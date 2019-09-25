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25 Eylül 2019 Çarşamba 15:12

Başkan Çınar, “Deprem Bilincine Sahip Olmak, Hayat Kurtarır”

Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve bölgenin en büyük afet eğitim merkezi olan Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi Ve Bilim Atölyesi, 900’e yakın öğretmeni kapsayan dokuz haftalık ‘Okul Tabanlı AFET Eğitim’ programına ev sahipliği yapıyor. Eğitim programında deprem öncesinde alınacak tedbirler ve deprem sonucunda yapılması gerekenlerle ilgili öğretmenlere teorik ve pratik bilgiler paylaşılıyor.

Başkan Çınar, 'Deprem Bilincine Sahip Olmak, Hayat Kurtarır”
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“DEPREM KONUSUNDA BİLİNÇLİ OLMAK, HERKES İÇİN GEREKLİ”

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile AFAD işbirliği ile düzenlenip Yeşilyurt Belediyesi Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi Ve Bilim Atölyesinde düzenlenen eğitim programını takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yaptığı konuşmada şunları söyledi; “ Bölgemizin teknik kapasitesi en büyük afet eğitim merkezi özelliklerine sahip Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi Ve Bilim Atölyemiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile AFAD işbirliği ile düzenlenen ‘Okul Tabanlı AFET Eğitim’ programına ev sahipliği yapmaktadır. 3 Haftası geride kalan toplam 9 haftayı kapsayan eğitim programlarında kentimizin tüm bölgelerinde ki okullarda görev yapan 900’e yakın öğretmenimize uzman eğitmenlerin gözetiminde deprem eğitimi verilmektedir. Hiç kimsenin deprem gibi acı deneyimlerinin olmasını arzu etmeyiz ancak; deprem anında neler yapılması gerektiğini de hepimizin öğrenmemiz gerekiyor. Deprem bilincinin toplumda tam manasıyla bilinmesi, olası bir deprem anında neler yapılması gerektiği konusunda bilgi sahibi olunması hiç şüphe yok ki hayat kurtarmaya yönelik önemli bir adımdır. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bu anlamda her yönüyle özel ve değerli bir yatırım olan Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi Ve Bilim Atölyemizi hizmete sunduk. Bu merkezimizde her yaştan vatandaşımızın faydalanacağı eğitim programlarına hem ev sahipliği yapıyoruz hem de kendi programlarımızla deprem konusunda halkımızın tamamını bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Kamu, kurum ve meslek odalarımızın bu tür etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Bütün eğitim merkezlerimiz halkımızın emrindedir.” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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