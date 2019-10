Başkan Çınar, Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı ve Yönetimini Ağırladı

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen istişare ve işbirliği toplantısına; Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Ali Özgül ile Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra çok sayıda emlakçı katıldı.

“HEP BİRLİKTE EL ELE VERİP YEŞİLYURT’UMUZU HER ALANDA GELİŞTİRİP BÜYÜTECEĞİZ”

Emlak Komisyoncuları Odası Yönetimiyle bir araya gelip istişare etmekten büyük bir kıvanç duyduğunu söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Katılımcı belediyecilik anlayışımız gereği toplumun tüm kesimleriyle, sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütleriyle, muhtarlarımızla ve halkımızla sık sık bir araya gelerek Yeşilyurt’umuzun hem bugününü hem de geleceğini konuşmaya devam ediyoruz. Emlakçılar Odası Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzla ilçemizdeki emlakçılarımızın hem taleplerini dinledik çözüm yollarını konuştuk hem de Yeşilyurt Markasına değer katacak olan yeni dönem yatırımlarımız hakkında bilgilendirmede bulunduk. Son yıllardaki gerek fiziksel gerekse de sosyal sorumluluk projeleri ve insan odaklı yatırımlarla çok hızla gelişen bir ilçe konumuna ulaştık. Malatya’nın batıya açılan penceresi konumunda olmasının yanı sıra yatırımlar ve hizmetlerle farklı ve ayrıcalıklı yaşam koşullarına ulaşan Yeşilyurt’umuz 5.5 yıldaki büyük değişimi nedeniyle çok fazla tercih edilmeye başlandı. Rahat ve nezih yaşam koşullarının artmasıyla birlikte vatandaşlarımız ilçemize çok büyük rağbet göstermektedirler. İlçemizdeki nüfus artışıyla birlikte konutlaşmada artınca bizlerde gerek ulaşım ağının güçlenmesi gerekse de sosyal, kültürel, eğitim, sanatsal ve yeni park alanlarının açılması gibi gelişen ve büyüyen kentlere yakışan yatırımları teker teker ilçemize kazandırıyoruz. İlçemizde konutlaşmanın artmasıyla birlikte yeni gelişim alanlarına yönelik dikkat çekici, farkındalık oluşturacak çok değerli projeler hazırladık. Yeşilyurt markasına farklı bir değer katacak olan yeni dönem yatırımlarımız 5.5 yıl sonunda yakaladığımız gelişim trendimizin daha iyi bir noktaya ulaşmasına vesile olacaktır.“dedi.

“İSTİŞAREYE ÖNEM VEREN YEREL BİR YÖNETİMİZ”

Yeni dönem yatırımlarını hayata geçirirken istişare kültüründen faydalanacaklarını sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “ Esnaflarımızla sürekli iletişim ve diyalog halindeyiz, çünkü sizler sürekli sahadasınız ve halkın içinde olmanız nedeniyle görüş ve tespitlerinizi önemsiyoruz. Bizler yatırımlarımızı ve projelerimi uygularken veya bir yerdeki sorunu çözmeye çalışırken mutlaka fikir alış verişi yapıyoruz. Çünkü doğru ve kalıcı yatırımların temelinde istişare vardır, görüş alış verişi vardır. Bizler eğer bugüne kadar doğru adımlar attıysak, güzel hizmetler yaptıysak bunun temelinde toplumun tüm kesimleriyle kurduğumuz sağlıklı ve güzel diyaloglar vardır. Atalarımız ne diyor; ‘Akıl akıldan üstündür’.Vatandaşlarımızın nabzını çok iyi yoklayan, sorun ve sıkıntılara bire bir muhatap olan esnaflarımızın da düşünceleri, önerileri ve tespitleri bu açıdan bizim için büyük değer taşımaktadır. Bizim amacımız ilçemizi her alanda kalkındırmak, ticaretini canlandırmak, ekonomisini güçlendirmek ve halkımızın refah seviyesini artırmaktır. Eğitimden sağlığa, tarımdan kentsel dönüşüme, kültürden spora, temizlikten çevreye kadar bütün alanlarda en güzel hizmetleri bugüne kadar halkımıza sunduk, yeni dönem yatırımlarımızla bu yakaladığımız gelişim trendini daha yukarıya çıkarmaya gayret edeceğiz. Tabii ki her zaman olduğu gibi bu yatırımları esnaflarımızın, muhtarlarımızın, halkımızın ve toplumun tüm kesimlerinin görüşlerine başvurarak hayata geçireceğiz. Bugün emlak sektörünün önde gelen isimleriyle her yönüyle faydalı ve ilçemizin gelişim sürecine yakışan bir toplantı yaptık. Böylesine güzel ve verimli geçen bir toplantının hayata geçmesinde emeği geçen herkesi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Biz birlikte Türkiye’yiz, birlikte Malatya’yız, Birlikte Yeşilyurt’uz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.” şeklinde konuştu.

ESNAFLARA YEŞİLYURT BELEDİYESİNİN YENİ DÖNEM YATIRIMLARI ANLATILDI

Konuşmaların ardından Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, Yeşilyurt Belediyesinin yeni dönem yatırımları üzerine sinevizyon eşliğinde bilgilendirmede bulundu. Esnaflarda görsel sunumlarla anlatılan projeler üzerine söz alarak görüşlerini ve tespitlerini paylaştılar.

Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Ali Özgül ise, toplantıyı organize eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)