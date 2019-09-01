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01 Eylül 2019 Pazar 11:17

Başkan Çınar, “Dinç Ve Diri Bir Toplumun Temeli Spordur”

Yeşilyurt Belediyesi, toplum sağlığı için yürüyüş yapmanın önemine dikkat çekmek amacıyla ‘Gelin Birlikte Yürüyelim’ sloganı altında ‘Yeşilyurt Yürüsün’ etkinliği düzenledi. Başkan Çınar, “ Sağlıklı nesillerin yetişmesi için spor çok önemlidir. Dinç ve diri bir toplumun temeli spordur.” dedi.

Başkan Çınar, 'Dinç Ve Diri Bir Toplumun Temeli Spordur”
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‘YEŞİLYURT YÜRÜSÜN’ ETKİNLİĞİNE HER YAŞTAN VATANDAŞ KATILDI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde Çilesiz Mahallesindeki Engelsiz Park’ın önünde startı verilen yürüyüşe; AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Orhan Barman, Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürleri, Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyeleri, sporcular ve çok sayıda sporsever katıldı.

SPORSEVERLERE ŞAPKA, SU VE MEYVE SUYU DAĞITILDI

Engelsiz Parkın önünden başlayıp Yeşilyurt Kent Konseyi, Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evi güzergâhında devam edip, Engelsiz Parkın önünde sona eren ‘Yeşilyurt Yürüsün’ etkinliğine katılanlara Yeşilyurt Belediyesi tarafından şapka, su ve meyve suyu dağıtıldı.

“SAĞLIK, İNSAN YAŞAMI İÇİN EN BÜYÜK DEĞERDİR”

Yeşilyurt'ta sağlıklı yaşam yürüyüşlerini yaygınlaştırıp her yaştan vatandaşı daha fazla sporla buluşturmayı hedefleyen ‘Yeşilyurt Yürüsün’ projesinin ilkini gerçekleştirdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Sağlıklı bir yaşamın temelinde spor vardır. Yeşilyurt Belediyesi olarak 7’den 70’e tüm hemşerilerimizin spor yapması ve sportif aktivitelere katılmalarını teşvik etmek adına yatırımlar ve sosyal sorumluluk projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. İlçemizin farklı bölgelerinde hizmete sunduğumuz parklarımız ve sosyal yaşam alanlarımız sportif aktivitelerin merkezi konumuna geldi. İlçemiz bütün alanlarda olduğu gibi sportif hizmetlerde de marka bir konuma ulaşmıştır. Tabii ki biz bu hizmetleri yaparken en büyük desteği halkımızdan alıyoruz. Sağlıklı nesillerin yetişmesinde sporun özel bir konumu vardır. Sağlıklı bir toplumun altyapısı hiç şüphesiz spordur. Hemşerilerimizi daha fazla sporla buluşturmak adına ‘Gelin Birlikte Yürüyelim’ sloganı altında ‘ Yeşilyurt Yürüsün’ projemizi bugün itibariyle başlattık. Yürüyüş yapmanın insan sağlığı için önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlediğimiz bu programda toplumda farkındalık oluşturmayı, vatandaşlarımızın daha fazla sporla buluşturmayı hedefliyoruz. Farklı etkinliklerimizle bu projemizi büyütmeyi amaçlıyoruz. İlkini düzenlediğimiz ‘ Yeşilyurt Yürüsün’ etkinliğimize katılım sayısının yüksek olması bizleri mutlu etmiştir. Doğası, havası, yeşil alanları, suyu ve farklı güzellikleri içerisinde barındıran Yeşilyurt’umuzun her noktası spor yapmaya elverişli alanları barındırmaktadır. Bizlerde bu güzellikleri sportif, kültürel ve sosyal etkinliklerimizle ön plana çıkarmaya gayret ediyoruz. Bizlerin gençlerimize iyi örnek olmamız gerekiyor. Gençlerimize iyi örnek olursak geleceğimiz daha güvenli olur. Sağlık, insan yaşamı için en büyük değerdir. Sağlıklı yaşamak doğal olarak hepimizin hakkıdır, bizlerde yerel yönetimler olarak bu tür etkinliklerle halkımızı spor yapmaya teşvik ediyoruz. Bu düşünce ile hareket ederek halkımızın sağlıklı yaşaması, gelecek nesillere iyi örnek olmak için bu yürüyüşleri düzenliyoruz. Bu sayede birlik ve beraberliğimizin yanı sıra sağlıklı toplumun oluşmasına katkı veriyoruz.” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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