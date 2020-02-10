Başkan Çınar, “Deprem Gerçeği ile Yaşamalı ve Tedbirler Almalıyız”

DEPREM ANINDA, SIRASINDA VE SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER ANLATILDI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesinde ki eğitim programına katılan Milletvekilleri ve Mahalle Muhtarlarına, deprem öncesi, sırası ve sonrasında alınması gereken önlemler hakkında uzman ekipler tarafından bilgilendirmede bulunuldu.

SİMÜLASYON ODASINDA DEPREM ŞİDDETİNİ BİRE BİR YAŞADILAR

AFAD eğitmenleri tarafından verilen deprem eğitimlerini dikkatlice takip eden Milletvekilleri ve Mahalle Muhtarları, daha sonra ülkemizin farklı bölgelerinde yaşanan depremlerin şiddetini bire bir yansıtan simülasyon odasına geçerek, burada deprem şiddetini yerinde yaşadılar.

“AFET EĞİTİMİ HEPİMİZ İÇİN ZORUNLU HALE GELDİ”

Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesinde afet eğitimlerinin aralıksız devam ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “24 Ocak’ta bölgemizde yaşanan ve 41 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, çok sayıda vatandaşımızın yaralanmasına yol açan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından afet bilincine tam manasıyla sahip olmak hayatımızın bir parçası olmuştur. Yeşilyurt’umuzda bu depremden ciddi seviyede etkilenmiştir. Bölgemizin birinci derece deprem kuşağında yer alması nedeniyle her bireyin mutlaka afet eğitimi alması zorunlu hale gelmiştir. Hepimiz deprem gerçeği ile yaşamalı ve ona göre tedbirleri almalıyız. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta eğitim hizmetlerinde yakaladığımız başarı seviyemizi Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesi gibi değerli ve özel bir yatırımla taçlandırmıştık. Ülkemizin sayılı deprem eğitim merkezlerinden bir tanesi olan hizmet binamızda teorik ve pratik olarak afet eğitimlerine devam etmekteyiz. Öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi yönelik eğitim programlarımızdan sonra muhtarlarımız ve toplumun tüm kesimlerine bu eğitimleri ulaştırmayı hedefliyoruz. Milletvekillerimizin yanı sıra yol arkadaşlarımız olan mahalle muhtarlarımızın katılımlarıyla afet eğitim programı düzenledik. Muhtarlarımız yaşanabilecek bir deprem veya afet anında belediyeler başta olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlayacak en önemli kişilerdir. AFAD’tan gelen uzman eğitmenlerin gözetiminde teorik ve pratik olarak afet eğitimine tabi tutulan muhtarlarımızın deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapmaları gerektiği, binaların tahliye edilmesi ve vatandaşlarımızı toplanma alanlarına yönlendirme konuları başta olmak üzere depremden sonra ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak adına neler yapmaları gerektiği konusunda bilgi sahibi olmaları, afet olaylarında can ve mal kayıplarının azalmasına neden olacaktır. Muhtarlarımızın burada edindikleri bilgileri mahalle sakinlerimizle paylaşarak afet eğitiminin tüm mahallelerimize yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Bizim amacımız, bölgemizde afet bilincini tam manasıyla yerleştirip afete hazır bir toplum modeli oluşturmaktır. Bilgilendirme programımıza katılan Milletvekillerimize, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimize ve Mahalle Muhtarlarımıza gösterdikleri bu duyarlı ve hassas yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

“AFET EĞİTİMLERİ, BİLİNÇLİ BİR TOPLUMUN TEMELİNİ OLUŞTURUR”

AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır’da, deprem bilincinin toplumda tam manasıyla yerleşmesi için alanında deneyimli uzman kişilerin verecekleri eğitimlerin önemli olduğunu ifade ederken, “ Yeşilyurt Belediyesini öncelikle depremle ilgili teorik ve pratik bilgilerin toplumun tüm kesimlerine aktarmak amacıyla hizmete sunduğu bu değerli yatırımdan dolayı tebrik ediyorum. Devletimizin ve Hükümetimizin depremle ilgili yasalar başta olmak üzere hayata geçireceği birçok düzenleme var, bu aşamada yerel yönetimlerimizin de yapması gerekenler vardır. Yeşilyurt Belediyemizin de deprem gibi önemli bir konuda toplumsal bir bilinç oluşturmak adına hizmete sunduğu bu değerli yatırımın temel gayesi, herkese deprem eğitimi ulaştırmaktır. Sunumda da anlatıldığı gibi depremlerde en fazla can kaybı, yıkım ve talihsiz olayların temelinde bilinçsizlik vardır. Deprem öncesinde ne tür tedbirler alınmalı, deprem anında neler yapılmalı, depremden sonra neler yapılmalı gibi hassas konularda herkesin bilgi sahibi olması önemlidir. Toplumsal bilinçlenmeye katkı sunacak böylesine özel bir yatırımı Yeşilyurt’umuza kazandıran Belediye Başkanımız ve ekibini tebrik ediyorum.” dedi.

“HEPİMİZİN DEPREM GERÇEĞİYLE YAŞAMASI GEREKMEKTEDİR”

Deprem bilincine sahip olmanın herkesin hakkı olduğunu belirten AK Parti Milletvekili Hakan Kâhtalı ise, “ Bölgemizde bir başka örneği olmayan, deprem bilincini alanında deneyimli uzman kişiler tarafından halka anlatılmasını sağlayacak teknik donanıma sahip, gerek eğitim alanları gerekse de simülasyon odasıyla her yönüyle değerli bir yatırımın Malatya’da olması, deprem bilincinin tam manasıyla yerleşmesi adına önemlidir. Hepimizin deprem gerçeğiyle yaşaması gerekmektedir. Bizim yapmamız gereken tedbirleri almak, bu konuda bilgi sahibi olmak ve tedbirleri hayata geçirmektir. Böylesine değerli bir hizmet binasının kentimizde olması ise hepimiz için bir kazançtır. Mahallelerimizde önemli görevler yapan mahalle muhtarlarımızın da deprem eğitimleri almaları, bu konuda bilgi sahibi olmaları, neler yapacakları konusunda tam manasıyla bilgi sahibi olmaları da bu açıdan önemlidir.” diye konuştu.

“BÖYLE BİR HİZMET BİNASINA SAHİP OLMAK GURUR VERİCİ”

Düzenlenen bilgilendirme programında dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunan mahalle muhtarları, Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesinin gerek hizmet alanları gerekse de verilen afet eğitimleriyle örnek ve marka bir yatırım olduğunu ifade ederken, deprem gibi hassas ve özel bir konunun bilimsel tabanlı eğitim programlarıyla halka aktarılmasını sağlayan değerli bir yatırımın Yeşilyurt’ta hizmete girmesinden büyük bir gurur duyduklarını söylediler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)