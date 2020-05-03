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03 Mayıs 2020 Pazar 13:57

Başkan Çınar, “Emanetlerinizi Sahiplerine Ulaştırıyoruz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, hayırsever vatandaşların Yeşilyurt Belediyesi Emanet Çarşısına yaptıkları bağışlarla bir araya getirilen yardım kolilerini, ihtiyaç sahibi vatandaşlara kendi eliyle teslim etti. Başkan Çınar, koronavirüs salgınından dolayı yaşanılan zor ve sıkıntılı dönemde taşın altına elini koyarak duyarlı bir yaklaşım sergileyen hayırseverlere teşekkürlerini gönderdi.

Başkan Çınar, 'Emanetlerinizi Sahiplerine Ulaştırıyoruz”
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BAŞKAN ÇINAR, EVLERİ TEK TEK ZİYARET EDEREK GIDA KOLİLERİNİN TESLİMATINI YAPTI

Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin düzenli olarak gerçekleştirdiği tespit ve tedarik çalışmalarına iştirak eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un farklı mahallelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, hayırseverler tarafından bağışlanan gıda kolilerini teslim etti.

“İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ ASLA YALNIZ BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAĞIZ”

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, koronavirüs salgını kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü, engelli, kronik hasta ve maddi durumları elverişsiz olan ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yönelik desteklerin devam ettiğini söyledi.

“HAYIRSEVERLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Hayırsever vatandaşların Yeşilyurt Belediyesi Emanet Çarşısına bağışladıkları yardım kolilerini tespiti yapılan ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Mübarek Ramazan ayında koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi hemşerilerimizi evlerinde ziyaret ederek, içerisinde temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu gıda kolilerini teslim etmekten büyük bir memnuniyet duymaktayız. Ramazan Ayında da vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Çorbalarında bir nebzede katkımız oluyorsa ne mutlu bize. Koronavirüs salgını nedeniyle hemşerilerimizle bir arada olamazsak ta gönül birlikteliğimiz devam etmektedir. Paylaşma, kardeşlik ve dayanışma ayı olan Ramazan Ayında hiçbir hemşerimizin mağdur olmasına müsaade etmeyiz. Amacımız; gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşmak ve dertlerine derman olmaktır. ‘İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın’ anlayışı üzerine inşa edilen kadim medeniyetimizden aldığımız güçle zorda ve darda olan vatandaşlarımıza her zaman olduğu gibi bugün ve yarında devletimizin şefkatli elinin ulaşmasını sağlayacağız. Yeşilyurt Belediyesi olarak imkânlarımız ölçüsünde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak için gayret edeceğiz. Vefa Sosyal Destek Grubumuzla ortaklaşa yaptığımız yardım faaliyetlerimize ara vermeden devam edeceğiz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi; bizler vatandaşlarımızın duasına talibiz. Emanet Çarşımıza bağışta bulunan hayırsever vatandaşlarımıza bu zor dönemde gösterdikleri duyarlı ve hassas yaklaşımdan dolayı ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Cenab-ı Allah hâyırlarını kabul etsin inşallah. Tüm halkımızın aileleriyle birlikte huzurlu bir Ramazan Ayı geçirmelerini temenni ediyorum.” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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