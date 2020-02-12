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12 Şubat 2020 Çarşamba 12:31

Başkan Çınar, “Doğal ve Tarihi Zenginliklerimiz Bu Tür Yatırımlarla Gün Yüzüne Çıkacak”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Çevre ve insan sağlığı açısından tehlike arz eden derelerin ıslah edilerek güvenli ve modern bir çehreye kavuşturulmasına önem veriyoruz. Beylerderesi ile Kadim Çırmıhtı bölgemiz arasındaki dere yatağının ıslah edilerek modern bir görüntüye kavuşması, doğal ve tarihi güzelliklerimizin daha fazla ön plana çıkmasını sağlayacaktır.” dedi.

Başkan Çınar, 'Doğal ve Tarihi Zenginliklerimiz Bu Tür Yatırımlarla Gün Yüzüne Çıkacak”
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“SAĞLIKLI BİR KENT İÇİN BU TÜR YATIRIMLAR ÖNEMLİ”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, Bekir Karakuş ve Şahin Özer’in yanı sıra teknik personellerle birlikte Beylerderesi’nde ki dere yatağında detaylı incelemelerde bulundu.

Yeşilyurt’ta ki doğal güzelliklerin korunması ve güzelleştirilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sağlıklı bir kent oluşturmak için bu tür yatırımların hayati önem taşıdığını kaydetti.

“BÖLGEMİZİN EŞSİZ ZENGİNLİKLERİ BU TÜR YATIRIMLARLA GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK”

‘Sağlıklı Çevre Sağlıklı Yaşam’ ilkesi doğrultusunda dere temizliği ve ıslahı çalışmalarına ayrı bir önem verdiklerini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “Beylerderesi Barajı ile Çırmıhtı bölgemiz arasında ki dere yatağının ıslah edilmesi, temizlenmesi ve modern bir görüntüye ulaştırılması için Malatya Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yaptığımız çalışmalar sonucunda bu bölgede %80 civarında kamulaştırma yapıldı. Kamulaştırmanın bittiği bölgelerde çalışmalara hız verdik. DSİ Taşkın Koruma Tesisi adı altında buranın betonarme işlerini yaparken, bizlerde kanalın her iki tarafındaki yol açma, genişletme, çevre düzenleme, ağaçlandırma, yürüyüş alanları ve ışıklandırma gibi çalışmalarını gerçekleştireceğiz. MASKİ’de bahar ayıyla birlikte buranın içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarını gerçekleştirecek. Etüd Proje Müdürlüğümüz burayla ilgili çok güzel bir proje hazırlamaktadır, bizlerde süreci yakından takip ediyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilgili kurumlarla birlikte hareket ederek bu bölgemizin rekreasyon çalışmalarını tamamlayarak modern, sağlıklı ve güvenli bir görünüme kavuşturacağız. Hemşerilerimiz çalışmalar tamamlandığı zaman buraya rahatça gelip spor yapabilecek, dinlenecek ve bu bölgede ki eşsiz doğal güzelliklerin keyfini yaşayacak. Tarihi ve doğal güzellikleriyle her yönüyle farklı zenginlikleri içerisinde barındıran bu bölgemizin tarihsel ruhu ve kadim medeniyetini ön plana çıkarmak adına tarihi konaklarımızın restorasyonu ve yöresel lezzetlerimizin tanıtılması başta olmak üzere farklı alanlarda çok ciddi yatırımlar yapmaktayız. Dere yataklarının ıslah edilerek temiz, sağlıklı ve modern bir görüntüye kavuşturulması gibi yatırımlarda bölgemizin var olan güçlü potansiyelinin daha fazla ön plana çıkmasına katkı sağlayacaktır. Bizim tek gayemiz var o da: daha güzel, daha yaşanabilir bir Yeşilyurt’u gelecek nesillere emanet etmektir. Bu kapsamda dur durak bilmeden çalışıyor, farklı projeler üretiyoruz, çalışıyoruz, koşturuyoruz. Sonuç olarak ilçemize yapılan her yatırım, geleceğimizin inşasına yerleştirilmiş bir tuğladır. Beylerderesindeki ıslah çalışmalarına destek ve katkılarını esirgemeyen Malatya Büyükşehir Belediyesi ve DSİ başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum.” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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