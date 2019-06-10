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10 Haziran 2019 Pazartesi 15:49

Başkan Çınar, ''Dört Mevsim Üretim İçin Kolları Sıvadık''

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Doğal su kaynakları ve verimli topraklarının yanı sıra çalışkan ve üretken insanlara sahip Yeşilyurt’umuzun dört mevsim boyunca yerli üretime katkı sağlaması için alt yapı çalışmalarını tamamladığımız ‘Yeşil Gıda Seracılık’ alanımızda meyve, sebze ve süs bitkisi ürünlerini yetiştirmeye başladık.” dedi.

Başkan Çınar, ''Dört Mevsim Üretim İçin Kolları Sıvadık''
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“MEYVE, SEBZE VE SÜS BİTKİSİ FİDANLARININ DİKİMİNE HIZ VERDİK”

Ülke ekonomisinin daha iyi noktaya ulaşmasında yerli üretimin anahtar görevi gördüğünü ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği 2023 vizyonun uygun hale getirecek yeni dönem projelerinden olan, 12 dönüm alan üzerinde faaliyete geçen ‘Yeşil Gıda Seracılık’ alanında meyve, sebze ve süs bitkisi fidanlarının dikimine başladıklarını söyledi.

“YENİ DÖNEMDE TARIMSAL PROJELERE AĞIRLIK VERECEĞİZ”

Verimli toprakları ve çalışkan insanlarıyla farklı bir sosyal yaşantıya sahip Yeşilyurt’un yerli ve milli üretimde örnek ve örnek ilçe olabilmesi adına tarımsal projelere yeni dönemde ayrı bir önem vereceklerinden bahseden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Yeşil Gıda Seracılık’ alanında dikilen fidanları inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

“DÖRT MEVSİM ÜRETİMLE YEŞİLYURT’UN ADINI DÜNYAYA DUYURACAĞIZ”

‘Yeşil Gıda Seracılık’ projesiyle dört mevsim üretim imkânına kavuşacaklarını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Türkiye’nin bölgesinde lider olma hedefine sekte vurmak adına başlatılan ekonomik saldırıları engellemenin tek yolu; yerli üretime ağırlık verip, ihracat rakamlarını daha iyi bir seviyeye çıkartmaktır. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları içerisinde yer alan Tarımda Milli Birlik Projesine yni yatırımlar ve projelerle destek verip, yerli ve milli üretimde önde ve örnek olmayı hedefliyoruz. Doğal su kaynaklarıyla birlikte verimli topraklara sahip Malatya’mız ve Yeşilyurt’umuzun değerli tarım arazilerini yerli üretime katkı sağlayacak seviyeye ulaştırmak için yeni dönemde ciddi yatırımları hayata geçirip, tarımsal projelerle Yeşilyurt’un adını tüm dünyaya duyurmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda; 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sırasında vaat ettiğimiz yatırımlarımız arasında yer alan ‘Yeşil Gıda Seracılık’ projemiz için Karakavak mahallemiz Tatlı sokakta bulunan 12 dönümlük alanı sera alanı olarak değerlendirdik. Yeni kurduğumuz Tarım Hizmetleri Müdürlüğümüzün kontrolünde gerçekleşen çalışmalar neticesinde damla sulama sistemi ve gerekli alt yapı çalışmalarını tamamladık. İki ziraat mühendisi, gıda mühendisi ve beş personelimizin aktif olarak görev yaptığı alanda meyve, sebze ve süs bitkisi fidanlarının dikimine başladık. Ekiplerimiz çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürmekte olup, dikilen fidanlarla birlikte alanımız çok güzel bir görüntüye kavuştu. Bu projemizin temel hedefi; ilimizin iklim koşulları sadece bir sezonda üretim yapmaya elverişli olduğundan, yılda birden fazla ürün alabilmek ve vatandaşlarımıza kaliteli ürünü ucuza sunmaktır.” dedi.

“YATIRIMLAR VE PROJELERLE YERLİ ÜRETİMDE MARKA İLÇE OLACAĞIZ”

Yeşilyurt’un yeni yatırımlar ve projelerle önümüzdeki yıllarda yerli üretimde marka ilçeler arasına gireceğini dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un sınırlarında bulunan ve hizmete girdiği andan itibaren 6 bin 220 dekar zirai arazinin sulama ihtiyacı karşılayacak dev yatırım Yeşilvadi (Beylerderesi) Baraj Göletinin tarımsal arazilere ulaştıracağı sulama suyu ile milli ve yerli ekonomiye ciddi bir katkı sunacağını dile getirirken, yeni dönem projeleri arasında yer alan ‘Yeşil Gıda Seracılık’ projesinin dışında ‘Yeşil Gıda Et-Süt İşleme Tesisleri’,‘Yeşil Gıda Soğuk Hava Deposu’ ve ‘Doğal Ürünler Pazarı’ yatırımlarıyla yerli ve milli üretime önemli katkılar sağlayacaklarına dikkat çekti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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