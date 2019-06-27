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27 Haziran 2019 Perşembe 09:56

Başkan Çınar, ''El Sanatlarımızı Hünerli Ellerle Geleceğe Taşıyoruz''

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Unutulmaya yüz tutan el sanatlarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara taşınmasına büyük önem veriyoruz. Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerimiz de ki kurslarımıza katılan hünerli kursiyerlerimizin el emeği göz nuru eserlerini günümüzden geleceğe taşıyarak, Yeşilyurt’un kadim medeniyetini ön plana çıkarmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Çınar, ''El Sanatlarımızı Hünerli Ellerle Geleceğe Taşıyoruz''
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BAŞKAN ÇINAR, GÜNDÜZBEY YEŞİLKONAK’TAKİ SERGİNİN AÇILIŞINI YAPTI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gündüzbey Yeşilkonak’ta açılan el sanatları kurslarına katılan kursiyerlerin yoğun bir çalışma döneminin ardından yaptıkları el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı serginin açılışını yapmak üzere geldiği Gündüzbey’de tamamı miniklerden oluşan halk oyunları ekibi tarafından karşılandı.

Yöresel oyunlar sergileyen minikleri tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, daha sonra yöresel el sanatlarını yaşatmak amacıyla düzenlenen serginin açılış kurdelâsını kesti.

“KADİM MEDENİYETİMİZİN TÜM GÜZELLİKLERİNİ ÖN PLANA ÇIKARMAYA ÖNEM VERİYORUZ”

Eserleri tek tek inceleyerek öğretmenlerden ve kursiyerlerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, el sanatlarının günümüze taşınmasını sağlayan ayrıca bu kurslar sayesinde Yeşilyurt’un geçmişten gelen kadim medeniyetinde yer alan tüm güzelliklerinin ön plana çıkmasını sağlayan kursiyerleri tebrik etti.

“BİRBİRİNDEN KIYMETLİ SANATSAL ESERLERİ HALKIMIZLA BULUŞTURMANIN ONURUNU YAŞIYORUZ”

Bütün eserlerin ayrı bir değer ve anlam taşıdığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Tarihi ve turistik mekânları, yöresel yemekleri, eşsiz doğası ve misafirperver insanlarıyla geçmişten bugüne kadar kadim bir medeniyete sahip Yeşilyurt’umuzun var olan bu tür zenginliklerini kültürel ve sanatsal hizmetlerimizle ön plana çıkarmaya çaba sarf ediyoruz. İlçemizin farklı bölgelerinde hizmete sunduğumuz ve 7’den 70’e binlerce hemşerimize sosyal, sanatsal, kültürel, eğitim ve sportif hizmetlerimizin ulaşmasını sağlayan Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerimizin temel misyonları arasında, kadim medeniyetimizde ki tarihi motifleri gözler önüne sermek, üretken ve çalışkan kadınlarımızın hünerli ellerinden çıkan el sanatlarını günümüze, buradan da geleceğe taşımaktadır. Yetenekli olan, el becerisine sahip, kendisini farklı alanlarda ifade edebilecek vatandaşlarımız bu tür eğitim merkezlerimizden yararlanarak, kendisine, ailesine ve topluma faydalı olabilecek işlerin altına imza atıyorlar, yöresel el sanatlarımızı yaşatıyorlar, bu durumda bizleri mutlu ediyor. Gündüzbey Yeşilkonak Hizmet Binamızda açtığımız kurslarımıza katılan kursiyerlerimiz tarafından üretilen ev tekstili ürünleri, biçki, dikiş, nakış, iğne oyası, rölyef, dantel ürünleri, takı tasarım, mefruşat, giyim ve üç boyutlu tablo çalışmalarının yer aldığı sergimizde yer alan eserlerin hepsinde Anadolu kültürünün eşsiz güzelliklerini görebiliyoruz. Geleneksel kültürümüzü yaşatmak adına açtığımız sergimizde birbirinden kıymetli sanatsal eserleri halkımızla buluşturmanın onurunu yaşıyoruz. Burada sergilenen her eser, alın teri ve büyük bir gayretin sonucunda ortaya çıkmıştır. El sanatlarının yaşatılması ve gelecek nesillere taşınmasında aktif rol üstlenen hanım kardeşlerimiz kurslar sayesinde bir yandan yeteneklerini geliştirip meslek sahibi olurken, diğer taraftan gelir sahibi olarak ekonomik ve sosyal hayata katkı sunuyorlar. El emeği göz nuru eserlerin hepsi şaheser niteliğindedir. El sanatları kurslarımızın açılmasında, kursiyerlerimizin doğru ve güzel eğitimler alarak bu tür eserleri ortaya çıkarmalarında desteklerini esirgemeyen İlçe Halk Eğitim Merkezimize ve değerli öğretmenlerimize bu emek ve gayretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunarken, el emeği göz nuru eserleriyle Yeşilyurt’umuzun kendisine has tarihi özelliklerini günümüze taşıyan tüm kursiyerlerimize ayrı ayrı şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum.” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, serginin açılışından sonra aynı merkezde açılan kursları ziyaret ederek, kursiyerlerle sohbet etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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