyecilik hizmetleriyle değil farklı ve dikkat çekici yeni projelere kavuşup, ülke çapındaki tanınırlık ve bilinirlilik seviyesi yükselecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle; 2020 yılının ilçemize, kentimize, milletimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, bereket dolu bir yıl diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)